skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Листовидная опухоль

(Цистосаркома филлоидная)

Авторы:Lydia Choi, MD, Karmanos Cancer Center
Проверено/пересмотрено июл. 2023

Листовидная опухоль – не-эпителиальная опухоль молочной железы, которая может быть доброкачественной или злокачественной.

Часто при диагностике отмечается большой размер филлоидных опухолей (от 4 до 5 см). Приблизительно в 10–25% случаев является злокачественной (1), что составляет < 1% всех случаев рака молочной железы. В 20–35% случаев опухоль рецидивирует локально, отдаленные метастазы возникают у 10–20% пациентов.

Основной вид лечения филлоидной опухоли — широкое иссечение, однако если опухоль большая или гистологическое исследование указывает на рак, может быть рекомендована мастэктомия. В некоторых случаях может быть рекомендована лучевая терапия.

Хороший прогноз при отсутствии метастазов (обычно легочных).

Справочные материалы

  1. 1. Rosenberger LH, Thomas SM, Nimbkar SN, et al: Contemporary multi-institutional cohort of 550 cases of phyllodes tumors (2007-2017) demonstrates a need for more individualized margin guidelines. J Clin Oncol 2021 39 (3):178–189. doi: 10.1200/JCO.20.02647

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.