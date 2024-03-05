Обезболивание и анестезия во время родов и родоразрешения

Внутривенные или внутримышечные анальгетики, как правило, назначаются только в том случае, если нет возможности применения нейроаксиальной анестезии, хотя некоторые врачи предлагают эти анальгетики в качестве альтернативы на первой стадии родов. Но только в минимальном объеме, необходимом для обеспечения комфорта матери, потому что анальгетики проникают через плаценту и могут угнетать дыхание новорожденного. Даже при минимальном количестве может возникнуть токсичный эффект у новорожденного, который связан с тем, что после пересечения пуповины новорожденный, чьи метаболические и экскреторные процессы еще незрелы, выводит полученные лекарства путем печеночного метаболизма или с мочой гораздо медленнее.

Обычно используют фентанил (100 мкг) или морфина сульфат (до 10 мг) внутривенно каждые 60–90 минут. Эти опиоиды обеспечивают хорошую анальгезию малой общей дозой. В случае недостаточной аналгезии с помощью фентанила или морфина, лучше применить дополнительную дозу опиоида или другое анальгезирующее средство, чем так называемые синергичные препараты (например, прометазин), антидота к которым не существует. (На самом деле это дополняющие препараты, а не синергичные). Синергетичные препараты до сих пор иногда применяются, потому что они подавляют тошноту, вызванную опиоидами; дозы должны быть небольшими.

Если возникает неонатальная токсичность, следует обеспечить дыхательную поддержку новорожденному и ввести специфический антагонист налоксон 0,01 мг/кг внутримышечно, внутривенно, подкожно или эндотрахеально. В зависимости от ответа введение налоксона можно повторить через 1–2 минуты. Врач должен осмотреть новорожденного через 1–2 часа после первого введения налоксона, т.к. через некоторое время эффект ослабевает.