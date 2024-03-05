Розацеа ограничивается лицом и волосистой частью головы и проявляется в 4 фазы:

Пре-розацеа

Сосудистые проявления

Воспалительные

Поздняя стадия

В фазу пре-розацеа пациенты описывают эритему стыда и покраснение, часто сопровождающиеся неприятным покалыванием. Часто описываемыми пусковыми факторами этих приливов являются воздействие солнца, эмоциональный стресс, холодная или жаркая погода, алкоголь, пряная пища, физические упражнения, ветер, косметика, горячие ванны и горячие напитки. Эти симптомы сохраняются и в другие фазы заболевания.

В сосудистую фазу у пациентов появляются эритема и отечность лица с множественными телеангиэктазиями, возможно в результате сохраняющейся вазомоторной нестабильности.

Сосудистая розацеа Скрыть подробности На этой фотографии показано эритему и телеангиэктазию на щеках пациента с сосудистой розацеа. © Springer Science+Business Media

Часто происходит переход в воспалительную фазу, при которой появляются стерильные папулы и пустулы (приводя к обозначению розацеа как взрослых акне).

Воспалительная розацеа Скрыть подробности Эта фотография показывает яркую эритему и папулы у больного с воспалительной розацеа. Пустулы также присутствуют, но слабо выражены. © Springer Science+Business Media

Поздняя стадия (развивается у некоторых пациентов) характеризуется гиперплазией ткани щек и носа (фитоматозные изменения, в том числе ринофима, которая провоцирует развитие крупного, эритематозного, грушевидного носа), что обусловлено воспалением ткани, отложением коллагена и гиперплазией сальных желез.

Ринофима при розацеа Скрыть подробности На этой фотографии показано ринофиму, которая характеризуется утолщением кожи, образованием узелков и анатомическим увеличением носа у пациента с розацеа. © Springer Science+Business Media

Фазы розацеа обычно развиваются последовательно. Однако, у некоторых пациентов сразу развивается воспалительная стадия, минуя предыдущие стадии. Лечение может вернуть розацеа на более раннюю стадию. Прогрессирование до более поздней стадии не является неизбежным.

Офтальморозацеа часто предшествует или сопровождает розацеа лица и проявляется комбинацией блефароконъюнктивита, ирита, склерита и кератита, вызывая зуд, ощущение инородного тела, эритему и периорбитальный отек.