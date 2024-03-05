Мониторинг плода во время родов и родоразрешения

Мониторинг сердечного ритма плода (ЧСС) можно осуществлять периодически и вручную, используя фетоскоп для аускультации сердечных сокращений. Однако в США электронный мониторинг ЧСС плода (внешний или внутренний) стал стандартом лечения беременных с высоким риском, и многие врачи используют его для всех рожениц. Часто обсуждается целесообразность повсеместного использования электронного мониторинга при родовспоможении с низким уровнем риска. В масштабных клинических исследованиях не было выявлено, что электронный мониторинг плода снижает общие показателей смертности, но было продемонстрировано увеличение случаев кесарева сечения, вероятно, потому, что многие наблюдаемые аномалии являются ложноположительными (1). Таким образом, частота родоразрешения путем кесаревого сечения выше у женщин, подвергаемых электронному мониторингу сердечной деятельности, а не аускультации.

Если применяется мануальная аускультация, ее следует выполнять на протяжении родов в соответствии с определенным протоколом, а также требуется наблюдение беременной одной и той же медсестрой.

При беременностях низкого риска и нормальных родах сердцебиение плода следует проверять после каждых схваток или не реже каждых 30 минут в 1-м периоде и каждые 15 минут во 2-м периоде родов.

При беременностях высокого риска сердцебиение нужно проверять каждые 15 минут в 1-м и каждые 3–5 минут во 2-м периоде родов.

Выслушивание сердцебиения на протяжении 1–2 минут начиная с пика схватки рекомендуется для выявления поздних децелераций. Периодическая аускультация сопряжена с меньшей частотой ложно-положительных результатов по выявлению аномалий и вмешательств, чем непрерывный электронный мониторинг, а также обеспечивает более тесный контакт с жещиной в родах. Однако следование стандартному протоколу по аускультации не всегда возможно и экономически эффективно. Кроме того, небрежно выполненная аускультация может не выявить патологическое состояние плода.

Электронный мониторинг ЧСС плода может быть:

Наружным: датчики для записи сердцебиения плода и схваток размещают на животе матери.

Внутренним: плодные оболочки должны быть разорваны. Затем в цервикальный канал вводят проводники: электрод прикрепляют на коже головы плода для контроля ЧСС, а для точного измерения сокращений матки, при необходимости, в полость матки помещают катетер для определения внутриматочного давления.

Наружный и внутренний мониторинг одинаково надежны. Наружный мониторинг используется при нормальных родах; внутренний – если наружный мониторинг не дает достаточно информации о состоянии плода или об интенсивности сокращений матки (например, если наружный мониторинг не работает правильно).

Были разработаны и другие методы мониторинга плода, которые в основном используются в научных исследованиях, включая пульсоксиметрию и анализ сегмента ST и зубца Т у плода при родах (проверяется ЭКГ плода на наличие подъема или депрессии сегмента ST).