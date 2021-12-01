Травма ногтя

Кусание ногтей (онихофагия) может не вызывать хронических проблем. Однако, возможные осложнения включают следующее:

Дистрофию

Инфекции (бактериальные, вирусные и/или грибковые), обычно возникающие в результате травмирования и повреждения небольших участков ногтя

Стоматологические проблемы

Дистрофия может развиться, если хроническое обкусывание ногтей вызывает нарушения в ногтевом ложе, в результате чего часто воспаляется матрикс ногтя. На ногтях могут появляться горизонтальные гребни, углубления и приподнятые участки. Ногти могут постоянно укорачиваться, поскольку дистальное ногтевое ложе становится кератинизированным. Кутикула почти всегда повреждена, что нарушает целостность изолирующего водонепроницаемого «слоя» ногтей, вызывая их истончение и шелушение и повышает риска инфицирования. В конечном итоге, рубцевание может повредить кутикулу и матрикс, что сделает дистрофию необратимой.

Вирусной инфекцией обычно является папилломавирус человека, являющийся причиной появления бородавок. Небольшие участки травмы по всей поверхности ногтя способствуют проникновению вируса в ногти. От этих инфекций трудно избавиться, они легко распространяются между пальцами, а оттуда - в ротовую полость и на губы. Бородавки могут быть уродливыми и причинять неудобства.

Бактериальные инфекции часто вызваны стафилококковыми и стрептококковыми видами бактерий, однако могут встречаться и анаэробы, включая Pseudomonas aeruginosa. Могут образоваться абсцессы, которые без своевременного хирургического дренирования могут привести к необратимой потере ногтя. Постоянная форма дистрофии может развиться даже при применении хирургического дренирования.

Грибковая инфекция, обычно Candida, очень распространена и может также встречаться у пациентов с постоянно ухоженными ногтями. Обычные признаки включают отек проксимальных и латеральных ногтевых складок и легкую дистрофию ногтей, иногда с дистальным онихолизисом. Постоянные травмирования и/или манипуляции с кутикулой и окружающей кожей приводят к хроническому воспалению, способствуя проникновению микробов. Лечение местными противогрибковыми препаратами, часто в сочетании с наружными кортикостероидами, обычно эффективно, если пациент прекращает обкусывать ногти.

Стоматологические осложнения может включать обезображивание зубов или смещение их положения. Также повышен риск заболевания десен и появления инфекций.

У многих людей обкусывание ногтей проявляется умеренно, поэтому простое консультирование по поводу возможных осложнений (о которых они часто не знают) может побудить их попытаться прекратить это занятие. Некоторые стыдятся того, что кусают ногти. Техники нарушения привычек могут включать в себя нанесение безрецептурного лака для ногтей с неприятным вкусом или стойкий маникюр, который мешает человеку кусать ноготь, например, пудровый маникюр. В редких случаях, тяжелое или обсессивное обкусывание ногтей может быть признаком психического или тревожного расстройства, что требует обращения к специалисту в области психического здоровья.