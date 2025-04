Зоонозные заболевания кож

Контагиозная эктима представляет собой очаговое поражение кожи, вызванное вирусной инфекцией, обычно возникающее на пальцах и передаваемое людям, работающим с животными, от овец или коз. Высыпание проходит после 6 стадии, на этой фотографии показана 2 стадия (мишень), характеризующаяся крупный узлом с красным центром, окруженным белым кольцом с красной каймой по периферии.

Image courtesy of the National Institute for Occupational Safety and Health.