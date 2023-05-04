Лейомиомы шейки матки

Гинекологическое обследование

Иногда инструментальное исследование

Диагноз миомы шейки матки ставится при физикальном осмотре. Некоторые миомы пальпируются при бимануальном исследовании. В постановке диагноза могут помочь УЗИ или МРТ.

При осмотре с помощью зеркала у наружного зева шейки матки или за его пределами иногда визуализируется выпадающая субмукозная лейомиома. Как правило, она имеет ножку и подвижна, что отличает ее от цервикальных лейомиом, которые обычно имеют широкое основание. Пролапсирующая подслизистая лейомиома может быть рыхлой и изъязвленной.

Трансвагинальная ультрасонография или МРТ выполняется только по следующим причинам:

Подтвердить неясный диагноз

Исключить нарушения оттока мочи

Выявить дополнительные лейомиомы

Чтобы отдифференцировать пролапсирующую подслизистую лейомиому и истинную цервикальную лейомиому

Необходимо выполнить анализ крови на гемоглобин или гематокрит, чтобы исключить анемию.

При необходимости проводится биопсия с целью исключения других типов опухолей шейки матки.