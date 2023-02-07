Стеноз цервикального канала

Гинекологический осмотр с использованием инструментов

Стеноз шейки матки часто диагностируется только тогда, когда клиницисты испытывают трудности с доступом в полость матки во время обследований, проводимых по другой причине. Он может быть диагностирован на основании симптомов и признаков (например, развитие аменореи или дисменореи после операции на шейке матки) или при невозможности получения эндоцервикальных клеток или эндометриального образца для диагностических тестов (например, теста по Папаниколау).

Диагноз полного стеноза устанавливается, если в полость матки нельзя провести зонд диаметром 1-2 мм (маточный зонд или дилататор).

Если у женщин в постменопаузе тест по Папаниколау не выявил патологий и отсутствуют патологические симптомы, дальнейшее обследование не требуется.

Если цервикальный стеноз является симптоматичным или имеется патология матки (например, гематометра, пиометра), необходимо выполнить цитологический анализ шейки матки и биопсию эндометрия, или расширение и выскабливание (D & C), чтобы исключить рак.