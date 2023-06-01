Лимфангит – это острое бактериальное инфекционное поражение (обычно стрептококковой этиологии) периферических лимфатических сосудов. Симптомы: эритематозные, неравномерные, теплые, болезненные полосы, появляющиеся на конечности. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение проводится обычно антистрептококковыми антибиотиками.
(См. также Обзор бактериальных инфекций кожи (Overview of Bacterial Skin Infections) и Лимфангит (Lymphangitis))
Одной из типичных причин лимфангита является также и стрептококк.
Редкие причины лимфнгиита: стафилококковые инфекции, Pasteurella возбудители, Erysipelothrix, сибирская язва, возбудитель простого герпеса, венерическая лимфогранулема, риккетсиозная инфекция, споротрихоз, Nocardia инфекции, лейшманиоз, туляремия, Burkholderia инфекции и атипичные микобактериальные инфекции.
Патогены проникают в лимфатические сосуды при травме, через рану или при сопутствующем инфекционном заболевании (обычно флегмоне). Больные с лимфатическим отеком подвержены особо высокому риску.
Симптомы и признаки лимфангита
На конечностях возникают эритематозные, горячие на ощупь, болезненные при пальпации полосы неправильной формы, распространяющиеся в проксимальном направлении от периферического очага поражения к регионарным лимфатическим узлам, которые при этом обычно увеличены и болезненны при пальпации. Могут отмечаться системные проявления (например, повышение температуры тела, потрясающий озноб, тахикардия, головная боль), тяжесть которых может превышать тяжесть высыпаний на коже.
Часто выявляется лейкоцитоз. Возможно развитие бактериемии.
Редко, вдоль пораженных лимфатических узлов вследствие первичного лимфангита развивается флегмона с нагноением, некрозом и изъязвлением.
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Диагностика лимфангита
Клиническая оценка
Диагноз лимфангита ставится на основе клинических данных.
Определение возбудителя обычно не требуется.
Лечение лимфангита
Антибиотики
В большинстве случаев организм быстро реагирует на антистрептококковые антибиотики (см. лечение флегмоны [treatment of cellulitis]).
Если эффективность лечения низкая или есть необычные проявления - следует рассмотреть наличие редких возбудителей.