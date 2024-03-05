Гнойный гидраденит

I стадия: Клиндамицин местного применения, вводимые внутрь пораженных тканей кортикостероиды и пероральные антибиотики

II стадия: более длительные курсы пероральных антибиотиков, антиандрогенных препаратов, иногда - дренаж, иссечение или хирургическое вскрывание.

Стадия III: инфликсимаб, адалимумаб или секукинумаб и часто широкое хирургическое иссечение и реконструкция или трансплантация.

Цели лечения гнойного гидраденита – предотвращение появления новых поражений, уменьшение воспаления и удаление свищевых ходов (1).

При заболевании I стадии по Херли типичное лечение включает местное использование раствора клиндамицина 1% 2 раза/день; крем с резорцином 15% наружно 1 раз/день; глюконат цинка перорально (90 мг 1 раз/день); кортикостероиды внутрь поражения (например, от 0,1–0,5 мл раствора триамцинолона ацетонида в концентрации 5–10 мг/мл 1 раз в месяц) и короткие курсы пероральных антибиотиков (например, от 7 до 10 дней). Тетрациклин, доксициклин, миноциклин или эритромицин используются до тех пор, пока очаги поражения не исчезнут. Типичная схема лечения может включать в себя средство для наружного применения (например, подобранного в соответствии с чувствительностью кожи пациента) и пероральный антибиотик; тем не менее, все способы лечения можно использовать как вместе, так и по отдельности. Кожу промывают бензоилпероксидом.

При заболевании II стадии по Херли лечение заключается в более длительном (например, 2-3-месячном) курсе тех же пероральных антибиотиков, которые используются для лечения стадии I болезни; если ответ неполный, к схеме можно добавить клиндамицин и/или рифампицин. Добавление антиандрогенов (например, эстроген перорально или комбинированные пероральные контрацептивы, спиронолактон, ципротерон ацетат [не доступен в США], финастерид или их комбинации) может быть полезным для женщин. Разрез и дренаж могут уменьшить боль абсцесса, но этого недостаточно для контроля заболевания (в отличие от обычных кожных абсцессов). При острых воспалительных поражениях, которые являются не слишком глубокими, предпочтительной является санация раны с помощью панча (т.е., иссечение омертвевших тканей с помощью 5-7 мм панча, с последующим удалением этих тканей, кюретажем или промыванием). Свищевые ходы должны быть иссечены или хирургически вскрыты. Пациенты, у которых глубокие повреждения, должны быть осмотренные пластическим хирургом для рассмотрения хирургического вмешательства и пересадки.

Для III стадии заболевания по Харли медицинская и хирургическая терапии должны быть более агрессивными. Доказательства эффективности в снижении воспаления сильнее в пользу инфликсимаба (2). В качестве альтернативы можно назначить адалимумаб (3). В настоящее время секукинумаб также стал доступен и эффективен (4). У некоторых пациентов были эффективны пероральные ретиноиды (изотретиноин в течение 4–6 месяцев или ацитретин в течение 9–12 месяцев) (5). Если заболевание сохраняется, то часто требуется масштабное хирургическое вмешательство с пластикой или пересадкой поврежденной области. Аблятивная лазерная коагуляция (CO2 или эрбиевый лазер на иттрий-алюминиевом гранате) является альтернативой хирургическому лечению (6). Лазерная эпиляция также используется с некоторым успехом (7)

Рекомендуемые дополнительные меры для всех пациентов с гнойным гидраденитом включают соблюдение надлежащей гигиены кожи, снижения травмирования, обеспечения психологической поддержки и, возможно, избегание диет с высоким гликемическим индексом.