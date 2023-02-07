Кистозные включения и эпидермальные кисты вульвы

Кистозные включения вульвы содержат ткань эпителия; эпидермальные кисты вульвы развиваются из сальных желез. Оба вида кист наполняются продуктами распада клеток и иногда инфицируются.
Кистозные включения – самый распространенный вид вульварных кист; могут также встречаться во влагалище. Они могут быть результатом травм (например, разрывов, эпизиоррафии), при которых жизнеспособная эпителиальная ткань имплантируется в более глубоких тканях, а могут развиться спонтанно.
Эпидермальные кисты (кисты сальных желез) развиваются в результате закупорки протоков сальных желез.
Неинфицированные кисты чаще имеют бессимптомное течение, но могут вызывать раздражение; это кисты белого или желтого цвета, как правило < 1 см. Инфицированные кисты могут быть эритематозными и болезненными и вызывать диспареунию.
Диагноз кисты вульвы ставится на основе клинических данных.
Лечение кист вульвы показанно только в случае кист с наличием симптомов, заключается в их хирургическом удалении. При одиночном очаге поражения можно использовать местную анестезию. При множественных очагах поражения общая анестезия может быть более предпочтительной.