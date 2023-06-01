Mестные антибиотики

Иногда применяются системные антибиотики

Поскольку большинство случаев фолликулита вызвано S. aureus, местное применение мупироцина или клиндамицина, как правило, эффективно. В качестве альтернативы можно использовать промывание бензоил пероксидом 5% в течение 5-7 дней во время принятия душа. При распространенном поражении кожи может потребоваться системная терапия (например, цефалексин в дозе 250–500 мг перорально 3 или 4 раза в день в течение 10 дней). Если эти меры не позволяют достичь полного излечения, либо фолликулит рецидивирует, следует провести микроскопическое исследование содержимого пустул с окраской по Граму и культуральное исследование для исключения грамотрицательной или резистентной к метициллину S. aureus (МРЗС) этиологии, также проводят бактериальный посев слизистой носа, чтобы исключить наличие стафилококка в носовой полости.

Следует провести микроскопическое исследование вырванного волоса во влажном препарате с гидроксидом калия для исключения микотического фолликулита.

Фолликулит у принимающих горячие ванны обычно регрессирует без лечения. Однако, необходимо адекватное хлорирование горячей воды для предупреждения рецидивов и защиты других людей от инфицирования.