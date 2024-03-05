Ведение нормальных родов

Роды представляют собой ритмичные, непроизвольные или медикаментозно стимулированные схватки, нарастающие сокращения матки, результатом чего является сглаживание (истончение и укорочение) шейки матки. В 1996 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила нормальные роды следующим образом (1):
Рождение происходит спонтанно с низкой степенью риска с начала и до конца всего периода родов.
Младенец рождается спонтанно в затылочным предлежании между 37 и 42 неделями беременности.
После рождения мама и младенец находятся в хорошем состоянии.
Фактор, запускающий роды, неизвестен, но манипуляции пальцами с шейкой матки или ее растяжение во время мануального исследования повышает сократительную активность матки, наиболее вероятно путем стимуляции выброса окситоцина задней долей гипофиза.
При неосложненных доношенных беременностях роды обычно начинаются в течение 2 недель (до или после) от предполагаемой даты родов. При первой беременности роды длятся в среднем 12–18 часов; последующие роды часто короче, в среднем 6–8 часов.
Тактика ведения пациентки с затяжными родами или остановкой родовой деятельности требует дополнительных мер (таких как индукция или стимуляция родов, использование щипцов или вакуум-экстрактора, кесарево сечение).
(См. также Введение в интранатальные осложнения).
Общие справочные материалы
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Варианты родоразрешения
Условия для родов могут быть самыми разными. Пациентки могут выбрать роды в больнице, роддоме или на дому. Родоразрешение в больнице имеет преимущество в том, что медицинский персонал и оборудование доступны немедленно, если во время родов (например, отслойка плаценты, дистоция плечиков, необходимость проведения экстренного кесарева сечения, дистресс или патология плода или новорожденного) или в послеродовом периоде (например, послеродовое кровотечение) у матери и плода возникают неожиданные осложнения.
Для многих женщин присутствие во время родов их партнера или другого человека, оказывающего поддержку в родах (например, доула или специалист по перинатальной поддержке), имеет благоприятный эффект и должно поощряться. Моральная поддержка и ободрение могут снизить уровень тревожности. Занятия по подготовке к родам помогут родителям подготовиться к родам и родоразрешению, в том числе предоставят информацию о нормальных родах, оборудовании для мониторинга и возможных осложнениях.
Начало родов
Роды обычно начинаются с нерегулярных сокращений матки различной интенсивности; шейка матки начинает сглаживаться и расширяться. По мере прогрессирования родов, сокращения (схватки) усиливаются, становятся более продолжительными и сильными. Иногда хориоамниотические оболочки разрываются до начала схваток.
Кровянистые выделения (небольшое количество крови со слизистыми выделениями из шейки матки) могут быть предвестником начала родов. Тем не менее отхождение слизистой пробки может также произойти в результате полового акта. Предшествовать началу родов за 72 часа могут кровянистые выделения. Любое вагинальное кровотечение во время беременности должно подвергнуться обследованию для исключения осложнений. При кровянистых выделениях количество крови очень мало, однако обычно присутствует слизь, что, как правило, отличает ее от патологического влагалищного кровотечения в третьем триместре.
Обычно беременным женщинам рекомендуется позвонить медицинским работникам, ведущим беременность или обратиться в больницу, если они считают, что у них произошел разрыв околоплодных вод или если они испытывают схватки продолжительностью не менее 30 секунд и происходящие регулярно с интервалом около 6 минут или меньше в течение часа. Пациенток осматривают, и если нет уверенности в том, что роды начались, их наблюдают некоторое время и, если роды так и не начались, отправляют домой.
Симптомы, не связанные с нормальными родами, такие как постоянные (а не прерывистые) боли в животе или спине, сильное влагалищное кровотечение или гемодинамическая нестабильность, которые предполагают отслойку плаценты (преждевременное отделение плаценты), требуют немедленного обследования и лечения. Предлежание плаценты обычно исключается с помощью рутинного пренатального УЗИ во втором триместре. Тем не менее, если местоположение плаценты неизвестно или плацента была низко прикрепленной на последнем ультразвуковом исследовании, пальцевое вагинальное исследование противопоказано, а ультразвуковое исследование должно быть выполнено как можно скорее.
