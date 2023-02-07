Киста протока Скина развивается вблизи дистальной части уретры, вызывая иногда перинеальные выделения, диспареунию или формирование абсцесса.

Железы Скина (периуретральные или парауретральные железы) располагаются вблизи дистальной части уретры.

Анатомия вульвы

Кисты Скиновых протоков формируются, если возникает непроходимость протока, обычно в результате инфекции. Встречаются, главным образомЮ у взрослых.

Кисты могут инфицироваться, что приводит к рецидивирующим инфекциям мочевыводящих путей (ИМП) и абсцессам. Изредка кисты параутреральных протоков (если они достаточно велики) закупоривают мочеиспускательный канал.

Большинство кист проток Скина имеют размеры < 1 см и бессимптомное течение. Некоторые могут превышать эти размеры, вызывая диспареунию. Первые симптомы могут быть похожи на симптомы инфекции мочевыводящих путей (например, дизурия). Абсцессы при пальпации болезненные, отечные, эритематозные, но, как правило, не вызывают лихорадки.

Киста скеновых желез (парауретральная киста) Изображение DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Диагностика кисты протока Скина (парауретральной кисты) Гинекологическое обследование Диагноз кисты протоки Скене обычно ставится на основе клинических данных. Большинство симптоматических кист и абсцессов пальпируется вблизи дистальной части уретры; однако дивертикул дистальной части уретры может быть клинически недиагностируемым, и в таком случае для постановки диагноза требуется выполнение ультрасонографии или цистоскопии.

Лечение кисты протока Скина Хирургическое иссечение или марсупиализация, если киста вызывает симптомы Симптомные кисты подлежат иссечению или марсупиализации (вывернутые края кисты подшиваются наружу). Абсцессы первоначально лечат антибиотиками широкого спектра действия перорально (например, цефалексин по 500 мг каждые 6 часов в течение 7-10 дней), затем иссекают или выполняют марсупиализацию.