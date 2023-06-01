Рожистое воспаление

Пероральные или парентеральные антибиотики

Пероральные антибиотики первой линии при рожистом воспалении включают одно из следующего (1):

Пенициллин V 500 мг каждые 6 часов

Амоксициллин 875 мг каждые 12 часов

Цефалексин 500 мг каждые 6 часов

Цефадроксил 500 мг каждые 12 часов или 1 г единожды в день

Парентеральным антибиотиком (в тяжелых случаях) 1-й линии является парентеральный водный кристаллический пенициллин G, вводимый в дозе 4 млн единиц в/в каждые 4 часа. Альтернативными парентеральными антибиотиками являются цефтриаксон 1–2 г в/в 1 раз в день и цефазолин 1–2 г в/в каждые 8 часов.

Продолжительность лечения зависит, в основном, от клинического ответа и не определяется фиксированным интервалом времени.

В Европе было показано, что принстинамицин и рокситромицин эффективны при лечении рожистого воспаления.

МРЗС редко встречается среди пациентов с рожистым воспалением, и добавление антибиотиков, эффективных также в отношении МРЗС, обычно приносит ограниченное дополнительное преимущество. Тем не менее, если МРЗС идентифицируется при посеве или если имеется сильное подозрение на инфицирование МРЗС, то можно добавить соответствующий антибиотик, такой как клиндамицин, сульфаметоксазол/триметоприм, доксициклин, линезолид или ванкомицин. Инфекции, причиной которых является метициллин-чувствительный S. aureus, можно лечить диклоксациллином.

Постельный режим и возвышенное положение ноги помогают при рожистом воспалении. Холодные компрессы и анальгетики могут облегчить местный дискомфорт.

Микозы стоп могут быть входными воротами для инфекции и могут требовать проведения противогрибковой терапии для профилактики рецидива.

Компрессионная терапия (например, с использованием сапожков Унны и компрессионных носков) также может быть полезна при рожистом воспалении в области нижних конечностей.