Поступление в родильное отделение
Когда беременная пациентка поступает в родильное отделение, измеряются основные показатели жизнедеятельности. Производят забор крови для общего анализа крови (ОАК), определения группы крови и скрининга на антитела. Если во время дородовых посещений врача рутинные лабораторные анализы не проводились, они должны быть сделаны. Эти тесты включают скрининг на ВИЧ, гепатит В и сифилис, исследование иммунитета на краснуху и ветряную оспу и тест на стрептококковую инфекцию группы В.
Регистрируется наличие и частота сердечных сокращений плода. Проводится объективное обследование. При осмотре брюшной полости врач отмечает размер, положение и предлежание плода, используя прием Леопольда (см. рисунок Прием Леопольда). Если предлежание или положение плода неясно, можно провести УЗИ.
Если роды активные, пациентки должны получать мало или вообще ничего не принимать через рот, чтобы предотвратить возможную рвоту и аспирацию во время родов или в случае необходимости экстренного родоразрешения под общей анестезией. Некоторые медицинские учреждения разрешают употребление прозрачных жидкостей пациенткам с низким уровнем риска.
Бритье или стрижка вульвы и лобковых волос не показаны; они увеличивает риск раневой инфекции.
Можно начать внутривенно инфузию раствора Рингера, предпочтительно через широкопросветный катетер, введенный в вену предплечья или кисти. Во время нормальных родов в течение 6–10 часов женщина должна получить 500–1 000 мл этого раствора. Инфузионная поддержка предотвращает дегидратацию в родах и последующую гемоконцентрацию и поддерживает адекватный объем циркулирующей крови. Катетер также обеспечивает немедленный доступ к лекарственным препаратам или препаратам крови при необходимости. Инфузионная подготовка также необходима перед плановой эпидуральной анестезией.
Маневр Леопольда
(А) Производят пальпацию дна матки, чтобы определить какая часть плода находится в этой области. (В) Пальпируют боковые отделы живота, чтобы определить с какой стороны находится спинка, а с какой - конечности плода. (С) Пальпируют область над симфизом, чтобы определить предлежащую часть и насколько глубоко она опустилась в таз. (D) Одной рукой надавливают на дно матки, а указательнм и большим пальцами другой пальпируют предлежащую часть с целью определения предлежания и прижатия.
Если после первичного осмотра, мониторинга состояния плода и лабораторных исследований возникают подозрения на осложнения, проводятся дополнительные исследования или мониторинг.
Если беременность преждевременна (< 37 недель) и у пациенток маточные сокращения или утечка жидкости, их обследуют на преждевременные роды или преждевременный разрыв плодных оболочек и лечат соответствующим образом.
Осмотр шейки матки
Если у пациентки наблюдаются регулярные болезненные схватки, проводится осмотр шейки матки для оценки ее раскрытия.
У пациенток с предлежанием плаценты, осмотр шейки матки может вызвать тяжелое кровотечение и, следовательно, не проводится. Если локализация плаценты не была определена во время пренатального ухода, до гинекологического осмотра должно быть выполнено УЗИ.
Открытие шейки матки регистрируют в сантиметрах как диаметр окружности; полным раскрытием считается диаметр 10 см.
Сглаживание шейки матки оценивается в процентах, от нуля до 100%. Поскольку при сглаживании происходят цервикальное укорочение, а также истончение, его показатели могут быть записаны в сантиметрах при использовании в качестве образца нормальную длину (3,5 - 4,0 см) несглаженной шейки матки.
Высоту стояния предлежащей части оценивают в сантиметрах выше или ниже уровня гребней подвздошных костей. Стояние на уровне гребней считают нулевым. Уровни ниже седалищных остей документируются как (+); уровни выше в тазовом отделе над седалищными остями документируются как (−). Уровни записываются с шагом в сантиметр.
Отмечают положение и предлежание плода.
