Рак молочной железы

При любом подозрении на наличие метастазов необходимо немедленно провести обследование. Лечение метастазов увеличивает среднюю выживаемость на 6 месяцев и более. Хотя лечение производится достаточно токсичными препаратами (например, химиотерапия), оно может смягчить симптомы и улучшить качество жизни пациентки. Поэтому, решение о применении данной терапии является сугубо индивидуальным.

Выбор терапии зависит от:

Гормонально-рецепторного статуса опухоли

Продолжительности периода без проявления заболевания (от ремиссии до появления метастазов)

Количества органов и участков, пораженных метастазами

Менопаузального статуса пациентки

Как правило, пациенткам с клинически выраженной метастатической болезнью проводится системная эндокринная терапия или химиотерапия. Первоначально пациенты с множественными метастазами за пределами центральной нервной системы (ЦНС) должны пройти курс системной терапии. Доказательства заметного повышения выживаемости в связи с данным лечением при бессимптомных метастазах отсутствуют, также оно может снижать качество жизни.

Эндокринная терапия предпочтительнее химиотерапии при наличии у пациентов любого из следующих проявлений:

Опухоли ER +

Безрецидивный период > 2 лет

Болезнь, не представляющая непосредственной угрозы для жизни

Часто при лечении пациенток в периоде пременопаузы сначала используется тамоксифен. Приемлемые альтернативы включают хирургическую аблацию яичников, лучевую терапию и использование агониста рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона (бусерелин, гозерелин, лейпрорелин). Некоторые эксперты комбинируют удаление яичников с назначением тамоксифена и ингибитора ароматазы. Ингибиторы ароматазы все чаще используются в качестве первичной эндокринной терапии у женщин в периоде постменопаузы. Если первоначально использование эндокринной терапии для лечения раковой опухоли было эффективным, но через несколько месяцев или лет болезнь снова начинает прогрессировать, можно последовательно назначать дополнительные формы эндокринной терапии (например, прогестинов, антиэстрогена фулвестранта) до тех пор, пока терапия эффективна.

Наиболее эффективными химиотерапевтическими агентами являются капецитабин, доксорубицин (включая липосомальную форму), гемцитабин, таксаны паклитаксел и доцетаксел и винорелбин. Эффективность комбинации препаратов выше, чем одиночного препарата, однако уровень выживаемости не увеличивается, а токсичность возрастает. В связи с этим некоторые онкологи используют по одному препарату последовательно.

Анти-HER2 моноклональные антитела (например, трастузумаб, пертузумаб) используются для лечения опухолей, которые сверхэкспрессируют HER2. Эти препараты эффективны для лечения и сдерживания висцеральных метастазов опухолей. Трастузумаб применяется как в качестве монотерапии, так и совместно с эндокринной терапией, химиотерапией или пертузумабом. Трастузумаб плюс химиотерапия плюс пертузумаб замедляют рост HER2+ метастатического рака молочной железы и увеличивают выживаемость больше, чем трастузумаб плюс химиотерапия (11).

Ингибиторы тирозинкиназы (например, лапатиниб, нератиниб) все чаще используются у женщин с HER2-позитивными опухолями.

Лучевая терапия может использоваться как монотерапия для лечения изолированных симптомных костных опухолей или местных рецидивов на коже, не подлежащих хирургическому лечению. Лучевая терапия является наиболее эффективным средством лечения метастазов в головном мозге, в некоторых случаях обеспечивая долговременный контроль.

Паллиативная мастэктомия иногда является одним из вариантов лечения для пациентов со стабильным метастатическим раком молочной железы.

IV бисфосфонаты (памидронат, золедронат) уменьшают боль в костях и потерю костной массы и предотвращают или приостанавливают развитие костных осложнений в связи с развитием костных метастазов. Приблизительно у 10% пациенток с наличием костных метастазов в конечном итоге развивается гиперкальциемия, при которой также можно назначить внутривенное применение IV бисфосфонатов.