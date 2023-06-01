На конечностях возникают эритематозные, горячие на ощупь, болезненные при пальпации полосы неправильной формы, распространяющиеся в проксимальном направлении от периферического очага поражения к регионарным лимфатическим узлам, которые при этом обычно увеличены и болезненны при пальпации. Могут отмечаться системные проявления (например, повышение температуры тела, потрясающий озноб, тахикардия, головная боль), тяжесть которых может превышать тяжесть высыпаний на коже.

Часто выявляется лейкоцитоз. Возможно развитие бактериемии.

Редко, вдоль пораженных лимфатических узлов вследствие первичного лимфангита развивается флегмона с нагноением, некрозом и изъязвлением.