Влагалищное кровотечение на поздних сроках

Наиболее распространенной причиной кровотечения на поздних сроках беременности является

отхождение слизистой пробки во время родов

Отхождение слизистой пробки является признаком начала родов; выделения скудные с наличием слизи и вызваны разрывом мелких вен при раскрытии шейки матки; прекращаются после начала родов.

Более серьезные, но менее распространенные причины (см. таблицу Некоторые причины кровотечений во время поздних сроков беременности [Some Causes of Bleeding During Late Pregnancy]) включают

Отслойка плаценты – это преждевременное отделение нормально имплантированной плаценты от стенки матки. Механизм нарушения неясен, возможно, это отсроченное последствие хронической маточно-плацентарной васкулярной недостаточности. Некоторые случаи бывают после травм (например, в результате нападения, аварии). Т.к. кровотечение может быть скрыто частично или полностью между плацентой и стенкой матки, количество крови при наружном кровотечении не всегда адекватно отражает кровопотерю или отслойку плаценты. Отслойка плаценты является наиболее частой опасной для жизни причиной кровотечения на поздних сроках беременности, составляя около 30% случаев. Отслойка плаценты возможна в любой период, но чаще всего случается в 3 триместре.

Предлежание плаценты – это аномальная имплантация плаценты над внутренним зевом шейки матки или около него. Является результатом множества факторов риска. Кровотечение может быть спонтанным или вызванным пальцевым осмотром или началом родов. Предлежание плаценты является причиной 20% случаев кровотечения на поздних сроках беременности и наиболее распространенной причиной кровотечения в 3 триместре.

При предлежании сосудов пуповины сосуды плода, соединяющие пуповину и плаценту, пролегают поверх внутреннего зева шейки матки и впереди от предлежащей части плода. Как правило, это нарушение возникает, когда пуповина проходит через часть оболочки плаценты, а не идет прямо к плаценте (оболочечное внедрение). Механические усилия в родах могут привести к разрыву этих мелких сосудов. В связи с относительно малым объемом крови у плода даже небольшая кровопотеря в связи с предлежанием сосудов может стать для него катастрофической и привести к его гибели.

Разрыв матки может случиться во время родоразрешения – почти всегда у женщин с рубцом на матке (после кесарева сечения, хирургического вмешательства или инфекционного поражения) или после тяжелой травмы матки.

Кровоизлияние также может быть вызвано причинами, не связанными с беременностью и родами.