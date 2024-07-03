Оплодотворение и развитие эмбриона

При оплодотворении (зачатии) сперматозоиды (мужские гаплоидные гаметы) мигрируют через цервикальный канал, полость матки и попадают в маточные трубы. В яичнике развиваются фолликулы, и во время овуляции доминантный фолликул высвобождает яйцеклетку (женскую гаплоидную гамету). Яйцеклетка проникает в маточную трубу через бахромчатый конец, проходит по маточной трубе, а затем попадает в полость матки. Яйцеклетка становится оплодотворенной, когда сперматозоид проникает в ее внешние слои. Оплодотворение обычно происходит, когда яйцеклетка находится в маточной трубе.

Гаметогенез у женщин и мужчин

Как правило, 1 сперматозоид оплодотворяет 1 яйцеклетку. Тем не менее могут высвобождаться сразу 2 яйцеклетки, которые затем могут оплодотвориться 2 сперматозоидами, что приводит к дизиготной (братской) беременности близнецами. При высвобождении и оплодотворении более 2 яйцеклеток может произойти многоплодная беременность более высокого порядка (например, тройней, четверней), но это происходит редко. Кроме того, в яйцеклетку может проникнуть более 1 сперматозоида, но это приводит к аномальной зиготе.

У женщины с 28-дневным менструальным циклом овуляция происходит приблизительно через 14 дней после первого дня менструального цикла. При овуляции цервикальная слизь становится менее вязкой, облегчая быстрое перемещение сперматозоидов к ооциту. Сперматозоиды могут оставаться живыми в репродуктивном тракте около 3 суток после полового контакта.

Оплодотворенная яйцеклетка (зигота) является диплоидной. Она многократно делится, пока мигрирует к месту имплантации в эндометрии (обычно вблизи дна или задней стенки матки). К моменту имплантации зигота стала бластоцистой, представляющей собой слой клеток вокруг полости. Толщина стенки бластоцисты – 1 клетка, за исключением зародышевого полюса, который состоит из 3–4 клеток. Примерно через 6 дней после оплодотворения бластоциста имплантируется в слизистую оболочку матки; эмбриональный полюс, который перерастет в эмбрион, является первой точкой имплантации.

Эмбриональное развитие Изображение PIKOVIT/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Амниотический мешок и плацента В течение 1–2 дней после имплантации происходит развитие клеток вокруг бластоцисты (клеток трофобласта). Развитие прогениторных клеток ворсинчатого трофобласта происходит по двум клеточным линиям: Непролиферирующие клетки вневорсинчатого трофобласта: Эти клетки проникают в эндометрий, облегчая имплантацию и прикрепление плаценты.

Клетки синцитиотрофобласта: Продуцируют хорионический гонадотропин с 10 дня, вскоре после этого начинают производить также другие трофические гормоны. Из трофобласта развивается внутренний слой мембраны (амнион) и наружный слой мембраны (хорион); эти мембраны формируют амниотический мешок, содержащий продукт зачатия (термин, используемый для производных зиготы в любой стадии—см. рисунок Плацента и эмбрион на сроке 11 недель и 4 дня беременности). Когда мешок сформирован и полость бластоцисты закрывается (примерно к 10 дню), оплодотворенная яйцеклетка считается эмбрионом. Амнио-тический мешок наполняется жидкостью и увеличивается по мере роста эмбриона, заполняя полость матки в течение примерно 12 недель после оплодотворения; после этого амниотический мешок остается единственной полостью в матке. Плацента и эмбрион на сроке около 11 4/7 недель беременности Клетки трофобласта развиваются в клетки, образующие плаценту. Клетки вневорсинчатого трофобласта образуют ворсинки, которые проникают в матку. Синцитиотрофобласт покрывает ворсинки. Синцитиотрофобласт синтезирует трофические гормоны и обеспечивает артериальный и венозный обмен между кровообращением оплодотворенной яйцеклетки и кровообращением матери. Плацента окончательно формируется к 18–20 неде́лям гестации, но продолжает расти и к предполагаемому моменту родов достигает массы приблизительно 500 г.