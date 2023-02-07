Кистозные включения и эпидермальные кисты вульвы

Кистозные включения вульвы содержат ткань эпителия; эпидермальные кисты вульвы развиваются из сальных желез. Оба вида кист наполняются продуктами распада клеток и иногда инфицируются.

Кистозные включения – самый распространенный вид вульварных кист; могут также встречаться во влагалище. Они могут быть результатом травм (например, разрывов, эпизиоррафии), при которых жизнеспособная эпителиальная ткань имплантируется в более глубоких тканях, а могут развиться спонтанно.

Эпидермальные кисты (кисты сальных желез) развиваются в результате закупорки протоков сальных желез.

Неинфицированные кисты чаще имеют бессимптомное течение, но могут вызывать раздражение; это кисты белого или желтого цвета, как правило < 1 см. Инфицированные кисты могут быть эритематозными и болезненными и вызывать диспареунию.

Диагноз кисты вульвы ставится на основе клинических данных.

Лечение кист вульвы показанно только в случае кист с наличием симптомов, заключается в их хирургическом удалении. При одиночном очаге поражения можно использовать местную анестезию. При множественных очагах поражения общая анестезия может быть более предпочтительной.

Вагинальные кистозные включения Скрыть подробности Эпидермальные кисты влагалища обычно небольших размеров и бессимптомные. By permission of the publisher. From Spitzer M, Mann M. In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology. Edited by M Stenchever (series editor) and B Goff. Philadelphia, Current Medicine, 1998. (Courtesy of the International Society for the Study of Vulvar Disease.)