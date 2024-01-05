Масталгия (боль в молочной железе)

Локализованная боль в груди обычно возникает при очаговых поражениях, вызванных объемными образованиями, такими как киста молочной железы или инфекция (например, мастит, абсцесс). Большинство форм рака молочной железы, как правило, не вызывает болей.

Диффузные двусторонние боли могут быть вызваны фиброзно-кистозными изменениями или, реже, диффузным двусторонним маститом. Однако, диффузные двусторонние боли часто встречаются и у женщин без патологии молочных желез. Самыми частыми причинами болей у таких женщин являются:

Гормональные изменения, вызывающие пролиферацию тканей молочной железы (например, в период лютеиновой фазы или ранней беременности; у женщин, принимающих эстрогены или прогестины)

Большие, отвислые молочные железы, растягивающие связки Купера

Некоторые исследования показали, что масталгия ассоциирована с диетой с высоким содержанием жиров и кофеина, но неясно, снижает ли уменьшение этих диетических факторов выраженность симптомов (1).