Положение плода – отношение длинной оси плода (длинника) к длинной оси матки (продольное, косое, поперечное).
Позиция плода описывает отношение предлежащей части к тазу матери (например, затылочное левое переднее для головного, крестцовое правое заднее для ягодичного).
Предлежание плода описывает ту часть плода, которая находится над шейкой матки (например, ягодичное, затылочное, плечевое).
Аномальное положение, позиция или предлежание плода могут быть связаны с осложнениями во время родов.
Разрыв плодных оболочек
Иногда плодные оболочки (амниотическая и хорионическая) разрываются до начала родов и околоплодные воды подтекают через шейку. Разрыв плодных оболочек на любом сроке беременности до начала родов называется преждевременным разрывом плодных оболочек перед началом родов (ПРПО). Некоторые женщины с ПРПО ощущают резкое излитие жидкости из влагалища с последующим постоянным подтеканием (1).
Если у пациентки возможен разрыв плодных оболочек, но отсутствуют регулярные и болезненные схватки, вначале проводится осмотр с помощью стерильного зеркала для подтверждения разрыва плодных оболочек. Для уменьшения риска инфицирования пальцевой осмотр шейки матки откладывают до тех пор, пока не выяснится, что роды начались, или если есть другие показания для оценки раскрытия шейки матки (например, планирование индукции родов).
Для дифференциации амниотической жидкости от других жидкостей (например, мочи, влагалищных выделений, спермы) иногда необходимо дальнейшее подтверждение. Разрыв плодных оболочек может быть подтвержден при гинекологическом осмотре, если жидкость вытекает из шейки матки, а в заднем своде влагалища наблюдается скопление жидкости. Следует обратить внимание на наличие в водах мекония (который придает водам зеленовато-коричневый цвет) – его присутствие может быть признаком дистресса плода.
Если скоплений мекония не видно, то для подтверждения может потребоваться обследование. Например, можно измерить pH жидкости во влагалище с помощью нитразиновой бумаги, которая меняет цвет на синий при рН > 6,5 (рН амниотической жидкости 7,0–7,6); ложноположительные результаты могут быть обусловлены, если во влагалищной жидкости есть кровь, сперма, а также при наличии некоторых инфекций. Образец выделений из заднего свода влагалища или шейки матки можно поместить на предметное стекло, высушить и исследовать под микроскопом на предмет феномена арборизации. Арборизация (кристаллизация хлорида натрия по типу листа папоротника), как правило, подтверждает разрыв оболочек. Для оценки разрыва плодных оболочек некоторыми учреждениями используются коммерческие тесты (2, 3).
Если разрыв не удается подтвердить таким образом, выполняют УЗИ, и выявленное маловодие является свидетельством возможного разрыва оболочек. Редко выполняют амниоцентез с введением контраста; появление контраста во влагалище или на тампоне (прокладке) подтверждает разрыв оболочек.
У около 80–90% женщин с ПРПО при доношенной беременности (≥ 37 недель) и около 50% женщин с ПРПО при недоношенной беременности (< 37 недель) роды начинаются самостоятельно в течение 24 часов; > 90% женщин с ПРПО вступают в роды в пределах 2 недель. Если оболочки разорвались в сроке доношенной беременности, но роды не начинаются в течение нескольких часов, следует прибегнуть к индукции родов с целью снижения риска инфекционных осложнений у матери и плода. При возникновении ПРПО на сроке < 37 недель задержка между разрывом и началом родов увеличивается с уменьшением гестационного возраста.
Разрыв плодных оболочек, справочные материалы
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Стадии родов
Существует 3 стадии родов.
Первая стадия
Первая стадия – от начала родов до полного открытия шейки матки (около 10 см), имеет 2 фазы – латентную и активную.
Латентная фаза – это интервал между началом родов и началом активной фазы (1). Нерегулярные схватки становятся регулярными и более интенсивными, дискомфорт от слабого до умеренного, шейка матки утоньшается и укорачивается и начинает расширяться до 4–6 см. Латентную фазу трудно точно определить, а ее продолжительность варьирует. Для первородящих среднее значение составляет 7,3–8,6 часов (95-й процентиль, 17–21 час) (2). Для повторнородящих среднее значение составляет 4,1–5,3 часа (95-й перцентиль, 12–14 часов).
