Масталгия (боль в молочной железе)

Масталгия (боли в области молочной железы) является достаточно распространенным нарушением; может быть локальной или диффузной, а также односторонней или двусторонней.
Этиология масталгии
Локализованная боль в груди обычно возникает при очаговых поражениях, вызванных объемными образованиями, такими как киста молочной железы или инфекция (например, мастит, абсцесс). Большинство форм рака молочной железы, как правило, не вызывает болей.
Диффузные двусторонние боли могут быть вызваны фиброзно-кистозными изменениями или, реже, диффузным двусторонним маститом. Однако, диффузные двусторонние боли часто встречаются и у женщин без патологии молочных желез. Самыми частыми причинами болей у таких женщин являются:
Гормональные изменения, вызывающие пролиферацию тканей молочной железы (например, в период лютеиновой фазы или ранней беременности; у женщин, принимающих эстрогены или прогестины)
Большие, отвислые молочные железы, растягивающие связки Купера
Некоторые исследования показали, что масталгия ассоциирована с диетой с высоким содержанием жиров и кофеина, но неясно, снижает ли уменьшение этих диетических факторов выраженность симптомов (1).
Справочные материалы по этиологии
1. Goyal A: Breast pain. BMJ Clin Evid 2011:0812, 2011. Published 2011 Jan 17.
Обследование при масталгии
Анамнез
История настоящего заболевания должна отражать хронологию и характер боли (очаговая или диффузная, односторонняя или двусторонняя). Следует установить, есть ли связь между хронической или рецидивирующей болью и фазой менструального цикла.
При исследовании систем органов нужно стремиться обнаружить другие симптомы, указывающие на беременность (например, увеличение размеров живота, аменорея, утренняя тошнота) или фиброзно-кистозные изменения (например, наличие множественных уплотнений).
Анамнез перенесенных заболеваний должен отражать нарушения, которые могли явиться причиной диффузной боли (например, фиброзно-кистозные изменения), и прием эстрогенов и прогестинов.
Объективное обследование
В ходе обследования основное внимание уделяют области молочных желёз с целью обнаружения отклонений, таких как объемное образование, инверсия соска или выделения из соска, изменения кожи, включая эритему, сыпь, экзематозный вид, отек или ямочки (так называемая «апельсиновая корка») и признаки инфекции, такие как покраснение, повышение температуры и болезненность.
Тревожные симптомы
Следует обратить особое внимание на:
Признаки инфекции
Объемное образование, втяжение соска или изменения кожи
Интерпретация результатов
Отсутствие патологических проявлений говорит о том, что боли связаны с гормональными изменениями или с большим размером и отвислостью молочных желез.
Обследование
Тест на беременность следует выполнить, если боли длятся менее нескольких месяцев и их причину обнаружить не удается, особенно если другие симптомы или признаки указывают на беременность.
Другие исследования назначают нечасто, только если при обследовании молочных желез были обнаружены отклонения.
Лечение масталгии
При масталгии, связанной с менструацией, обычно эффективны ацетаминофен или другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). При сильной боли рекомендуется краткий курс даназола или тамоксифена. Эти препараты подавляют продукцию эстрогена и прогестерона. Если женщина уже принимает эстроген или прогестин, возможно, прием придется прекратить.
Если боль связана с беременностью, рекомендуется ношение поддерживающего бюстгальтера и/или прием ацетаминофена (парацетамола).
Масло энотеры может уменьшить выраженность масталгии.
Основные положения
Диффузные двусторонние боли, как правило, вызваны гормональными изменениями или размером и отвислостью молочных желез.
Лечение первой линии – ацетаминофен или нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП).
Сильная боль, вызванная гормональными факторами, лечится прекращением приема эстрогена или прогестина (при приеме любого из них), либо приемом тамоксифена или даназола.