Хотя заболеваемость и смертность при кесаревом сечении низки, они все же более высоки, чем при родах через естественные родовые пути; кесарево сечение необходимо выполнять только тогда, когда это более безопасно для женщины или плода, чем влагалищное родоразрешение.

Наиболее распространенными специфическими показаниями к кесареву сечению являются:

Многие женщины интересуются возможностью провести плановое кесарево сечение по требованию. Это делается из соображений предотвращения повреждения тазового дна (и последующего недержания мочи) и серьезных осложнений у плода во время родов. Однако выполнение кесарева сечения по желанию женщины спорно и требует дополнительного обсуждения между пациенткой и ее врачом. Обсуждение должно включать непосредственные риски и долгосрочное репродуктивное планирование относительно того, сколько детей женщина намерена иметь, потому что риск хирургических осложнений увеличивается с увеличением числа кесаревых сечений.

Женщины с предшествующим кесаревым сечением могут предпочитать проведение повторного кесарева сечения из-за опасений, связанных с риском разрыва матки; однако этот риск при вагинальных родах составляет всего 1% (у женщин, которым проводили многократное кесарево сечение или продольное кесарево сечение, особенно если разрез проходил через утолщенную, мышечную часть матки, этот риск выше).

Вагинальные роды успешны примерно у 60–80% женщин, у которых ранее было одно кесарево сечение с низким поперечным разрезом матки (1). Этот вариант следует предлагать тем, у кого ранее было однократное кесарево сечение с помощью низкого поперечного разреза матки. Успех TOLAC зависит от показаний к первичному кесареву сечению. Родоразрешение через естественные родовые пути после кесарева сечения (TOLAC) должно проводиться в условиях, когда акушер, анестезиолог и хирургическая бригада находятся в непосредственной близости, что в некоторых ситуациях делает такое родоразрешение нецелесообразным.