Периоральный дерматит – эритематозные папулопустулезные высыпания на лице, которые напоминают акне и/или розацеа, но обычно начинают появляться вокруг рта. Диагноз устанавливают по внешнему виду. Лечение заключается в избегании причин, которые вызвали поражение, использовании местных, а иногда и пероральных, антибиотиков.
Photo courtesy of Shahbaz Janjua, MD.
Photo courtesy of Karen McKoy, MD.
Предложены различные причины периорального дерматита, включая воздействие наружных глюкокортикостероидов и/или фторидов воды или зубной пасты, однако этиология этого заболевания неизвестна. Вопреки своему наименованию периоральный дерматит не является истинным дерматитом. Он поражает главным образом женщин детородного возраста и детей. Высыпания типично появляются в носогубных складках, оставляя свободной зону красной каймы губ. Однако высыпания могут также распространяться периорбитально и на лоб.
Диагностика периорального дерматита
Клиническая оценка
Диагноз периоральный дерматит основывается на клинических проявлениях; периоральный дерматит отличают от акне по отсутствию комедонов, а от розацеа – по отсутствию при последней высыпаний вокруг рта и глаз. Необходимо исключить себорейный дерматит и контактный дерматит.
Биопсия, которая обычно не является необходимой, показывает спонгиоз и лимфогистиоцитарный инфильтрат вокруг фолликулов пушковых волос. При люпоидном варианте могут присутствовать гранулемы.
Лечение гранулематозного периорального дерматита
Избегать применение фторированных средств для зубов и местных глюкокортикостероидов
Местное (иногда пероральное) применение антибиотиков
Лечение периорального дерматита включает: отмену использования фторированных продуктов для гигиены полости рта и наружных кортикостероидов (если ранее использовались), а затем применение местных антибиотиков (например, эритромицин 2% или метронидазол 0,75% в форме геля или крема 2 раза в день). Если нет улучшений, назначают доксициклин или миноциклин в дозе от 50 до 100 мг перорально 2 раза в день или пероральный тетрациклин в дозе от 250 до 500 мг 2 раза в день (между приемами пищи), в течение 4 недель, затем снизить до минимальной эффективной дозы.
В отличие от лечения акне прием антибиотиков обычно можно прекратить. Наружное применение пимекролимуса (для людей возрастом > 2 лет) также уменьшает степень тяжести заболевания. Изотретиноин успешно использовался для лечения гранулематозного периорального дерматита.