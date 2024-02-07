Буллезный эпидермоз

Выделяют четыре основных типа буллезного эпидермолиза, основываясь на уровне или уровнях деградации тканей и образования булл (см. рисунок Уровни расслоения кожи при буллезном эпидермолизе) по отношению к базальной мембране кожи (дермо-эпидермальному соединению):

Простой буллезный эпидермолиз: эпидермис

Пограничный буллёзный эпидермолиз: Светлая пластинка области базальной мембраны.

Дистрофический буллезный эпидермолиз: ниже тёмной пластинки (самая верхняя часть дермы, чуть ниже тёмной пластинки базальной мембраны)

Синдром Киндлера: вариабельно –внутриэпидермальный или субэпидермальный

Уровни расслоения кожи при буллёзном эпидермолизе

Различные типы имеют разные типы наследования. (См. таблицу Некоторые особенности основных типов буллезного эпидермоза [Some Features of the Major Epidermolysis Bullosa Types]).

Простой буллезный эпидермолиз является наиболее распространенным и легкопротекающим типом, встречающимся примерно в 80% случаев.

Несколько подтипов определяются на основе таких особенностей, как

Распространения повреждений (локализированое или генерализированое)

Сравнительная тяжесть кожных и внекожных проявлений

Другие кожные проявления (например, избыточное количество грануляционной ткани, пятнистая пигментация, псевдосиндактилия [сращение кожи межпальцевых промежутков])

Тип наследования (аутосомно-доминантный или аутосомно-рецессивный)

Вовлечены специфические гены