Введение к описанию буллезных дерматозов

Буллы – это возвышающиеся над кожей, заполненные жидкостью полостные элементы диаметром ≥ 10 мм.

Аутоиммунные буллезные заболевания включают:

Буллезный эпидермолиз представляет собой группу наследственных заболеваний, при которых дефекты эпителиального адгезивного белка приводят к непрочности эпителия и образованию булл. Приобретенный эпидермолиз – это подобное буллезное заболевание, которое считается аутоиммунным, но не наследственным.

Другие буллезные поражения включают в себя стафилококковый ожогоподобный кожный синдром, токсический эпидермальный некролиз, тяжелую форму флегмоны, и токсидермию.