Индукция родов

Если шейка матки закрыта, длинная и незрелая, целью является стимуляция ее открытия и зрелости. Для этого используются разнообразные препараты и механические методы. Они включают:

Мизопростол 25 мкг вагинально каждые 2–4 часа или 25–50 мкг перорально каждые 2 часа

Простагландин E2 интрацервикально (0,5 мг) или в качестве интравагинального пессария (10 мг [простагландины противопоказаны женщинам, ранее перенесшим кесарево сечение или хирургические операции на матке, из-за повышенного риска разрыва матки])

Низкие или высокие дозы окситоцина

В случае неэффективности других методов или наличии противопоказаний можно назначать употребление ламинарии и применение трансцервикальной баллонной канюляции

Механическое расширение с помощью катетера Фолея (т.е., двухпросветного латексного катетера) плюс мизопростол или окситоцин (1)

Как только отмечена зрелость шейки матки, проводят индукцию родов.

Постоянная внутривенная инфузия окситоцина является самым распространенным, безопасным и наиболее эффективным методом. Начинают с низкой дозы окситоцина от 0,5 до 2 м единиц в минуту, повышая ее до 1–2 м единиц в минуту, каждые 15–60 мин. Высокую дозу окситоцина вводят по 6 м единиц в минуту, повышая на 1–6 м единиц в минуту каждые 15–40 минут, допустимый максимум – 40 м единиц/минуту. При инфузии в дозах > 40 м единиц/минуту возможна излишняя задержка жидкости, что может привести к водной интоксикации. Введение окситоцина необходимо осуществлять под контролем с целью предотвращения тахисистолии матки (более 5 схваток за 10 минут, усредненных за 30 минут), которая может нанести вред плоду.

Наружный фетальный мониторинг является обычным; после амниотомии (намеренного вскрытия плодных оболочек) возможно проведение внутреннего мониторинга плода, если его состояние невозможно оценить с помощью наружного мониторинга. Амниотомия возможна для стимуляции родов в момент, когда головка плода находится низко и не баллотирует.