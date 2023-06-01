Зоонозные заболевания кож

Контагиозную эктиму (контагиозный пустулезный дерматит) вызывает орф-вирус, поксвирус, поражающий жвачных животных, (чаще всего коз и овец). Риску заражения подвержены фермеры, ветеринары, работники зоопарков и другие люди, находящиеся в непосредственном контакте с животными.

Высыпания на коже протекают в 6 стадий, сменяющихся в течение 1 недели:

Стадия 1 (папулезная): единичная красная отечная папула на коже пальца (чаще всего на правом указательном пальце)

Стадия 2 (мишень): более крупный узелок с красным центром, окруженным белым кольцом с красной каймой по периферии

Стадия 3 (острая): быстро растущая опухоль с клиническими признаками инфекционного поражения

Стадия 4 (регенеративная): узелок с черными точками, покрытый тонкой прозрачной коркой

Стадия 5 (папилломатозная): узелок с маленькими выростами на поверхности

Стадия 6 (регрессирующая): плоский узелок, покрытый толстой коркой

Эктима (контагиозная) Скрыть подробности Контагиозная эктима представляет собой очаговое поражение кожи, вызванное вирусной инфекцией, обычно возникающее на пальцах и передаваемое людям, работающим с животными, от овец или коз. Высыпание проходит после 6 стадии, на этой фотографии показана 2 стадия (мишень), характеризующаяся крупный узлом с красным центром, окруженным белым кольцом с красной каймой по периферии. Image courtesy of the National Institute for Occupational Safety and Health.

У больных могут развиваться регионарная лимфаденопатия, лимфаденит и лихорадка.

Диагноз контагинозная эктима устанавливают на основании анамнестических данных о контакте; спектр нозологий, возможных при дифференциальной диагностике, широк и зависит от стадии очага поражения. Острые поражения следует дифференцировать от узелков доильщиц, инфекции Mycobacterium marinum (см. кожные заболевания) и других бактериальных инфекций; регрессировавшие поражения следует дифференцировать от опухолей кожи, например болезни Боуэна или плоскоклеточной карциномы.

Очаги поражения спонтанно заживают; лечение не требуется.