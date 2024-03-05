Затянувшиеся или остановившиеся роды

Затяжные роды - это патологически медленное открытие шейки матки или опускание плода во время первого или второго периода родов. Прекращение родовой деятельности — это полная пауза в процессе родовой деятельности. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение включает введение окситоцина, оперативные роды (влагалищные или путем кесарева сечения).
На первом этапе родов раскрытие шейки матки может быть постепенным во время латентной фазы, но затем ускоряется во время активной фазы, начиная с ≥ 4–6 см (1).
Общие справочные материалы
1. Zhang J, Landy HJ, Branch DW, et al: Contemporary patterns of spontaneous labor with normal neonatal outcomes. Obstet Gynecol 116 (6):1281–1287, 2010. doi: 10.1097/AOG.0b013e3181fdef6e
Этиология затянувшихся или остановившихся родов
Затяжные роды могут быть следствием несоответствия размеров плода размерам таза (плод не помещается в материнском тазу), которое может возникнуть из-за аномально малого материнского таза, аномально большого или аномально расположенного плода (аномальное предлежание, положение или позиция плода).
Другой причиной затяжных родов являются слишком слабые или редкие сокращения матки (гипотоническая дисфункция матки) или, иногда, слишком сильные и частые (гипертоническая дисфункция).
Диагностика затянувшихся или остановившихся родов
Осмотр шейки матки
Контроль за сокращениями матки
Диагноз затяжных родов устанавливается на основе клинических данных.
Если причина выявлена, это может способствовать принятию решения о продолжении родов либо проведении оперативного вагинального родоразрешения или кесарева сечения.
Оценка веса плода с помощью объективного обследования или ультрасонографии, когда пациентка находится на первой стадии родов, помогает определить, присутствует ли макросомия у плода (вес плода > 5000 г [> 4500 г у женщин с диабетом]). Помимо того, что макросомия плода является причиной затяжных родов, она также является фактором риска развития дистоции плечиков и тяжелой формы разрыва промежности, поэтому необходимо принимать соответствующие меры.
Дисфункцию матки диагностируют путем оценки силы и частоты схваток путем пальпации матки или с помощью специального внутриматочного катетера.
Определение стандартных критериев затягивания или остановки родов на каждом этапе родов было предметом споров, поэтому стандартных определений не существует. Обычно используемые критерии затяжных или обструктивных родов для каждой стадии или фазы включают:
Первая стадия, латентная фаза: протракция > 20 часов у первородящих или > 14 часов у повторнородящих пациенток (в некоторых исследованиях сообщалось о более длительных сроках) (1).
Первая стадия, активная фаза: протракция – это когда после достижения расширения шейки матки на 6 см последующее расширение шейки матки происходит со скоростью < 1,2 см/час у нерожавших или < 1,5 см/час у повторнородящих пациенток. Остановка в активной фазе обычно определяется как отсутствие расширения шейки матки в течение 2–4 часов.
Вторая стадия: задержка родов составляет по крайней мере 3 часа потуг у первородящих женщин или по крайней мере 2 часа у повторнородящих женщин (прибавьте 1 час к этим определениям при использовании эпидуральной анестезии) (2).
Третья стадия: нормальная продолжительность составляет ≤ 30 минут.
Справочные материалы по диагностике
1. Tilden EL, Phillippi JC, Ahlberg M, et al: Describing latent phase duration and associated characteristics among 1281 low-risk women in spontaneous labor. Birth 46(4):592-601, 2019. doi:10.1111/birt.12428
2. Obstetric care consensus no. 1: safe prevention of the primary cesarean delivery. Obstet Gynecol. 123(3):693-711, 2014. doi:10.1097/01.AOG.0000444441.04111.1d
Лечение затянувшихся или остановившихся родов
Окситоцин
Иногда, при затянувшемся втором периоде родов, родоразрешение проводят путём оперативного вмешательства
Кесарево сечение
Если первая или вторая стадия родов затянулась или остановилась, а масса плода составляет < 5000 г (< 4500 г у женщин с диабетом), родовую деятельность можно усилить введением окситоцина, которым лечат гипотоническую дисфункцию. Если удается нормализовать родовую деятельность, роды продолжаются. Если нет, то может потребоваться кесарево сечение.
Если вторая стадия родов затягивается, могут оказаться целесообразными наложение акушерских щипцов или вакуум-экстракция, после оценки размеров таза матери и плода, его предлежания, уровня стояния предлежащей части (на 2 см ниже гребней подвздошных костей женщины [+2] или ниже).
Гипертоническая дисфункция матки плохо поддается лечению, но исправление положения плода, кратковременный токолиз (например, 0,25 мг тербуталина однократно внутривенно), прекращение введения окситоцина и анальгетическая терапия могут оказаться эффективными.
Справочные материалы по лечению
1. Spong CY, Berghella V, Wenstrom KD, et al: Preventing the first cesarean delivery: Summary of a Joint Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Society for Maternal-Fetal Medicine, and American College of Obstetricians and Gynecologists Workshop. Obstet Gynecol 120 (5):1181–1193, 2012. doi: http://10.1097/AOG.0b013e3182704880
Основные положения
Затяжные роды могут быть вызваны плодово-тазовой диспропорцией или слишком слабыми или редкими маточными сокращениями, а иногда наоборот – слишком сильными или частыми.
Необходимо оценить размер плода и таза, положение плода, а также оценить сокращения путем пальпации матки или с помощью специального внутриматочного катетера.
Если первый или второй период родов протекает слишком медленно и масса плода соответствует сроку беременности, стимулируйте роды с помощью окситоцина; в случае если лечение не дает результатов, причиной может быть диспропорция плода или трудноизлечимая гипотоническая дисфункция, вследствие которой, возможно, потребуется проведение кесарева сечения.
Если второй период родов затягивается, после оценки размера и положения плода и состояния таза матери необходимо рассмотреть целесообразность применения щипцов или вакуумной экстракции (если это возможно).
При гипертонической дисфункции матки следует рассмотреть возможность изменения положения, введения токолитиков короткого действия, при использовании окситоцина прекратить его введение и применить анальгетики.