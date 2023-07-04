Тошнота и рвота на ранних сроках беременности

История настоящего заболевания должна прежде всего содержать информацию:

Предполагаемый срок родов (и основан ли он на данных последней менструации или УЗИ)

Любые факторы риска акушерских осложнений и предшествующее тестирования или осложнения во время текущей беременности

о начале и продолжительности рвоты;

Факторы, усиливающие и ослабляющие боль

частоте (периодически или постоянно)

типе (кровянистая, водянистая, желчная) и количестве рвоты;

Важные сопутствующие симптомы включают диарею, запор и боль в животе. При наличии боли следует установить ее локализацию, распространение и выраженность. Эксперт также должен спросить, какое социальное влияние оказали симптомы на пациентку и ее семью (например, может ли она работать или ухаживать за собой или своими детьми).

При осмотре по органам и системам следует обращать внимание на симптомы неакушерских причин тошноты и рвоты, включая лихорадку и озноб, особенно если они сопровождаются болью в боку или дизурическими симптомами (инфекции мочевыводящих путей или пиелонефрит), а также на неврологические симптомы, такие как головная боль, слабость, очаговые симптомы и спутанность сознания (мигрень или кровоизлияние в ЦНС).

Анамнез включает информацию об утреннем токсикозе или неукротимой рвоте при прошлых беременностях. Анамнез хирургических вмешательств должен включать упоминания о любых вмешательствах на органах брюшной полости, которые могли привести к механической непроходимости кишечника.

Следует проверить, не принимает ли пациентка препараты, которые могут усугубить данные проявления (железосодержащие компоненты, гормональные препараты), а также оценить безопасность приема препаратов во время беременности.