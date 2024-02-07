Герпетиформный дерматит является интенсивно зудящим хроническим аутоиммунным папуловезикулярным кожным высыпанием, непосредственно ассоциированным с целиакией. Типичными проявлениями являются группы интенсивно зудящих эритематозных уртикарных поражений, а также везикулы, папулы и волдыри, которые обычно расположены симметрично на разгибательных поверхностях. Диагноз ставится на основании результатов биопсии кожи с прямым иммунофлюоресцентным исследованием. Терапия обычно состоит с безглютеновой диеты и использования дапсона или сульфапиридина.

Герпетиформный дерматит чаще всего возникает у взрослых в возрасте от 30 до 40 лет, но может встречаться у детей и лиц старшего возраста (1). Редко встречается у чернокожих и азиатов.

Практически у всех пациентов с герпетиформным дерматитом по результатам гистологии присутствует целиакия, но в большинстве случаев она протекает бессимптомно. Герпетиформный дерматит развивается у 15–25% пациентов с целиакией. Пациенты могут иметь повышенный уровень заболеваемости другими аутоиммунными нарушениями (в том числе заболевания щитовидной железы, злокачественная анемия и сахарный диабет) и лимфомой тонкого кишечника. Отложения IgA располагаются на верхушках сосочков дермы и способствуют концентрации нейтрофилов; они могут быть устранены с помощью безглютеновой диеты.

Термин «герпетиформный» обозначает появление групп высыпаний (таких же как при герпесвирусной инфекции), но не указывает на обычную связь с вирусом герпеса.

Общие справочные материалы 1. Nguyen CN, Kim SJ: Dermatitis herpetiformis: An update on diagnosis, disease monitoring, and management. Medicina (Kaunas) 57(8):843, 2021. doi: 10.3390/medicina57080843

Симптомы и признаки герпетиформного дерматита Начало герпетиформного дерматита может быть острым или постепенным. Везикулы, папулы и уртикарные высыпания обычно располагаются симметрично на разгибательных поверхностях локтей и коленей, а также в области крестца, ягодицах и затылке. Поражения сопровождаются зудом и жжением. Поскольку зуд является интенсивным, а кожа дряблой, везикулы обычно быстро разрываются, поэтому зачастую сложно обнаружить неповрежденные везикулы. Может развиваться поражение полости рта, но обычно оно протекает бессимптомно. Йодиды и йодсодержащие препараты могут усугублять кожные симптомы. Герпетиформный дерматит на локтях Скрыть подробности На этой фотографии показан герпетиформный дерматит (с симметричной зудящей папуловезикулярной сыпью) на разгибательной поверхности локтей. © Springer Science+Business Media

Диагностика герпетиформного дерматита Биопсия кожи и прямая иммунофлюоресценция

Серологические маркеры Диагноз герпетиформный дерматит основывается на результатах исследования биоптата с применением прямой иммунофлюоресценции; материал для исследования отбирают из очага поражения и непораженной кожи (на периферии патологического очага). Метод прямой иммунофлуоресценции, показывающий гранулярные отложения IgA в кончиках дермальных сосочков, имеет чувствительность примерно от 90 до 95% и специфичность примерно от 95 до 100% (1). Всем пациентам с герпетиформным дерматитом следует провести оценку на наличие целиакии. Серологические маркеры, такие как антитела класса IgA к тканевой трансглутаминазе, антитела класса IgA к эпидермальной трансглутаминазе и антитела класса IgA к эндомизиальной трансглутаминазе, могут помочь в подтверждении диагноза и мониторинге прогрессирования заболевания. Справочные материалы по диагностике 1. Antiga E, Caproni M: The diagnosis and treatment of dermatitis herpetiformis. Clin Cosmet Investig Dermatol 8:257-265, 2015. doi: 10.2147/CCID.S69127

Лечение герпетиформного дерматита Дапсон

Безглютеновая диета Использование дапсона обычно приводит к значительному улучшению (1). Начальные дозы дапсона от 25 до 50 мг перорально 1 раз в день для взрослых и 0,5 мг/кг для детей. Обычно прием препарата такой дозой позволяет в течение 1–3 суток достичь выраженного улучшения симптомов герпетиформного дерматита, включая зуд и жжение. Если отмечено улучшение, продолжают принимать такую же дозу. Если улучшения не наступает, дозу можно увеличивать каждую неделю, вплоть до 400 мг/сутки (у взрослых). У большинства пациентов наблюдается ответ на 50-150 мг препарата в день. Прием дапсона может привести к гемолитической анемии; самым высоким считается риск после 1 месяца терапии, также повышенный риск имеют пациенты с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФД). Пациенты с подозрением на дефицит Г6ФД должны быть обследованы на наличие этого нарушения до начала терапии дапсоном. Часто развивается метгемоглобинемия; более серьезными осложнениями являются гепатит, агранулоцитоз, синдром гиперчувствительности к дапсону (гепатит и лимфаденопатия) и двигательная невропатия. Сульфапиридин в дозе 500 мг перорально 3 раза в день (или, как вариант, сульфасалазин) является альтернативой для пациентов, которые не переносят дапсон. Можно использовать сульфапиридин до 2000 мг перорально 3 раза в день. Сульфапиридин может вызвать агранулоцитоз. Пациентам, получающим дапсон или сульфапиридин, в начале терапии следует провести общий анализ крови (ОАК). Далее общий анализ крови проводят еженедельно в течение 4 недель, затем каждые 2-3 недели в течение 8 недель, затем каждые 12-16 недель. Пациентам также назначают строгую безглютеновую диету. После начальной терапии и стабилизации заболевания большинство пациентов может прекратить медикаментозную терапию и придерживаться безглютеновой диеты, но это может занять несколько месяцев или лет. Безглютеновая диета также максимизирует улучшение при энтеропатии, а при строгом ее соблюдении в течение 5-10 лет - уменьшает риск возникновения лимфомы. Справочные материалы по лечению 1. Nguyen CN, Kim SJ: Dermatitis herpetiformis: An update on diagnosis, disease monitoring, and management. Medicina (Kaunas) 20;57(8):843, 2021. doi: 10.3390/medicina5708084