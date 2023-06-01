Зоонозные заболевания кож

Контагиозная эктима и узелки доильщиц – два вирусных заболевания кожи, которые изредка передаются от животных человеку.
Контагиозная эктима
Контагиозную эктиму (контагиозный пустулезный дерматит) вызывает орф-вирус, поксвирус, поражающий жвачных животных, (чаще всего коз и овец). Риску заражения подвержены фермеры, ветеринары, работники зоопарков и другие люди, находящиеся в непосредственном контакте с животными.
Высыпания на коже протекают в 6 стадий, сменяющихся в течение 1 недели:
Стадия 1 (папулезная): единичная красная отечная папула на коже пальца (чаще всего на правом указательном пальце)
Стадия 2 (мишень): более крупный узелок с красным центром, окруженным белым кольцом с красной каймой по периферии
Стадия 3 (острая): быстро растущая опухоль с клиническими признаками инфекционного поражения
Стадия 4 (регенеративная): узелок с черными точками, покрытый тонкой прозрачной коркой
Стадия 5 (папилломатозная): узелок с маленькими выростами на поверхности
Стадия 6 (регрессирующая): плоский узелок, покрытый толстой коркой
У больных могут развиваться регионарная лимфаденопатия, лимфаденит и лихорадка.
Диагноз контагинозная эктима устанавливают на основании анамнестических данных о контакте; спектр нозологий, возможных при дифференциальной диагностике, широк и зависит от стадии очага поражения. Острые поражения следует дифференцировать от узелков доильщиц, инфекции Mycobacterium marinum (см. кожные заболевания) и других бактериальных инфекций; регрессировавшие поражения следует дифференцировать от опухолей кожи, например болезни Боуэна или плоскоклеточной карциномы.
Очаги поражения спонтанно заживают; лечение не требуется.
Узелки доильщиц
Эти узелки вызваны вирусом паравакцинии, парапоксвирусом, вызывающим высыпания на вымени у коров. Возбудитель вызывает появление пятен, трансформирующихся в папулы, везикулы и узелки. Это инфекционное заболевание протекает в 6 стадий, которые сходны со стадиями контагиозной эктимы. Лихорадка и лимфаденопатия не характерны.
Диагноз "узелки доильщиц" устанавливается на основании анамнестических данных о контакте с животным и клинической картины высыпаний. Дифференциальная диагностика зависит от характера высыпаний и может включать первичный аффект при туберкулезе (шанкр, который может развиваться в месте инокуляции микобактерии), споротрихоз, сибирскую язву и туляремию.
Поражения заживают спонтанно; лечение не требуется.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными.
MSD Veterinary Manual: Overview of Contagious Ecthyma
MSD Veterinary Manual: Pseudocowpox in Cattle