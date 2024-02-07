Приобретенный буллезный эпидермолиз

Кортикостероиды и дапсон

Уход за кожей

Прогноз различный, но заболевание имеет тенденцию к продолжительному течению. Недостаточно доказательств высококачественного лечения; рекомендации часто являются странными и могут быть эпизодическими. Тем не менее, применение кортикостероидов в сочетании с дапсоном у детей было эффективным. Согласно данным, использование кортикостероидов, дапсона, колхицина, циклоспорина, микофенолата мофетила, в/в иммуноглобулина, ритуксимаба и азатиоприна у взрослых и пациентов с более тяжелой формой заболевания было успешным.

Важные меры по уходу за кожей включают бережное очищение кожи, предотвращение ее травмирования и раннее выявление и лечение кожных инфекций.