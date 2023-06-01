Фурункулы и карбункулы

Фурункулы (нарывы) – это абсцессы кожи, вызванные стафилококковой инфекцией, которая поражает волосяной фолликул и окружающую кожу. Карбункулы – это скопления фурункулов, сливающиеся в области дермы, вызывающие нагноение глубоких слоев кожи и образование рубца. Они меньше по размеру и расположены более поверхностно по сравнению с подкожными абсцессами. Диагноз устанавливают по внешнему виду. Лечение заключается в применении теплых компрессов и часто дополняется антибактериальными препаратами, активными в отношении стафилококков.

(См. также Обзор бактериальных инфекций кожи (Overview of Bacterial Skin Infections)).

Как фурункулы, так и карбункулы могут поражать здоровых молодых людей, но чаще встречаются у людей с ожирением, с ослабленным иммунитетом (в том числе с дефектами нейтрофилов), у пожилых, а также, возможно, у лиц, страдающих сахарным диабетом. Вспышки заболевания могут отмечаться в густонаселенных районах с плохими гигиеническими условиями либо среди контактирующих с больным, инфицированным вирулентными штаммами.

Предрасполагающими факторами являются бактериальная колонизация кожи или ноздрей, проживание в условиях горячего и влажного климата, окклюзия или патологическое строение фолликулов (например, в случае комедонов при акне).

Часто встречающимся возбудителем является резистентный к метициллину Staphylococcus aureus (МРЗС).

Фурункулы часто развиваются на коже шеи, груди, лица и ягодиц. Они вызывают дискомфорт, могут быть болезненными при близком расположении к глубоколежащим структурам (например, на носу, ушах или пальцах). При осмотре определяется узелок или пустула, выделяющая некротические ткани и кровавый гной.

Фурункулы Скрыть подробности Фурункулы (гнойники) – это болезненные узелки или пустулы, которые вовлекают волосяной фолликул и вызваны стафилококковой инфекцией. Image provided by Thomas Habif, MD.

Фурункул (в области лица) Изображение DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Карбункулы – это скопления фурункулов, которые сливаются в области дермы. Они могут сопровождаться лихорадкой.

Карбункул Скрыть подробности На этой фотографии изображен карбункул, расположенный на задней части шеи. Карбункул формируется из скопления соединенных фурункулов, которые представляют собой болезненные, заполненные гноем, воспаленные волосяные фолликулы. SCIENCE PHOTO LIBRARY

Диагностика фурункулов и карбункулов Клиническая оценка

Культуральное исследование поражения Диагноз ставится при осмотре. Необходимо получить биологический материал для культурального исследования.

Лечение фурункулов и карбункулов Дренирование

Часто эффективны антибиотики в отношении МРЗС Абсцессы надрезают и дренируют. Используются прерывистые горячие компрессы для ускорения дренирования. При выборе антибактериальных препаратов следует учитывать их активность в отношении МРЗС, результаты культурального исследования с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам. У больных без повышения температуры тела при наличии одиночного очага поражения диаметром < 5 мм назначение антибиотиков не требуется. Системные антибиотики рекомендуются при: Поражениях > 5 мм или < 5 мм, которые не лечатся с помощью дренажа

Множественных поражениях

Признаках распространяющейся флегмоны

Иммунодефицит

Риске развития эндокардита

Лихорадка Варианты лечения включают сульфаметоксазол/триметоприм по 800/160–1600/320 мг перорально 2 раза в день, клиндамицин по 300–600 мг перорально каждые 6–8 часов и доксициклин или миноциклин по 100 мг перорально каждые 12 часов. В больницах, в которых широко распространен МРЗС, пациенты с фурункулезом могут нуждаться в изоляции от других пациентов и лечении, рекомендованном при флегмоне, на основании результатов бактериального посева крови. Фурункулы часто возникают вновь. Это можно предотвратить путем применения жидкого мыла, содержащего хлоргексидина глюконат с изопропиловым спиртом или 2–3%-ный хлороксиленол. Пациентам с рецидивирующим фурункулезом следует осуществлять коррекцию предрасполагающих факторов, таких как ожирение, диабет, профессиональное или промышленное воздействие провоцирующих факторов, а также назальное носительство S. aureus или МРЗС. Можно рассмотреть назначение рифампина и других пероральных антибиотиков, если фурункулы развиваются, несмотря на вышеперечисленные меры.