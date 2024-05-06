Наиболее часто гангренозная пиодермия начинается с образования воспаленной эритематозной папулы, пустулы или узелка. Образование, которое на этой стадии может напоминать фурункул или укус членистоного насекомого, быстро изъязвляется и увеличивается в размерах, образуя язву с отечным некротическим дном и приподнятми темно-красными или фиолетовыми краями. Подрытые края (т.е., потеря нижележащей поддерживающей ткани на краях) являются распространенным явлением, если не патогномоничным. Язвы могут сливаться с образованием крупных язв, часто с образованием решетчатого или ситовидного рубца.

Часто наблюдаются общие симптомы, такие как повышение температуры тела и недомогание.

Симптомы и признаки могут варьировать в зависимости от подтипа.

Язвенный (классический) подтип Лри этом наиболее распространенном подтипе образуются язвы, как описано выше, наиболее часто на нижних конечностях или туловище, особенно на ягодицах и промежности. Язвенный (классический) подтип гангренозной пиодермии Скрыть подробности На фотографии показано изъязвлённое поражение с некротическим основанием и приподнятыми темно-фиолетовыми границами на ноге. © Springer Science+Business Media Язвенный (классический) подтип гангренозной пиодермии Изображение Photo courtesy of Karen McKoy, MD.

Буллезный (атипичный) подтип Этот менее распространенный подтип часто развивается у больных с гематологическими заболеваниями. Поражения обычно проявляются в виде булл, которые разрываются и становятся поверхностными язвами. Наиболее часто вовлечены руки и лицо. Гангренозная буллезная пиодермия, (атипичная) форма Скрыть подробности На фотографии показано несколько эрозированных булл, которые формируют поверхностные поражения на руке пациента. © Springer Science+Business Media

Пустулезный подтип Этот подтип имеет тенденцию к проявлению во время обострений воспалительного заболевания кишечника. Развиваются болезненные пустулы, окруженные эритемой. Распространенными являются артралгии.

Вегетативный (поверхностная гранулематозная пиодермия) подтип Лри этом подтипе развивается одиночная вялая слегка болезненная бляшка или поверхностная язва, чаще всего на голове или шее. Край не подрыт и основание не является некротическим. Подтип вегетативной гангренозной пиодермии (поверхностной гранулемат... Скрыть подробности На фотографии показана единственная поверхностная язва без приподнятых границ или некротического основания. © Springer Science+Business Media