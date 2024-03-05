Ведение нормальных родов

Роды обычно начинаются с нерегулярных сокращений матки различной интенсивности; шейка матки начинает сглаживаться и расширяться. По мере прогрессирования родов, сокращения (схватки) усиливаются, становятся более продолжительными и сильными. Иногда хориоамниотические оболочки разрываются до начала схваток.

Кровянистые выделения (небольшое количество крови со слизистыми выделениями из шейки матки) могут быть предвестником начала родов. Тем не менее отхождение слизистой пробки может также произойти в результате полового акта. Предшествовать началу родов за 72 часа могут кровянистые выделения. Любое вагинальное кровотечение во время беременности должно подвергнуться обследованию для исключения осложнений. При кровянистых выделениях количество крови очень мало, однако обычно присутствует слизь, что, как правило, отличает ее от патологического влагалищного кровотечения в третьем триместре.

Обычно беременным женщинам рекомендуется позвонить медицинским работникам, ведущим беременность или обратиться в больницу, если они считают, что у них произошел разрыв околоплодных вод или если они испытывают схватки продолжительностью не менее 30 секунд и происходящие регулярно с интервалом около 6 минут или меньше в течение часа. Пациенток осматривают, и если нет уверенности в том, что роды начались, их наблюдают некоторое время и, если роды так и не начались, отправляют домой.

Симптомы, не связанные с нормальными родами, такие как постоянные (а не прерывистые) боли в животе или спине, сильное влагалищное кровотечение или гемодинамическая нестабильность, которые предполагают отслойку плаценты (преждевременное отделение плаценты), требуют немедленного обследования и лечения. Предлежание плаценты обычно исключается с помощью рутинного пренатального УЗИ во втором триместре. Тем не менее, если местоположение плаценты неизвестно или плацента была низко прикрепленной на последнем ультразвуковом исследовании, пальцевое вагинальное исследование противопоказано, а ультразвуковое исследование должно быть выполнено как можно скорее.