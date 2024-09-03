Синдромы несостоятельности тазового дна, обзор

Пролапс тазовых органов возникает в результате ослабления (похожего на грыжи) связок, фасций и мышц, поддерживающих тазовые органы (тазовое дно — см. рисунок Пролапс органов таза). Опущение тазовых органов — распространённая гинекологическая проблема. Распространенность данного заболевания определить трудно, а сообщаемые показатели варьируют (в одном исследовании 8000 женщин 8,3% сообщили о симптоматическом пролапсе) (1). Лечение проводится на основе симптомов.
Пролапс тазовых органов затрагивает различные анатомические структуры женского репродуктивного тракта и тазового дна и включает
Выпадение передней стенки влагалища
Выпадение задней стенки влагалища
Апикальный пролапс (выпадение свода влагалища)
Пролапс матки
Опущение стенки влагалища приводит к выпячиванию окружающих органов во влагалище; обычно используемые термины включают цистоцеле, уретероцеле, энтероцеле и ректоцеле — в зависимости от пролабирующего органа. Просидентия - коллапс передней и задней стенок влагалища и апикальный пролапс. Обычно пролапс формируется в нескольких отделах.
Опущение тазовых органов
Факторы риска развития пролапса тазовых органов
К общим факторам риска относятся (2)
Наличие родов в анамнезе; дополнительные факторы риска в акушерском анамнезе включают длительную вторую стадию родов, влагалищные роды, оперативные влагалищные роды и роды младенцев с высокой массой тела при рождении
Ожирение
Старший возраст
Повреждение (например, вследствие хирургии таза)
Хроническое повышенное внутрибрюшное давление (т. е. вследствие запора, подъема тяжелых предметов, хронических респираторных заболеваний)
Менее распространенные факторы риска включают расстройства крестцового нерва и соединительной ткани.
Стадии пролапса тазовых органов
Степень тяжести пролапса тазовых органов можно оценить с помощью системы количественной оценки пролапса тазовых органов (POP-Q) (3):
Стадия 0: без выпадения
Стадия I: большая часть дистального выпадения находится более чем на 1 см выше девственной плевы
Стадия II: большая часть дистального выпадения находится на расстоянии между 1 см выше и 1 см ниже девственной плевы
Стадия III: большая часть дистального выпадения находится на 1 см ниже девственной плевы, но на 2 см короче общей длины влагалища
Стадия IV: полный выворот
Профессиональные организации рекомендуют систему POP-Q, поскольку это надежная и воспроизводимая система классификации, основанная на предопределенных анатомических ориентирах (4).
Система Бадена-Уокера, основанная на уровне протрузии, больше не используется, поскольку она неточна и не воспроизводима.
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