Доброкачественные опухоли яичников

Трансвагинальная ультрасонография

Иногда - анализы на опухолевые маркеры

Образования часто обнаруживаются случайно во время гинекологического осмотра или визуализации, но могут быть заподозрены и по имеющимся симптомам и признакам.

Тест на беременность проводится для исключения внематочной беременности или при угрожающем аборте у пациенток с тазовыми болями или аномальным маточным кровотечением.

Трансвагинальное УЗИ обычно является исследованием первой линии для подтверждения диагноза.

Образования, имеющие рентгенографические признаки рака (например, смешанные кистозные и солидные компоненты, поверхностные разрастания, плотная ячеистая структура, неправильная форма) или сопровождающиеся асцитом, требуют консультации со специалистом и удаления.

Обследование на опухолевые маркеры проводят, если подозревается рак яичников. СА 125 обычно измеряется у женщин в постменопаузе, имеющих образование в области яичников, однако его использование у женщин в пременопаузе требует клинического осмысления. Этот и другие опухолевые маркеры не являются надежными для диагностики, поскольку они не обладают адекватной чувствительностью, специфичностью и прогностической ценностью. Например, параметры опухолевого маркера могут быть ложно завышенными у женщин, которые имеют эндометриоз, фибромиому матки, перитонит, холецистит, панкреатит, воспалительное заболевание кишечника или различные виды рака. Опухолевые маркеры лучше всего использовать для мониторинга результата лечение у пациенток с уже диагностированным раком яичников