Не существует стандартного определения затянувшейся латентной фазы. Общепринятым стандартом является время > 20 часов у первородящих или > 14 часов у повторнородящих пациенток, хотя в некоторых исследованиях сообщалось о более коротких и более длительных периодах (3).
Активная фаза определяется ускоренным раскрытием шейки матки. Регулярные схватки продолжаются до полного раскрытия шейки матки.
Затягивание активной фазы диагностируется в том случае, когда по достижении раскрытия шейки матки на 6 см шейка матки начинает расширяться со скоростью < 1,2 см/час у первородящих пациенток или < 1,5 см/час у повторнородящих пациенток (4). Остановка в активной фазе обычно определяется как отсутствие расширения шейки матки в течение 2–4 часов.
Гинекологический осмотр для оценки прогрессирования родов проводится в латентной фазе по мере необходимости и, как правило, каждые 2–3 часа в активной фазе.
Положение стоя и ходьба сокращают первый период родов более чем на час и также снижают частоту кесарева сечения (5).
Если плодные оболочки самопроизвольно не разрываются, некоторые врачи рутинно используют амниотомию (искусственный разрыв оболочек) во время активной фазы. В результате может наблюдаться более быстрое прогрессирование родов и появляется возможность более ранней диагностики мекониально-окрашенных вод. Амниотомия на этом этапе может потребоваться по особым показаниям, например, для проведения внутреннего мониторинга плода с целью определения его состояния. Амниотомии следует избегать у женщин с ВИЧ-инфекцией или гепатитом В или С, чтобы не подвергать плод воздействию этих инфекций.
На первом этапе родов следует часто контролировать частоту сердечных сокращений и артериальное давление матери, а частоту сердечных сокращений плода следует проверять постоянно с помощью электронного мониторинга или периодически с помощью аускультации, обычно с помощью портативного ультразвукового допплеровского устройства (см. Мониторинг плода). По мере опускания предлежащей части в таз у женщин может появиться позыв потужиться. Однако им нужно рекомендовать воздержаться от потуг до полного открытия шейки во избежание ее разрывов и отека.
Второй период
Второй период родов – это время от полного раскрытия шейки матки до рождения плода. Средняя продолжительность составляет 36–57 минут у первородящих пациенток (95-й перцентиль, 122–197 минут) и 17–19 минут у повторнородящих пациенток (95-й перцентиль, 57–81 минуты) (2). При самопроизвольных родах женщины должны дополнять схватки сильными потугами. Во втором периоде за женщинами надо постоянно наблюдать и проверять ЧСС плода постоянно или после каждых схваток. Схватки можно контролировать путем пальпации или электронного мониторинга.
Во время 2-ого периода родов массаж промежности с лубрикантами и теплые компрессы могут смягчить и растянуть промежность и, таким образом, снизить частоту разрывов промежности 3-й и 4-й степени (6). Эти методы широко используются акушерками и повитухами.
Во 2-ом периоде положение матери не влияет на продолжительность или способ родоразрешения, а также на состояние матери или новорожденного при родах без эпидуральной анестезии (7). Кроме того, техника потуг (спонтанная по сравнению с направленной и задержанная по сравнению с немедленной) не влияет на способ родоразрешения или состояние матери или новорожденного.
Остановка второй стадии родов обычно определяется как потужной период, длящийся по крайней мере 3 часа у первородящих женщин или по крайней мере 2 часа — у повторнородящих женщин (8). Использование эпидуральной анестезии задерживает потуги и может удлинить второй период родов на час (9). Продолжительность потуг также может быть больше из-за неправильного положения (например, заднего вида затылочного предлежания).
Третья стадия
Третья стадия родов начинается после рождения ребенка и заканчивается рождением плаценты. Эта стадия обычно длится всего несколько минут, но может продолжаться до 30 минут.
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