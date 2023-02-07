К доброкачественным новобразованиям яичников относятся функциональные кисты (например, кисты желтого тела) и неоплазмы (например, доброкачественные тератомы). Большинство из них бессимптомны; некоторые становятся причинами тазовых болей. Обследование включает в себя гинекологический осмотр, трансвагинальное УЗИ и иногда измерение опухолевых маркеров. Лечение зависит от типа новообразования; операция цистэктомии или овариэктомии проводится, если новообразование симптоматическое или есть подозрение на рак.
Распространенной гинекологической проблемой являются кисты или другие новообразования яичников. Функциональные кисты, которые развиваются как часть роста яйцеклеток во время менструального цикла, являются распространенными и обычно проходят без лечения. Для лечения образований, протекающих бессимптомно или не рассасывающихся, может потребоваться хирургическое удаление и исследование на рак яичников.
Функциональные кисты яичников
Существует 2 типа функциональных кист:
Фолликулярные кисты: развиваются из граафовых фолликулов (заполненных жидкостью мешочков, содержащих яйцеклетки и расположенных в яичниках).
Кисты желтого тела: такие кисты развиваются из желтого тела (которое формируется из доминантного фолликула после овуляции). В кистах желтого тела могут происходить кровоизлияния, которые могут растягивать капсулу яичника или приводить к разрыву в брюшину.
Большинство функциональных кист < 1,5 см в диаметре; немногие превышают 5 см. Функциональные кисты обычно рассасываются спонтанно в течение нескольких дней или недель.
Синдром поликистозных яичников обычно определяется как клинический синдром, вне зависимости от наличия кист яичников. Но яичники обычно содержат множественные 2-6-ммфолликулярные кисты и иногда содержат кисты большего размера, содержащиеатретические клетки.
Доброкачественные опухоли яичников
Доброкачественные опухоли яичников, как правило, развиваются медленно и редко малигнизируются. Они включают следующее:
Доброкачественные (зрелые) тератомы: такие опухоли являются герминогенными опухолями; их также называют дермоидными кистами, поскольку несмотря на то, что они происходят из всех трех слоев половых клеток, содержат в основном эктодермальные ткани.
Фибромы: медленно растущие опухоли соединительной ткани; их диаметр обычно составляет < 7 см.
Цистаденомы: Как правило, бывают серозными или муцинозными.
Симптомы и признаки доброкачественных опухолевидных образований яичников
Большинство функциональных кист и доброкачественных опухолей бессимптомны, однако некоторые вызывают интермиттирующую тупую или острую тазовую боль или, редко, глубокую диспареунию.
Геморрагические кисты желтого тела могут вызывать боль или симптомы перитонита, особенно при их разрыве. В некоторых случаях, сильная боль в брюшной полости вызвана перекрутом придатков матки или новообразованием, обычно размером > 4 см.
Асцит и плевральный выпот сопровождают фибромы яичников редко; эта триада признаков называется синдромом Мейгса.
Диагностика доброкачественных опухолевидных образований яичников
Трансвагинальная ультрасонография
Иногда - анализы на опухолевые маркеры
Образования часто обнаруживаются случайно во время гинекологического осмотра или визуализации, но могут быть заподозрены и по имеющимся симптомам и признакам.
Тест на беременность проводится для исключения внематочной беременности или при угрожающем аборте у пациенток с тазовыми болями или аномальным маточным кровотечением.
Трансвагинальное УЗИ обычно является исследованием первой линии для подтверждения диагноза.
Образования, имеющие рентгенографические признаки рака (например, смешанные кистозные и солидные компоненты, поверхностные разрастания, плотная ячеистая структура, неправильная форма) или сопровождающиеся асцитом, требуют консультации со специалистом и удаления.
Обследование на опухолевые маркеры проводят, если подозревается рак яичников. СА 125 обычно измеряется у женщин в постменопаузе, имеющих образование в области яичников, однако его использование у женщин в пременопаузе требует клинического осмысления. Этот и другие опухолевые маркеры не являются надежными для диагностики, поскольку они не обладают адекватной чувствительностью, специфичностью и прогностической ценностью. Например, параметры опухолевого маркера могут быть ложно завышенными у женщин, которые имеют эндометриоз, фибромиому матки, перитонит, холецистит, панкреатит, воспалительное заболевание кишечника или различные виды рака. Опухолевые маркеры лучше всего использовать для мониторинга результата лечение у пациенток с уже диагностированным раком яичников
Лечение доброкачественных новообразований яичников
Мониторинг с серийным трансвагинальным УЗИ для отдельных кист
Иногда операция (кистэктомия или овариэктомия)
Большинство функциональных кист яичников < 5 см регрессируют без лечения; при этом необходима серия ультрасонографических исследований для подтверждения регресса кист. Если не имеющие симптомов женщины репродуктивного возраста имеют простые тонкостенные кистозные образования размерами 5–8 см (обычно фолликулярные кисты) без признаков рака, целесообразно применить выжидательную тактику с проведением повторных ультразвуковых обследований (например, каждые 6–8 недель).
Доброкачественные опухоли требуют лечения. Образования, имеющие рентгенографические характеристики рака, требуют проведения диагностической лапароскопии или лапаротомии и иссечения.
Если это технически возможно, хирурги стремятся сохранить яичники (например, путем цистэктомии).
Удаление яичника выполняется в следующих случаях:
Фибромы, которые невозможно удалить путем цистэктомии
Цистаденомы
Кистозные тератомы >10 см
Другие виды кист, которые не могут быть удалены хирургическим путем отдельно от яичника.
Женщинам в постменопаузе проводится удаление большинства кист или образований, особенно если они > 5 см
Основные положения
Кисты яичников и доброкачественные опухоли яичников являются распространенными гинекологическими проблемами.
Функциональные кисты, которые развиваются в пределах менструального цикла, обычно имеют небольшие размеры (как правило < 1,5 см в диаметре), возникают у женщин в пременопаузе и рассасываются спонтанно.
Функциональные кисты и доброкачественные новообразования обычно бессимптомны, но иногда они вызывают ноющую или острую тазовую боль.
Новообразования, имеющие рентгенографические признаки рака (например, кистозные и солидные компоненты, поверхностное патологическое разрастание, ячеистость структуры, неправильная форма), удаляются хирургическим путем.
Оперативно удаляют некоторые кисты и доброкачественные опухоли, в том числе кисты, которые не исчезают сами по себе.