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Гнойный гидраденит

Авторы:Jonette E. Keri, MD, PhD, University of Miami, Miller School of Medicine
Проверено/пересмотрено мар. 2024

Гнойный гидраденит – это хронический, приводящий к рубцеванию акнеподобный воспалительный процесс, который возникает в области подмышечных ямок, паха, вокруг сосков и ануса. Диагноз ставится при осмотре. Лечение зависит от стадии.

В настоящее время гнойный гидраденит считается хроническим воспалительным состоянием волосяного фолликула и связанных с ним структур. Фолликулярное воспаление и последующая окклюзия приводят к разрыву фолликула и развитию абсцессов, свищевых ходов и рубцов.

Формируются отечные болезненные инфильтраты, напоминающие абсцессы кожи. Эти повреждения часто стерильные. Для хронически протекающего заболевания характерны боль, флуктуация, наличие выделений из очагов поражения и формирование синусовых ходов. В хронических случаях бактериальная инфекция может возникнуть в глубоких нарывах и свищевых ходах. При хроническом поражении кожи подмышечной области сливающиеся воспаленные узелки образуют пальпируемые шнуровидные скопления. Заболевание может приводить к нетрудоспособности из-за боли и неприятного запаха.

Диагностика гнойного гидраденита

  • Клиническая оценка

Проявления гнойного гидраденита
Гнойный гидраденит
Гнойный гидраденит

На этой фотографии множественные свищевые ходы (показаны в виде шнуровидных линейных структур) указывают на умеренный гнойный гидраденит.

... Прочитайте дополнительные сведения

Photo courtesy of Karen McKoy, MD.

Гнойный гидраденит (II стадия болезни по Hurley)
Гнойный гидраденит (II стадия болезни по Hurley)

У этого пациента имеются как рубцы (с гиперпигментацией), так и абсцессы, возникающие в результате гнойного гидраденита.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Гнойный гидраденит (III стадия болезни по Hurley)
Гнойный гидраденит (III стадия болезни по Hurley)

У этого пациента множественные хронически прорывающиеся абсцессы (синяя стрелка) и свищевые ходы (черные стрелки).

© Springer Science+Business Media

Гнойный гидраденит
Гнойный гидраденит

На этой фотографии множественные свищевые ходы (показаны в виде шнуровидных линейных структур) указывают на умеренный гнойный гидраденит.

... Прочитайте дополнительные сведения

Photo courtesy of Karen McKoy, MD.

Гнойный гидраденит (II стадия болезни по Hurley)
Гнойный гидраденит (II стадия болезни по Hurley)

У этого пациента имеются как рубцы (с гиперпигментацией), так и абсцессы, возникающие в результате гнойного гидраденита.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Гнойный гидраденит (III стадия болезни по Hurley)
Гнойный гидраденит (III стадия болезни по Hurley)

У этого пациента множественные хронически прорывающиеся абсцессы (синяя стрелка) и свищевые ходы (черные стрелки).

© Springer Science+Business Media

Диагностика гнойного гидраденита проводится путем обследования. Бактериальные соскобы для исследования должны быть взяты из глубоких гнойников и свищевых ходов у пациентов с хроническим заболеванием, но часто при этом патогенов не обнаруживают. Система определения стадии заболевания по Херли описывает тяжесть заболевания:

  • I стадия: Формирование гнойника, одного или нескольких, без свищевых ходов или рубцов

  • II стадия: Один или несколько, далеко расположенных друг от друга, рецидивирующих гнойников с образованием свищевых ходов или рубцов

  • III стадия: Диффузное или около диффузное разветвление или несколько соединенных между собой свищевых ходов и гнойников по всей зоне поражения

Лечение гнойного гидраденита

  • I стадия: Клиндамицин местного применения, вводимые внутрь пораженных тканей кортикостероиды и пероральные антибиотики

  • II стадия: более длительные курсы пероральных антибиотиков, антиандрогенных препаратов, иногда - дренаж, иссечение или хирургическое вскрывание.

