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Зоонозные заболевания кож

Авторы:James G. H. Dinulos, MD, Geisel School of Medicine at Dartmouth
Проверено/пересмотрено июн. 2023

Контагиозная эктима и узелки доильщиц – два вирусных заболевания кожи, которые изредка передаются от животных человеку.

Контагиозная эктима

Контагиозную эктиму (контагиозный пустулезный дерматит) вызывает орф-вирус, поксвирус, поражающий жвачных животных, (чаще всего коз и овец). Риску заражения подвержены фермеры, ветеринары, работники зоопарков и другие люди, находящиеся в непосредственном контакте с животными.

Высыпания на коже протекают в 6 стадий, сменяющихся в течение 1 недели:

  • Стадия 1 (папулезная): единичная красная отечная папула на коже пальца (чаще всего на правом указательном пальце)

  • Стадия 2 (мишень): более крупный узелок с красным центром, окруженным белым кольцом с красной каймой по периферии

  • Стадия 3 (острая): быстро растущая опухоль с клиническими признаками инфекционного поражения

  • Стадия 4 (регенеративная): узелок с черными точками, покрытый тонкой прозрачной коркой

  • Стадия 5 (папилломатозная): узелок с маленькими выростами на поверхности

  • Стадия 6 (регрессирующая): плоский узелок, покрытый толстой коркой

Эктима (контагиозная)
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Контагиозная эктима представляет собой очаговое поражение кожи, вызванное вирусной инфекцией, обычно возникающее на пальцах и передаваемое людям, работающим с животными, от овец или коз. Высыпание проходит после 6 стадии, на этой фотографии показана 2 стадия (мишень), характеризующаяся крупный узлом с красным центром, окруженным белым кольцом с красной каймой по периферии.
Image courtesy of the National Institute for Occupational Safety and Health.

У больных могут развиваться регионарная лимфаденопатия, лимфаденит и лихорадка.

Диагноз контагинозная эктима устанавливают на основании анамнестических данных о контакте; спектр нозологий, возможных при дифференциальной диагностике, широк и зависит от стадии очага поражения. Острые поражения следует дифференцировать от узелков доильщиц, инфекции Mycobacterium marinum (см. кожные заболевания) и других бактериальных инфекций; регрессировавшие поражения следует дифференцировать от опухолей кожи, например болезни Боуэна или плоскоклеточной карциномы.

Очаги поражения спонтанно заживают; лечение не требуется.

Узелки доильщиц

Эти узелки вызваны вирусом паравакцинии, парапоксвирусом, вызывающим высыпания на вымени у коров. Возбудитель вызывает появление пятен, трансформирующихся в папулы, везикулы и узелки. Это инфекционное заболевание протекает в 6 стадий, которые сходны со стадиями контагиозной эктимы. Лихорадка и лимфаденопатия не характерны.

Диагноз "узелки доильщиц" устанавливается на основании анамнестических данных о контакте с животным и клинической картины высыпаний. Дифференциальная диагностика зависит от характера высыпаний и может включать первичный аффект при туберкулезе (шанкр, который может развиваться в месте инокуляции микобактерии), споротрихоз, сибирскую язву и туляремию.

Поражения заживают спонтанно; лечение не требуется.

Папилломатозный узелок
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Узелки доильщиц - очаговое поражение кожи, вызываемое вирусом паравакцины – заболевания, поражающего вымя у коров. Поражение проходит 6 стадий; на данном изображении показана стадия развития единичной красной, отечной папулы из начальной макулы.
Image courtesy of the National Institute for Occupational Safety and Health.

Дополнительная информация

Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными.

  1. MSD Veterinary Manual: Overview of Contagious Ecthyma

  2. MSD Veterinary Manual: Pseudocowpox in Cattle

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