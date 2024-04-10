Прямая визуализация, как правило, во время тазовой лапароскопии

Биопсия

Иногда УЗИ органов малого таза или МРТ

Диагноз эндометриоза ставится на основании типичных симптомов. Распространенным ошибочным диагнозом являются воспалительные заболевания органов малого таза, инфекции мочевыводящих путей или синдром раздраженного кишечника. Отрицательные результаты посева материала, взятого из шейки матки, и/или мочи указывают на возможность наличия эндометриоза.

Диагноз эндометриоза должен быть подтвержден методом непосредственной визуализации и иногда путем лапароскопии, но иногда путем лапаротомии, гинекологического осмотра, сигмоидоскопии или цистоскопии. Биопсия не требуется, но результаты подтвердят диагноз.

Макроскопические проявления (например, прозрачные, красные, коричневые, черные имплантаты) и размер имплантатов могут изменяться в течение менструального цикла. Однако, как правило, ранние поражения являются прозрачными или красными (геморрагическими). Поскольку кровь в поражениях окисляется, они становятся пурпурными, затем коричневыми; затем превращаются в голубоватые или пурпурно-коричневые пятна > 5 мм, напоминающие ожоги от пороха.

При микроскопической диагностике обычно присутствуют эндометриальные железы и строма. Стромальные элементы при отсутствии железистых элементов указывают на редкий вариант эндометриоза – так называемого стромального эндометриоза.

Визуализационные обследования не могут достоверно выявить эндометриоз. Однако УЗИ органов малого таза или МРТ, показывающее кисту яичника, соответствующую эндометриоме, с высокой вероятностью указывают на диагноз. Наличие и размер эндометриом яичников являются частью системы стадирования эндометриоза (стадия III: маленькие эндометриомы; стадия IV: большие эндометриомы), уменьшение размера эндометриом может помочь оценить ответ на лечение.

Поскольку ткань эндометрия обладает уникальным МР сигналом, МРТ становится все более информативной для оценки пациенток, у которых может быть эндометриоз (1). Т1- и Т2-взвешенные режимы МРТ позволяют выявить некоторые эндометриоидные поражения в малом тазу, особенно более крупные. Эндометриоз предполагает кровоизлияние в фаллопиевы трубы или в кисту яичника без увеличения кровотока. Множественные обширные очаги эндометриоза, локализующиеся в пространстве за маткой (ретроцервикальный эндометриоз), указывают на тяжелый (IV стадия) эндометриоз.

Лабораторные исследования при эндометриозе не имеют достаточной диагностической ценности, хотя в настоящее время в клинических испытаниях изучаются биомаркеры, такие как микроРНК плазмы (2).

Здравый смысл и предостережения

Стадирование эндометриоза помогает врачам составить план лечения и оценить ответ на терапию. По данным Американского общества репродуктивной медицины, эндометриоз может быть классифицирован по стадиям: I – минимальный, II – легкий, III – умеренный, IV – тяжелый, в зависимости от:

Количества, расположения и толщины имплантатов

Наличия эндометриом и тонких или плотных спаек (см. таблицу Стадии эндометриоза)

Таблица Стадии эндометриоза Таблица

Для эндометриоза были разработаны и другие системы классификации или прогнозирования клинических проявлений, но немногие из них были признаны клинически полезными. Было показано, что индекс фертильности при эндометриозе (EFI) коррелировал с частотой спонтанных беременностей (без использования вспомогательных репродуктивных технологий) после операции по поводу эндометриоза, однако результаты варьировались в зависимости от исследований (3).