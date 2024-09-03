Пролапс передней и задней стенок влагалища

Часто наблюдается ощущение инородного тела, давления и выпадения органов в области таза или влагалища. Органы могут опускаться в вагинальный канал или в преддверие влагалища (introitus), особенно при натуживании или кашле.

Умеренный пролапс может быть бессимптомным.

Пролапс передней стенки влагалища может сопровождаться стрессовым недержанием мочи при недостаточной поддержке со стороны уретры. Может наблюдаться задержка мочи, если пролапс изменяет угол расположения мочевого пузыря, что приводит к обструкции уретры.

Энтероцеле может вызвать дискомфорт в области таза, давление во влагалище и неполное опорожнение кишечника.

Ректоцеле может стать причиной запора и неполной дефекации; пациенткам может потребоваться ввести пальцы во влагалище и надавить на заднюю стенку влагалища (это называется шинированием) и таким образом изменить угол наклона прямой кишки, чтобы иметь возможность дефекации.

Пациентки могут также испытывать сексуальную дисфункцию, иногда из-за смущения по поводу изменений в анатомии или возможного недержания мочи или кала во время секса.