Септический аборт представляет собой серьезную инфекцию матки во время или незадолго до или после самопроизвольного или искусственного аборта. Септический аборт является неотложным гинекологическим состоянием.

Септические аборты, как правило, являются результатом применения нестерильных методов эвакуации тканей беременности из полости матки после индуцированного или спонтанного аборта. Септические аборты гораздо более распространены после искусственного аборта, выполненного неподготовленными врачами-практиками (или беременной женщиной самостоятельно) и без надлежащего хирургического оборудования и стерильной подготовки, как правило, обычно из-за наличия юридических, медицинских или личных препятствий для получения профессиональной медицинской помощи.

Септический аборт также может быть результатом неполного аборта, что вызвало вторичную инфекцию из-за открытого цервикального зева.

Этиологические факторы включают Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Proteus vulgaris, гемолитический стрептококк, стафилококк и некоторые анаэробные организмы (например, Clostridium perfringens). Инфекцию могут вызывать один или несколько микроорганизмов.

Симптомы и признаки септического аборта Симптомы и признаки септического аборта обычно развиваются в течение 24-48 часов после выкидыша и аналогичны таковым при воспалительных заболеваниях органов малого таза (озноб, лихорадка, влагалищные выделения, нередко перитонит), а также таковым при угрожающем или неполном выкидыше (влагалищное кровотечение, раскрытие цервикального канала, экспульсия частей плодного яйца). Перфорация матки во время аборта, как правило, вызывает сильную боль в тазу или животе. Может развиться септический шок с такими признаками, как гипотермия, гипотония, олигурия, респираторный дистресс-синдром. Сепсис, вызываемый C. perfringens, может вызвать тромбоцитопению, экхимоз и внутрисосудистый гемолиз (сопровождающийся анурией, анемией, желтухой, гемоглобинурией, гемосидеринурией).

Диагностика септического аборта Показатели жизненно важных функций, обследование органов таза и брюшной полости

Посев крови для подбора антибиотикотерапии

Полный анализ крови и другие тесты для оценки состояния пациента

Ультразвуковое исследование Септический аборт обычно очевиден клинически, как правило, на основании обнаружения симптомов и признаков тяжелой инфекции у женщин, которые были или недавно были беременны. Следует провести УЗИ, чтобы уточнить, не вызван ли он наличием продуктов концепции. Перфорацию матки следует заподозрить при появлении без явной причины сильной боли в животе и развитии перитонита. Ультрасонография не чувствительна для выявления перфорации. При подозрении на септический аборт необходимо провести посев крови на аэробных и анаэробных возбудителей, чтобы подобрать антибактериальную терапию. Лабораторное обследование должно включать общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, определение показателей функции печени, уровня электролитов, глюкозы, мочевины, креатинина. Протромбиновое время (ПВ) и частичное тромбопластиновое время (ЧТВ) определяют при аномальных результатах печеночных проб или при массивном кровотечении у женщин. Образцы продуктов зачатия должны быть направлены на микробиологическое исследование, если это возможно. У пациенток с септицемией необходимо выполнить тесты на бактерии Streptococcus группы А и Clostridia.

Лечение септического аборта Внутривенная эмпирическая антибиотикотерапия широкого спектра действия (например, клиндамицин плюс гентамицин, с ампициллином или без него)

Эвакуация продуктов концепции

Иногда визуализация органов полости таза или брюшной полости Лечение септического аборта включает внутривенную антибактериальную терапию широкого спектра действия, которая должна быть начата немедленно. Выбор антибиотиков должен учитывать, что инфекции являются полимикробными, поэтому лечение должно охватывать грамположительные, грамотрицательные и анаэробные бактерии. Стандартная эмпирическая схема антибиотикотерапии включает клиндамицин по 900 мг внутривенно каждые 8 часов в сочетании с гентамицином по 5 мг/кг внутривенно 1 раз в день с ампициллином (или без него) по 2 г внутривенно каждые 4 часа. Альтернативная схема включает комбинацию ампициллина, гентамицина и метронидазола по 500 мг внутривенно каждые 8 часов. Схема приема антибиотиков может быть пересмотрена на основании результатов посева. Кроме того, как только пациентка стабилизируется, должно быть проведено выскабливание полости матки. Пациенткам с кровотечением или подозрением на перфорацию матки или повреждение органов может потребоваться дальнейшая визуализация (например, МРТ).