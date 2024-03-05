Кесарево сечение – это родоразрешение путем рассечения матки.
В 2021 году частота родов путем кесарева сечения в США составила 32% (см. Благотворительный фонд "Марш гривенников": способ родоразрешения). Частота проведения кесарева сечения колеблется, но одной из причин, по которой прибегают к этому методу родоразрешения, является обеспокоенность по поводу повышенного риска разрыва матки у женщин, которые пытаются родить естественным путем после кесарева сечения (TOLAC).
Показания к кесареву сечению
Хотя заболеваемость и смертность при кесаревом сечении низки, они все же более высоки, чем при родах через естественные родовые пути; кесарево сечение необходимо выполнять только тогда, когда это более безопасно для женщины или плода, чем влагалищное родоразрешение.
Наиболее распространенными специфическими показаниями к кесареву сечению являются:
Предыдущее кесарево сечение
Аномальное предлежание или положение плода (особенно ягодичное предлежание или поперечное положение)
нарушение ритма сердечных сокращений плода, требующее быстрого родоразрешения
Чрезмерное кровотечение, возможно, указывает на отслойку плаценты
Многие женщины интересуются возможностью провести плановое кесарево сечение по требованию. Это делается из соображений предотвращения повреждения тазового дна (и последующего недержания мочи) и серьезных осложнений у плода во время родов. Однако выполнение кесарева сечения по желанию женщины спорно и требует дополнительного обсуждения между пациенткой и ее врачом. Обсуждение должно включать непосредственные риски и долгосрочное репродуктивное планирование относительно того, сколько детей женщина намерена иметь, потому что риск хирургических осложнений увеличивается с увеличением числа кесаревых сечений.
Женщины с предшествующим кесаревым сечением могут предпочитать проведение повторного кесарева сечения из-за опасений, связанных с риском разрыва матки; однако этот риск при вагинальных родах составляет всего 1% (у женщин, которым проводили многократное кесарево сечение или продольное кесарево сечение, особенно если разрез проходил через утолщенную, мышечную часть матки, этот риск выше).
Вагинальные роды успешны примерно у 60–80% женщин, у которых ранее было одно кесарево сечение с низким поперечным разрезом матки (1). Этот вариант следует предлагать тем, у кого ранее было однократное кесарево сечение с помощью низкого поперечного разреза матки. Успех TOLAC зависит от показаний к первичному кесареву сечению. Родоразрешение через естественные родовые пути после кесарева сечения (TOLAC) должно проводиться в условиях, когда акушер, анестезиолог и хирургическая бригада находятся в непосредственной близости, что в некоторых ситуациях делает такое родоразрешение нецелесообразным.
Справочные материалы по показаниям
1. Sabol B, Denman MA, Guise JM: Vaginal birth after cesarean: an effective method to reduce cesarean. Clin Obstet Gynecol 58(2):309-319, 2015. doi:10.1097/GRF.0000000000000101
Техника выполнения кесарева сечения
Кесарево сечение должен выполнять квалифицированный хирург при наличии реанимационной бригады для новорожденного.
Можно выполнять классический разрез на матке или разрез в нижнем сегменте.
Разрез в нижнем сегменте матки: разрез в нижнем сегменте матки выполняют чаще всего. Низкий поперечный разрез выполняется в наиболее тонком, развернутом нижнем сегменте стенки матки, с отслойкой мочевого пузыря от матки. Вертикальный разрез нижнего сегмента выполняют только при определенных аномальных предлежаниях плода и в случае чрезмерно крупных плодов. В таких случаях, поперечный разрез не производится из-за риска его продления в латеральную сторону к маточным артериям, что иногда приводит к массивной кровопотере. Женщин, перенесших кесарево сечение поперечным разрезом, необходимо информировать о безопасности родов через естественные родовые пути при последующих беременностях.
Классический: разрез выполняют продольно по передней стенке матки, поднимаясь к дну матки. Этот разрез обычно приводит к большей кровопотере, чем при разрезе в нижнем сегменте, его обычно выполняют при предлежании плаценты, при поперечном положении плода спинкой вниз, при преждевременных родах, неразвернутом нижнем сегменте матки или при наличии аномалий плода.
Уход после кесарева сечения
Уход после кесарева сечения осуществляется в соответствии с принципами послеоперационного ухода, аналогичными тем, которые применяются при других операциях на брюшной полости, включая соответствующее обезболивание и уход за ранами.
Кроме того, следует обратить внимание на специфические проблемы послеродового периода, включая поддержку в уходе за младенцем и грудном вскармливании.
Пациентки, как правило, выписываются из стационара, когда они гемодинамически стабильны, способны переносить приемы пищи через рот, имеют нормальную функцию кишечника и мочевого пузыря и не имеют осложнений, требующих стационарного лечения. Им должны быть даны инструкции о мерах предосторожности на дому (например, уход за раной) и рекомендации звонить своему лечащему врачу, если у них будут наблюдаться лихорадка, покраснение или выделения из ран, обильное и постоянное влагалищное кровотечение, постоянная головная боль, постоянная боль в животе, изменения зрения, отек ног, боль в груди, затрудненное дыхание или другие симптомы