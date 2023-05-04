Лейомиомы шейки матки - это доброкачественные гладкомышечные опухоли. Симптомами могут являться аномальные влагалищные кровотечения, выделения из влагалища и диспареуния. Диагноз ставится при гинекологическом осмотре или иногда с помощью визуализации. Лечение заключается в наблюдении или хирургическом удалении.
Лейомиомы шейки матки встречаются редко. Лейомиомы матки (фибромиомы) часто встречаются в теле матки и обычно присутствуют у пациентов с фибромиомами шейки матки. Крупные цервикальные лейомиомы могут частично блокировать мочевые пути. Цервикальные лейомиомы не пролабируют, но некоторые субмукозные фибромиомы выпадают через канал шейки матки во влагалище. Пролабирующие миомы иногда изъязвляются, инфицируются и/или кровоточат.
Симптомы и признаки лейомиом шейки матки
Со временем в большинство лейомиом шейки матки становятся симптоматичными. Самым распространенным симптомом является кровотечение, которое может быть неравномерным или обильным, иногда приводя к анемии. Может развиваться диспареуния. Инфицирование может вызвать боль, кровотечение или выделения.
Нарушение оттока мочи вызывает недержание, учащенное мочеиспускание или задержку оттока мочи; может развиться инфекция мочевого тракта.
Диагностика лейомиом шейки матки
Гинекологическое обследование
Иногда инструментальное исследование
Диагноз миомы шейки матки ставится при физикальном осмотре. Некоторые миомы пальпируются при бимануальном исследовании. В постановке диагноза могут помочь УЗИ или МРТ.
При осмотре с помощью зеркала у наружного зева шейки матки или за его пределами иногда визуализируется выпадающая субмукозная лейомиома. Как правило, она имеет ножку и подвижна, что отличает ее от цервикальных лейомиом, которые обычно имеют широкое основание. Пролапсирующая подслизистая лейомиома может быть рыхлой и изъязвленной.
Трансвагинальная ультрасонография или МРТ выполняется только по следующим причинам:
Подтвердить неясный диагноз
Исключить нарушения оттока мочи
Выявить дополнительные лейомиомы
Чтобы отдифференцировать пролапсирующую подслизистую лейомиому и истинную цервикальную лейомиому
Необходимо выполнить анализ крови на гемоглобин или гематокрит, чтобы исключить анемию.
При необходимости проводится биопсия с целью исключения других типов опухолей шейки матки.
Лечение лейомиом шейки матки
Удаление симптоматичных лейомиом
Лечение лейомиом шейки матки аналогично лечению фибромиом. Небольшие, бессимптомные лейомиомы не лечатся Большинство симптоматичных лейомиом шейки матки удаляются путем миомэктомии (особенно, если важно сохранить репродуктивную функцию) или, если миомэктомия технически сложна, то путем гистерэктомии.
Пролабировавшие лейомиомы следует удалять, если это возможно, трансвагинально.
Основные положения
Лейомиомы шейки матки являются доброкачественными образованиями.
Большинство лейомиом шейки матки со временем становятся симптоматичными, это в основном кровотечения; большие лейомиомы могут частично блокировать мочевыводящие пути.
Диагноз миомы шейки матки ставится во время гинекологического осмотра, а иногда ─ трансвагинального ультразвукового сканирования или МРТ.
Симптоматические лейомиомы шейки матки удаляются хирургическим путем, обычно проводится миомэктомия, но если миомэктомия невозможна, то путем гистерэктомии.