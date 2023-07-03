Листовидная опухоль – не-эпителиальная опухоль молочной железы, которая может быть доброкачественной или злокачественной.

Часто при диагностике отмечается большой размер филлоидных опухолей (от 4 до 5 см). Приблизительно в 10–25% случаев является злокачественной (1), что составляет < 1% всех случаев рака молочной железы. В 20–35% случаев опухоль рецидивирует локально, отдаленные метастазы возникают у 10–20% пациентов.

Основной вид лечения филлоидной опухоли — широкое иссечение, однако если опухоль большая или гистологическое исследование указывает на рак, может быть рекомендована мастэктомия. В некоторых случаях может быть рекомендована лучевая терапия.

Хороший прогноз при отсутствии метастазов (обычно легочных).