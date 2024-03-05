Клиническая оценка

Диагноз периоральный дерматит основывается на клинических проявлениях; периоральный дерматит отличают от акне по отсутствию комедонов, а от розацеа – по отсутствию при последней высыпаний вокруг рта и глаз. Необходимо исключить себорейный дерматит и контактный дерматит.

Биопсия, которая обычно не является необходимой, показывает спонгиоз и лимфогистиоцитарный инфильтрат вокруг фолликулов пушковых волос. При люпоидном варианте могут присутствовать гранулемы.