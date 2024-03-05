Затянувшиеся или остановившиеся роды

Осмотр шейки матки

Контроль за сокращениями матки

Диагноз затяжных родов устанавливается на основе клинических данных.

Если причина выявлена, это может способствовать принятию решения о продолжении родов либо проведении оперативного вагинального родоразрешения или кесарева сечения.

Оценка веса плода с помощью объективного обследования или ультрасонографии, когда пациентка находится на первой стадии родов, помогает определить, присутствует ли макросомия у плода (вес плода > 5000 г [> 4500 г у женщин с диабетом]). Помимо того, что макросомия плода является причиной затяжных родов, она также является фактором риска развития дистоции плечиков и тяжелой формы разрыва промежности, поэтому необходимо принимать соответствующие меры.

Дисфункцию матки диагностируют путем оценки силы и частоты схваток путем пальпации матки или с помощью специального внутриматочного катетера.

Определение стандартных критериев затягивания или остановки родов на каждом этапе родов было предметом споров, поэтому стандартных определений не существует. Обычно используемые критерии затяжных или обструктивных родов для каждой стадии или фазы включают:

Первая стадия, латентная фаза: протракция > 20 часов у первородящих или > 14 часов у повторнородящих пациенток (в некоторых исследованиях сообщалось о более длительных сроках) (1).

Первая стадия, активная фаза: протракция – это когда после достижения расширения шейки матки на 6 см последующее расширение шейки матки происходит со скоростью < 1,2 см/час у нерожавших или < 1,5 см/час у повторнородящих пациенток. Остановка в активной фазе обычно определяется как отсутствие расширения шейки матки в течение 2–4 часов.

Вторая стадия: задержка родов составляет по крайней мере 3 часа потуг у первородящих женщин или по крайней мере 2 часа у повторнородящих женщин (прибавьте 1 час к этим определениям при использовании эпидуральной анестезии) (2).

Третья стадия: нормальная продолжительность составляет ≤ 30 минут.