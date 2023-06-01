Фолликулит – это инфекция волосяных фолликулов. Диагноз ставится на основе клинических данных. В большинстве случаев бактериальный фолликулит лечится местными препаратами мупироцином или клиндамицином.
(См. также Обзор бактериальных инфекций кожи (Overview of Bacterial Skin Infections)).
Этиология фолликулита часто неясна, но известно, что потоотделение, травма, трение и закупорка кожи провоцируют инфекцию. Возбудитель может быть бактериальным, грибковым, вирусным или паразитическим.
Причиной бактериального фолликулита обычно является золотистый стафилококк Staphylococcus aureus, но иногда встречаются случаи заражения синегнойной палочкой ("фолликулит горячей ванны") или другими микроорганизмами. Фолликулит купальщиков, развивающийся у принимающих горячие ванны, возникает при неправильной обработке воды химикатами.
Акне является неинфекционной формой фолликулита.
Симптомы и признаки фолликулита
Симптомы фолликулита – легкая болезненность, зуд или раздражение кожи.
Признаком фолликулита является образование поверхностных пустул или воспалительных узелков, окружающих волосяной фолликул. Пораженные волосы легко выпадают или удаляются пациентом, но появляются новые папулы.
Образование врастающих в кожу волос может вызывать хроническое легкое раздражение или воспаление, которое может имитировать инфекционный фолликулит (псевдофолликулит бороды).
Диагностика фолликулита
Клиническая оценка
Первично выявляемые кожные изменения при фолликулите – это пустулы и перифолликулярные воспаления.
Микробиологическое исследование обычно не предусматривается.
Лечение фолликулита
Mестные антибиотики
Иногда применяются системные антибиотики
Поскольку большинство случаев фолликулита вызвано S. aureus, местное применение мупироцина или клиндамицина, как правило, эффективно. В качестве альтернативы можно использовать промывание бензоил пероксидом 5% в течение 5-7 дней во время принятия душа. При распространенном поражении кожи может потребоваться системная терапия (например, цефалексин в дозе 250–500 мг перорально 3 или 4 раза в день в течение 10 дней). Если эти меры не позволяют достичь полного излечения, либо фолликулит рецидивирует, следует провести микроскопическое исследование содержимого пустул с окраской по Граму и культуральное исследование для исключения грамотрицательной или резистентной к метициллину S. aureus (МРЗС) этиологии, также проводят бактериальный посев слизистой носа, чтобы исключить наличие стафилококка в носовой полости.
Следует провести микроскопическое исследование вырванного волоса во влажном препарате с гидроксидом калия для исключения микотического фолликулита.
Фолликулит у принимающих горячие ванны обычно регрессирует без лечения. Однако, необходимо адекватное хлорирование горячей воды для предупреждения рецидивов и защиты других людей от инфицирования.
Основные положения
Фолликулит может быть вызван различными возбудителями и, как правило, провоцируется повышенным потоотделением, травмой, трением и закупоркой кожи.
Бактериальный фолликулит обычно вызывается Staphylococcus aureus, но иногда Pseudomonas aeruginosa (псевдомонадный фолликулит).
Лечение большинства стафилококковых фолликулитов проводят, применяя местно мупироцин или клиндамицин.