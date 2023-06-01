Рожистое воспаление (рожа) – это вариант поверхностной флегмоны с поражением лимфатических сосудов дермы. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение – пероральные или парентеральные антибиотики.
(См. также Обзор бактериальных инфекций кожи (Overview of Bacterial Skin Infections)).
Рожистое воспаление не следует путать с эризепилоидом, кожной инфекцией, причиной которой является Erysipelothrix rhusiopathiae.
Рожа клинически характеризуется гладкими возвышающимися индурированными и болезненными бляшками с четкими краями. Нередко рожистое воспаление сопровождается высокой температурой, ознобом и недомоганием.
Также существует буллезная форма рожистого воспаления.
Рожа характеризуется появлением гладких возвышающихся индурированными и болезненными бляшкоподобными высыпаниями с четкими краями.
Image provided by Thomas Habif, MD.
Следует обратить внимание на резкую демаркационную линию и ярко-красный цвет: это особенности, по которым отличают рожистое воспаление от флегмоны.
© Springer Science+Business Media
На этом изображении показана буллезная форма рожистого воспаления.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
Рожа характеризуется появлением гладких возвышающихся индурированными и болезненными бляшкоподобными высыпаниями с четкими краями.
Image provided by Thomas Habif, MD.
Следует обратить внимание на резкую демаркационную линию и ярко-красный цвет: это особенности, по которым отличают рожистое воспаление от флегмоны.
© Springer Science+Business Media
На этом изображении показана буллезная форма рожистого воспаления.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
Рожа чаще всего вызывается бета-гемолитическими стрептококками группы A (или реже группы C или G) и обычно развивается на ногах и лице.
Другие случаи включают Staphylococcus aureus (включая метициллин-резистентный S. aureus [МРЗС]), Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Staphylococcus warneri, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, и представителeй Moraxella.
Рожа может рецидивировать и вызывать хронический лимфатический отек.
Осложнения рожи обычно включают тромбофлебит, абсцессы и гангрену.
Диагностика рожистого воспаления
Клиническая оценка
Посев крови
Диагноз рожи устанавливается на основании данных клинической картины; культуральное исследование проводится у больных с признаками интоксикации.
Рожу на лице следует дифференцировать от опоясывающего лишая, ангионевротического отека и контактного дерматита. Диффузный воспалительный рак молочных желез можно также спутать с рожистым воспалением.
Лечение рожистого воспаления
Пероральные или парентеральные антибиотики
Пероральные антибиотики первой линии при рожистом воспалении включают одно из следующего (1):
Пенициллин V 500 мг каждые 6 часов
Амоксициллин 875 мг каждые 12 часов
Цефалексин 500 мг каждые 6 часов
Цефадроксил 500 мг каждые 12 часов или 1 г единожды в день
Парентеральным антибиотиком (в тяжелых случаях) 1-й линии является парентеральный водный кристаллический пенициллин G, вводимый в дозе 4 млн единиц в/в каждые 4 часа. Альтернативными парентеральными антибиотиками являются цефтриаксон 1–2 г в/в 1 раз в день и цефазолин 1–2 г в/в каждые 8 часов.
Продолжительность лечения зависит, в основном, от клинического ответа и не определяется фиксированным интервалом времени.
В Европе было показано, что принстинамицин и рокситромицин эффективны при лечении рожистого воспаления.
МРЗС редко встречается среди пациентов с рожистым воспалением, и добавление антибиотиков, эффективных также в отношении МРЗС, обычно приносит ограниченное дополнительное преимущество. Тем не менее, если МРЗС идентифицируется при посеве или если имеется сильное подозрение на инфицирование МРЗС, то можно добавить соответствующий антибиотик, такой как клиндамицин, сульфаметоксазол/триметоприм, доксициклин, линезолид или ванкомицин. Инфекции, причиной которых является метициллин-чувствительный S. aureus, можно лечить диклоксациллином.
Постельный режим и возвышенное положение ноги помогают при рожистом воспалении. Холодные компрессы и анальгетики могут облегчить местный дискомфорт.
Микозы стоп могут быть входными воротами для инфекции и могут требовать проведения противогрибковой терапии для профилактики рецидива.
Компрессионная терапия (например, с использованием сапожков Унны и компрессионных носков) также может быть полезна при рожистом воспалении в области нижних конечностей.
Справочные материалы по лечению
1. Brindle R, Williams OM, Barton E, Featherstone P: Assessment of antibiotic treatment of cellulitis and erysipelas: A systematic review and meta-analysis. JAMA Dermatol 155(9):1033–1040, 2019. doi: 10.1001/jamadermatol.2019.0884
Основные положения
Рожистое воспаление предполагается при наличии блестящих, приподнятых, уплотненных и болезненных бляшек с четкими краями, особенно если есть системные признаки (например, лихорадка, озноб, недомогание).
Рожа чаще всего вызывается бета-гемолитическими стрептококками группы A (или реже группы C или G) и обычно развивается на ногах и лице.
Лечите рожистое воспаление пероральными антибиотиками, направленными на стрептококки, включая пенициллин, амоксициллин, цефалексин или цефадроксил; в тяжелых случаях используйте парентеральные антибиотики, такие как пенициллин, а у пациентов с аллергией на пенициллин – цефтриаксон или цефазолин.
Проводите лечение метициллин-чувствительной инфекции S. aureus диклоксациллином.
При подозрении на МРЗС пациента необходимо лечить клиндамицином, сульфаметоксазолом/триметопримом, доксициклином, ванкомицином или линезолидом.