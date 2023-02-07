Киста протока Скина развивается вблизи дистальной части уретры, вызывая иногда перинеальные выделения, диспареунию или формирование абсцесса.
Железы Скина (периуретральные или парауретральные железы) располагаются вблизи дистальной части уретры.
Анатомия вульвы
В центре этого изображения находится влагалище, канал, состоящий из гладкой мускулатуры. Небольшое отверстие непосредственно над ним – уретра, которая представляет собой мочеиспускательный канал, начинающийся от мочевого пузыря и оканчивающийся отверстием. Ниже влагалища находится анус. Над уретрой находится клитор, тело с эректильной тканью, гомологичное половому члену. Влагалище окружено малыми половыми губами, которые окружены большими половыми губами. Лобковая кость находится вверху. Ткань пурпурного цвета является продолжением клитора, ножками клитора. Луковица преддверия влагалища (синяя) также состоит из эректильной ткани. Ниже луковицы расположена бартолиновая железа, которая выделяет слизь для смазывания влагалища.
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Кисты Скиновых протоков формируются, если возникает непроходимость протока, обычно в результате инфекции. Встречаются, главным образомЮ у взрослых.
Кисты могут инфицироваться, что приводит к рецидивирующим инфекциям мочевыводящих путей (ИМП) и абсцессам. Изредка кисты параутреральных протоков (если они достаточно велики) закупоривают мочеиспускательный канал.
Большинство кист проток Скина имеют размеры < 1 см и бессимптомное течение. Некоторые могут превышать эти размеры, вызывая диспареунию. Первые симптомы могут быть похожи на симптомы инфекции мочевыводящих путей (например, дизурия). Абсцессы при пальпации болезненные, отечные, эритематозные, но, как правило, не вызывают лихорадки.
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Диагностика кисты протока Скина (парауретральной кисты)
Гинекологическое обследование
Диагноз кисты протоки Скене обычно ставится на основе клинических данных. Большинство симптоматических кист и абсцессов пальпируется вблизи дистальной части уретры; однако дивертикул дистальной части уретры может быть клинически недиагностируемым, и в таком случае для постановки диагноза требуется выполнение ультрасонографии или цистоскопии.
Лечение кисты протока Скина
Хирургическое иссечение или марсупиализация, если киста вызывает симптомы
Симптомные кисты подлежат иссечению или марсупиализации (вывернутые края кисты подшиваются наружу).
Абсцессы первоначально лечат антибиотиками широкого спектра действия перорально (например, цефалексин по 500 мг каждые 6 часов в течение 7-10 дней), затем иссекают или выполняют марсупиализацию.
Основные положения
Кисты Скиновых протоков формируются, если возникает непроходимость протока, обычно в результате инфекции.
Кисты могут образовывать абсцессы, и/или вызывать рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей.
Большинство из них небольшие и бессимптомные; крупные кисты могут вызывать диспареунию.
Диагностировать кисту протока Скина можно с помощью осмотра малого таза и, при необходимости, ультразвукового исследования или цистоскопии.
Кисты с клиническими проявлениями необходимо удалять или марсупиализировать, а абсцессы лечить антибиотиками широкого спектра действия и с помощью удаления или марсупиализации.