Оценка заболеваний молочной железы

Каждую молочную железу осматривают на предмет изменения формы (бугристость, неровный контур), аномалий сосков (инверсия, втянутость, выделения, корочки) и изменения кожных покровов (ямочки, ретракция, отек, эритема, шелушение, изъязвление — см. стандартные показатели на рисунке Осмотр молочных желез: А и В). Разница в размере между молочными железами является распространенным явлением и не считается патологией, если только пациентка не сообщает, что это недавнее изменение (поскольку это может быть связано с отеком молочных желез).

Помочь обнаружить аномалии может обследование пациентки в более чем одном положении. Скрытый рак иногда можно обнаружить, если попросить пациентку прижать обе руки к бедрам или свести ладони вместе напротив лба (см. рисунок Осмотр молочных желез: C и D). В этих положениях происходит сокращение грудных мышц, поэтому если растущая опухоль затронула одну из связок Купера (вертикальные кожные связки, которые прикрепляются к грудной стенке и поддерживают форму груди), то могут появиться небольшие углубления на коже.

Анатомия молочной железы Анатомия молочной железы (вид спереди и сбоку) Gwen Shockey/SCIENCE PHOTO LIBRARY Анатомия молочной железы (вид сбоку) Gwen Shockey/SCIENCE PHOTO LIBRARY Лимфоузлы молочной железы Gwen Shockey/SCIENCE PHOTO LIBRARY Анатомия молочной железы (вид спереди и сбоку) Gwen Shockey/SCIENCE PHOTO LIBRARY Анатомия молочной железы (вид сбоку) Gwen Shockey/SCIENCE PHOTO LIBRARY Лимфоузлы молочной железы Gwen Shockey/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Обследование груди

Опухоль молочной железы (рак молочной железы) Изображение DR M.A. ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Подмышечные и надключичные лимфатические узлы легче всего обследовать, когда пациентка сидит или стоит (см. рисунок Осмотр молочных желез: E). Поддержка руки пациентки при осмотре подмышечной впадины позволяет руке полностью расслабиться, что делает лимфоузлы в подмышечной впадине легко пальпируемыми.

Молочные железы пальпируют сначала в положении пациентки сидя, а затем в положении пациента лежа на спине, ипсилатеральная рука находится над головой, а под ипсилатеральное плечо подкладывается подушка (см. рисунок Осмотр молочных желез: F). Поворот пациентки на один бок так, чтобы молочная железа на исследуемой стороне смещалась медиально, может помочь дифференцировать болезненность молочной железы и грудной стенки, потому что грудную стенку можно пальпировать отдельно от ткани молочной железы.

Втянутый сосок Изображение SCIENCE PHOTO LIBRARY

Молочную железу следует пальпировать ладонными поверхностями 2-го, 3-го и 4-го пальцев, систематически совершая небольшие круговые движения от соска к периферии молочной железы (см. рисунок Осмотр молочных желез: G). Необходимо точно определить локализацию и размер (оценивается или измеряется с помощью штангенциркуля или рулетки) любой аномалии; некоторые врачи используют бумажные или цифровые рисунки молочной железы для документирования. Необходимо также письменное описание плотности и подвижности образования и степени его отличия от окружающей ткани молочной железы.

Чтобы проверить наличие выделений, врач надавливает на молочную железу, двигаясь по часовой стрелке по направлению к ареоле; при наличии выделений следует определить их источник (например, является ли он мультипротоковым). При наличии выделений проводится осмотр для определения наличия крови или кровянистых примесей. С помощью интенсивного освещения и увеличительного стекла можно установить характер выделений: однопротоковый или мультипротоковый.