Фурункулы и карбункулы

Фурункулы (нарывы) – это абсцессы кожи, вызванные стафилококковой инфекцией, которая поражает волосяной фолликул и окружающую кожу. Карбункулы – это скопления фурункулов, сливающиеся в области дермы, вызывающие нагноение глубоких слоев кожи и образование рубца. Они меньше по размеру и расположены более поверхностно по сравнению с подкожными абсцессами. Диагноз устанавливают по внешнему виду. Лечение заключается в применении теплых компрессов и часто дополняется антибактериальными препаратами, активными в отношении стафилококков.
(См. также Обзор бактериальных инфекций кожи (Overview of Bacterial Skin Infections)).
Как фурункулы, так и карбункулы могут поражать здоровых молодых людей, но чаще встречаются у людей с ожирением, с ослабленным иммунитетом (в том числе с дефектами нейтрофилов), у пожилых, а также, возможно, у лиц, страдающих сахарным диабетом. Вспышки заболевания могут отмечаться в густонаселенных районах с плохими гигиеническими условиями либо среди контактирующих с больным, инфицированным вирулентными штаммами.
Предрасполагающими факторами являются бактериальная колонизация кожи или ноздрей, проживание в условиях горячего и влажного климата, окклюзия или патологическое строение фолликулов (например, в случае комедонов при акне).
Часто встречающимся возбудителем является резистентный к метициллину Staphylococcus aureus (МРЗС).
Фурункулы часто развиваются на коже шеи, груди, лица и ягодиц. Они вызывают дискомфорт, могут быть болезненными при близком расположении к глубоколежащим структурам (например, на носу, ушах или пальцах). При осмотре определяется узелок или пустула, выделяющая некротические ткани и кровавый гной.
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Карбункулы – это скопления фурункулов, которые сливаются в области дермы. Они могут сопровождаться лихорадкой.
Диагностика фурункулов и карбункулов
Клиническая оценка
Культуральное исследование поражения
Диагноз ставится при осмотре.
Необходимо получить биологический материал для культурального исследования.
Лечение фурункулов и карбункулов
Дренирование
Часто эффективны антибиотики в отношении МРЗС
Абсцессы надрезают и дренируют. Используются прерывистые горячие компрессы для ускорения дренирования.
При выборе антибактериальных препаратов следует учитывать их активность в отношении МРЗС, результаты культурального исследования с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам. У больных без повышения температуры тела при наличии одиночного очага поражения диаметром < 5 мм назначение антибиотиков не требуется. Системные антибиотики рекомендуются при:
Поражениях > 5 мм или < 5 мм, которые не лечатся с помощью дренажа
Множественных поражениях
Признаках распространяющейся флегмоны
Иммунодефицит
Риске развития эндокардита
Лихорадка
Варианты лечения включают сульфаметоксазол/триметоприм по 800/160–1600/320 мг перорально 2 раза в день, клиндамицин по 300–600 мг перорально каждые 6–8 часов и доксициклин или миноциклин по 100 мг перорально каждые 12 часов.
В больницах, в которых широко распространен МРЗС, пациенты с фурункулезом могут нуждаться в изоляции от других пациентов и лечении, рекомендованном при флегмоне, на основании результатов бактериального посева крови.
Фурункулы часто возникают вновь. Это можно предотвратить путем применения жидкого мыла, содержащего хлоргексидина глюконат с изопропиловым спиртом или 2–3%-ный хлороксиленол. Пациентам с рецидивирующим фурункулезом следует осуществлять коррекцию предрасполагающих факторов, таких как ожирение, диабет, профессиональное или промышленное воздействие провоцирующих факторов, а также назальное носительство S. aureus или МРЗС. Можно рассмотреть назначение рифампина и других пероральных антибиотиков, если фурункулы развиваются, несмотря на вышеперечисленные меры.
Основные положения
Подозревайте наличие фурункула, если узелок или пустула захватывает волосяной фолликул и образует некротические ткани и гной с кровью, особенно, если они локализированные на шее, груди, лице или ягодицах.
Проводите бактериальный посев из жидкости фурункулов и карбункулов.
Дренируйте поврежденные участки.
Назначайте антибиотики, эффективные против метициллин-резистентного золотистого стафилококка (МРЗС), пациентам с ослабленным иммунитетом, лихорадкой или риском развития эндокардита, при поражениях < 5 мм, не разрешающихся дренированием, а также при поражениях > 5 мм, множественных или увеличивающихся в размерах.