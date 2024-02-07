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Введение к описанию буллезных дерматозов

Авторы:Daniel M. Peraza, MD, Geisel School of Medicine at Dartmouth University
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Буллы – это возвышающиеся над кожей, заполненные жидкостью полостные элементы диаметром ≥ 10 мм.

Аутоиммунные буллезные заболевания включают:

Буллезный эпидермолиз представляет собой группу наследственных заболеваний, при которых дефекты эпителиального адгезивного белка приводят к непрочности эпителия и образованию булл. Приобретенный эпидермолиз – это подобное буллезное заболевание, которое считается аутоиммунным, но не наследственным.

Другие буллезные поражения включают в себя стафилококковый ожогоподобный кожный синдром, токсический эпидермальный некролиз, тяжелую форму флегмоны, и токсидермию.

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