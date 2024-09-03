skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Синдромы несостоятельности тазового дна, обзор

Авторы:Charles Kilpatrick, MD, MEd, Baylor College of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2024

Пролапс тазовых органов возникает в результате ослабления (похожего на грыжи) связок, фасций и мышц, поддерживающих тазовые органы (тазовое дно — см. рисунок Пролапс органов таза). Опущение тазовых органов — распространённая гинекологическая проблема. Распространенность данного заболевания определить трудно, а сообщаемые показатели варьируют (в одном исследовании 8000 женщин 8,3% сообщили о симптоматическом пролапсе) (1). Лечение проводится на основе симптомов.

Пролапс тазовых органов затрагивает различные анатомические структуры женского репродуктивного тракта и тазового дна и включает

  • Выпадение передней стенки влагалища

  • Выпадение задней стенки влагалища

  • Апикальный пролапс (выпадение свода влагалища)

  • Пролапс матки

Опущение стенки влагалища приводит к выпячиванию окружающих органов во влагалище; обычно используемые термины включают цистоцеле, уретероцеле, энтероцеле и ректоцеле — в зависимости от пролабирующего органа. Просидентия - коллапс передней и задней стенок влагалища и апикальный пролапс. Обычно пролапс формируется в нескольких отделах.

Опущение тазовых органов

Факторы риска развития пролапса тазовых органов

К общим факторам риска относятся (2)

  • Наличие родов в анамнезе; дополнительные факторы риска в акушерском анамнезе включают длительную вторую стадию родов, влагалищные роды, оперативные влагалищные роды и роды младенцев с высокой массой тела при рождении

  • Ожирение

  • Старший возраст

  • Повреждение (например, вследствие хирургии таза)

  • Хроническое повышенное внутрибрюшное давление (т. е. вследствие запора, подъема тяжелых предметов, хронических респираторных заболеваний)

Менее распространенные факторы риска включают расстройства крестцового нерва и соединительной ткани.

Стадии пролапса тазовых органов

Степень тяжести пролапса тазовых органов можно оценить с помощью системы количественной оценки пролапса тазовых органов (POP-Q) (3):

  • Стадия 0: без выпадения

  • Стадия I: большая часть дистального выпадения находится более чем на 1 см выше девственной плевы

  • Стадия II: большая часть дистального выпадения находится на расстоянии между 1 см выше и 1 см ниже девственной плевы

  • Стадия III: большая часть дистального выпадения находится на 1 см ниже девственной плевы, но на 2 см короче общей длины влагалища

  • Стадия IV: полный выворот

Профессиональные организации рекомендуют систему POP-Q, поскольку это надежная и воспроизводимая система классификации, основанная на предопределенных анатомических ориентирах (4).

Система Бадена-Уокера, основанная на уровне протрузии, больше не используется, поскольку она неточна и не воспроизводима.

Справочные материалы

  1. 1. Tegerstedt G, Maehle-Schmidt M, Nyrén O, Hammarström M: Prevalence of symptomatic pelvic organ prolapse in a Swedish population. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2005;16(6):497-503. doi:10.1007/s00192-005-1326-1

  2. 2. Vergeldt TF, Weemhoff M, IntHout J, Kluivers KB: Risk factors for pelvic organ prolapse and its recurrence: a systematic review. Int Urogynecol J. 2015;26(11):1559-1573. doi:10.1007/s00192-015-2695-8

  3. 3. Bump RC, Mattiasson A, Bø K, et al. The standardization of terminology of female pelvic organ prolapse and pelvic floor dysfunction. Am J Obstet Gynecol. 1996;175(1):10-17. doi:10.1016/s0002-9378(96)70243-0

  4. 4. Pelvic Organ Prolapse: ACOG Practice Bulletin, Number 214. Obstet Gynecol. 2019 (reaffirmed 2024);134(5):e126-e142. doi:10.1097/AOG.0000000000003519

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.