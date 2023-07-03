Листовидная опухоль – не-эпителиальная опухоль молочной железы, которая может быть доброкачественной или злокачественной.
Часто при диагностике отмечается большой размер филлоидных опухолей (от 4 до 5 см). Приблизительно в 10–25% случаев является злокачественной (1), что составляет < 1% всех случаев рака молочной железы. В 20–35% случаев опухоль рецидивирует локально, отдаленные метастазы возникают у 10–20% пациентов.
Основной вид лечения филлоидной опухоли — широкое иссечение, однако если опухоль большая или гистологическое исследование указывает на рак, может быть рекомендована мастэктомия. В некоторых случаях может быть рекомендована лучевая терапия.
Хороший прогноз при отсутствии метастазов (обычно легочных).
Справочные материалы
1. Rosenberger LH, Thomas SM, Nimbkar SN, et al: Contemporary multi-institutional cohort of 550 cases of phyllodes tumors (2007-2017) demonstrates a need for more individualized margin guidelines. J Clin Oncol 2021 39 (3):178–189. doi: 10.1200/JCO.20.02647