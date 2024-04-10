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Эндометриома вульвы

Авторы:James H. Liu, MD, Case Western Reserve University School of Medicine
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Эндометриома вульвы – это редко встречающееся болезненная киста, являющаяся результатом эктопической имплантации функционирующей эндометриальной ткани (эндометриоз) в вульву.

Достаточно редко эндометриоз поражает вульву (или влагалище [1]), иногда с образованием кист (эндометриом), как правило, в зоне предшествовавших операций или повреждений (например, эпизиотомии, разрывов вовремя родов).

Эндометриомы обычно образуются по средней линии промежности. Они могут быть болезненными, особенно во время полового акта. Во время менструаций боль усиливается и эндометриомы могут увеличиваться. Эндометриомы болезненны и могут иметь синюшный цвет. Они могут прорываться, причиняя сильную боль.

Диагностика эндометриом вульвы проводится с помощью гинекологического осмотра и биопсии.

Лечение эндометриомы вульвы включает удаление.

Справочные материалы

  1. 1. Scioscia M, Noventa M, Desgro M, et al: A rare case of primary vulvar endometriosis: case report and review of the literature. J Obstet Gynaecol. 2022;42(2):354-356. doi:10.1080/01443615.2021.1907559

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