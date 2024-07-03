Инфекции мочевыводящих путей у беременных

Антибиотики

Для стрептококков группы В – антибиотики во время родов

Лечение ИМП не меняется в зависимости от беременности, за исключением того, что следует избегать приема лекарств, которые могут нанести вред плоду (например, фторхинолонов) (1) (см. таблицу Безопасность некоторых препаратов во время беременности).

Выбор антибиотика основан на результатах посева мочи, местной чувствительности и профиле устойчивости.

Поскольку бессимптомная бактериурия может привести к пиелонефриту, любую беременную пациентку с положительным результатом анализа мочи следует лечить антибиотиками так же, как и при острой ИМВП.

Пероральные антибиотики назначают при бессимптомной бактериурии или остром цистите. У пациента с клиническими симптомами при положительном анализе мочи следует немедленно начать эмпирическое лечение, а затем, при необходимости, скорректировать его на основании результатов посева мочи.

Обычным выбором для эмпирической терапии является цефалексин. Нитрофурантоин или триметоприм/сульфаметоксазол могут применяться в первом триместре, если подходящие альтернативы недоступны. Продолжительность лечения этими препаратами обычно составляет от 5 до 7 дней. Фосфомицин в разовой дозе можно применять только в том случае, если культура показала чувствительность, потому что резистентность является распространенным явлением.

Нитрофурантоин противопоказан беременным пациенткам при наступлении родов и во время родоразрешения, так как возможна гемолитическая анемия у новорожденных. Беременные женщины с дефицитом Г6ФД (глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы) не должны принимать нитрофурантоин. Заболеваемость новорожденных неонатальной желтухой увеличивается, если беременные женщины принимают нитрофурантоин в течение последних 30 дней беременности.

Триметоприм/сульфаметоксазол (TMП/СMК) может вызывать врожденные пороки развития (например, дефекты нервной трубки) и ядерную желтуху у новорожденных. Прием фолиевой кислоты может снизить риск некоторых врожденных пороков развития.

После лечения некоторые клиницисты проводят тест-культуру для оценки излеченности. После одного эпизода цистита или бессимптомной бактериурии повторный скрининг у бессимптомных пациентов не требуется.

Из-за риска тяжелой инфекции беременных пациенток с пиелонефритом госпитализируют и поначалу лечат внутривенными антибиотиками, включая один из следующих препаратов: ампициллин и гентамицин; цефтриаксон; цефепим; или азтреонам (для пациенток с аллергией на бета-лактамы). При клиническом улучшении пациентки могут быть выписаны и им могут быть назначены пероральные антибиотики для завершения 14-дневного курса.

Женщинам с пиелонефритом или более чем одной перенесённой инфекцией мочевыводящих путей (ИМВП) может потребоваться супрессивная терапия, обычно с использованием цефалексина (250–500 мг перорально) или нитрофурантоина (100 мг перорально) ежедневно до конца беременности и в течение 4–6 недель после родов.

После лечения пиелонефрита необходимо ежемесячно проводить посев мочи.

Пациенткам с любым количеством колоний стрептококков группы В (носитель стрептококка B) в посеве мочи в любое время во время беременности (что предполагает тяжелую вагинальную ректальную колонизацию) должна быть назначена антибиотикопрофилактика во время родов (2).