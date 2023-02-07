Цервикальный стеноз - это сужение или окклюзия (стриктура) внутреннего зева шейки матки. Он обычно протекает бессимптомно, но может вызвать дисменорею или, реже, бесплодие. Диагноз ставится во время гинекологического осмотра. Лечение заключается в выжидательном ведении или проведении дилатации.
Может быть как врожденным, так и приобретенным.
Наиболее частыми приобретенными причинами стеноза шейки матки явялются:
Менопауза
Хирургические операции на шейке матки (наприемер, прижигание, конизация)
Аблация эндометрия для лечения патологии матки, вызывающей меноррагию
Рак шейки матки и рак тела матки
Лучевая терапия
Стеноз цервикального канала может быть полным или частичным.
Это может привести к следующему:
Гематометра (накопление крови в матке) может стать причиной тазовых болей или дисменореи
У пациенток в периоде пременопаузы ретроградный заброс менструальной крови в малый таз может вызвать эндометриоз
Пиометра (скопление гноя в матке), особенно у женщин с раком шейки матки или тела матки
Редко - бесплодие
Симптомы и признаки цервикального стеноза
Стеноз шейки матки обычно протекает бессимптомно.
Если у женщин пременопаузального периода симптомы присутствуют, то они включают аменорею, дисменорею, патологические кровотечения и бесплодие. У пациенток в постменопаузе в течение долгого времени может отмечаться бессимптомное течение заболевания.
Гематометра или пиометра могут быть причиной расширения полости матки или формирования пальпируемого опухолевидного образования.
Диагностика стеноза шейки матки
Гинекологический осмотр с использованием инструментов
Стеноз шейки матки часто диагностируется только тогда, когда клиницисты испытывают трудности с доступом в полость матки во время обследований, проводимых по другой причине. Он может быть диагностирован на основании симптомов и признаков (например, развитие аменореи или дисменореи после операции на шейке матки) или при невозможности получения эндоцервикальных клеток или эндометриального образца для диагностических тестов (например, теста по Папаниколау).
Диагноз полного стеноза устанавливается, если в полость матки нельзя провести зонд диаметром 1-2 мм (маточный зонд или дилататор).
Если у женщин в постменопаузе тест по Папаниколау не выявил патологий и отсутствуют патологические симптомы, дальнейшее обследование не требуется.
Если цервикальный стеноз является симптоматичным или имеется патология матки (например, гематометра, пиометра), необходимо выполнить цитологический анализ шейки матки и биопсию эндометрия, или расширение и выскабливание (D & C), чтобы исключить рак.
Лечение стеноза шейки матки
Расширение или стентирование при наличии симптомов
Обычно, цервикальный стеноз не требует лечения. Лечение необходимо только в том случае, когда есть симптомы или патология матки, оно обычно включает расширение и стентирование цервикального канала.
Основные положения
Стеноз цервикального канала может быть врожденным или приобретенным (например, вызванным менопаузой, хирургическим вмешательством на шейке матки, абляцией эндометрия, раком шейки матки или лучевой терапией).
Стеноз шейки матки обычно протекает бессимптомно.
Подозрение на стеноз цервикального канала основывается на симптомах и признаках, или на невозможности получения образцов из канала шейки матки или эндометрия для проведения исследований; невозможность прохождения зонда диаметром от 1 до 2 мм в полость матки подтверждает полный стеноз.
При наличии симптомов или аномалий матки (например, гематометры, пиометры) следует исключить рак с помощью цитологии шейки матки и биопсии эндометрия или расширение и выскабливание, затем расширить шейку матки и установить стент.