  • Стадия III: инфликсимаб, адалимумаб или секукинумаб и часто широкое хирургическое иссечение и реконструкция или трансплантация.

Цели лечения гнойного гидраденита – предотвращение появления новых поражений, уменьшение воспаления и удаление свищевых ходов (1).

При заболевании I стадии по Херли типичное лечение включает местное использование раствора клиндамицина 1% 2 раза/день; крем с резорцином 15% наружно 1 раз/день; глюконат цинка перорально (90 мг 1 раз/день); кортикостероиды внутрь поражения (например, от 0,1–0,5 мл раствора триамцинолона ацетонида в концентрации 5–10 мг/мл 1 раз в месяц) и короткие курсы пероральных антибиотиков (например, от 7 до 10 дней). Тетрациклин, доксициклин, миноциклин или эритромицин используются до тех пор, пока очаги поражения не исчезнут. Типичная схема лечения может включать в себя средство для наружного применения (например, подобранного в соответствии с чувствительностью кожи пациента) и пероральный антибиотик; тем не менее, все способы лечения можно использовать как вместе, так и по отдельности. Кожу промывают бензоилпероксидом.

При заболевании II стадии по Херли лечение заключается в более длительном (например, 2-3-месячном) курсе тех же пероральных антибиотиков, которые используются для лечения стадии I болезни; если ответ неполный, к схеме можно добавить клиндамицин и/или рифампицин. Добавление антиандрогенов (например, эстроген перорально или комбинированные пероральные контрацептивы, спиронолактон, ципротерон ацетат [не доступен в США], финастерид или их комбинации) может быть полезным для женщин. Разрез и дренаж могут уменьшить боль абсцесса, но этого недостаточно для контроля заболевания (в отличие от обычных кожных абсцессов). При острых воспалительных поражениях, которые являются не слишком глубокими, предпочтительной является санация раны с помощью панча (т.е., иссечение омертвевших тканей с помощью 5-7 мм панча, с последующим удалением этих тканей, кюретажем или промыванием). Свищевые ходы должны быть иссечены или хирургически вскрыты. Пациенты, у которых глубокие повреждения, должны быть осмотренные пластическим хирургом для рассмотрения хирургического вмешательства и пересадки.

Для III стадии заболевания по Харли медицинская и хирургическая терапии должны быть более агрессивными. Доказательства эффективности в снижении воспаления сильнее в пользу инфликсимаба (2). В качестве альтернативы можно назначить адалимумаб (3). В настоящее время секукинумаб также стал доступен и эффективен (4). У некоторых пациентов были эффективны пероральные ретиноиды (изотретиноин в течение 4–6 месяцев или ацитретин в течение 9–12 месяцев) (5). Если заболевание сохраняется, то часто требуется масштабное хирургическое вмешательство с пластикой или пересадкой поврежденной области. Аблятивная лазерная коагуляция (CO2 или эрбиевый лазер на иттрий-алюминиевом гранате) является альтернативой хирургическому лечению (6). Лазерная эпиляция также используется с некоторым успехом (7)

Рекомендуемые дополнительные меры для всех пациентов с гнойным гидраденитом включают соблюдение надлежащей гигиены кожи, снижения травмирования, обеспечения психологической поддержки и, возможно, избегание диет с высоким гликемическим индексом.

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Основные положения

  • Повреждения, как правило, стерильны, за исключением глубоких гнойников и свищевых ходов во время хронического заболевания.

  • Гнойный гидраденит может приводить к нетрудоспособности.

  • Лечить гнойный гидраденит необходимо в соответствии с системой определения стадии заболевания по Херли.

  • Дополнительные меры включают поддержание хорошей гигиены кожи, минимизацию травм, оказание психологической поддержки и, возможно, отказ от высокоуглеводной диеты.

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