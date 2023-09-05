Почечная недостаточность при беременности

Заболевания почек часто не усугубляются во время беременности; неинфекционные заболевания почек обычно обостряются только при сосуществовании неконтролируемой артериальной гипертензии. Тем не менее, значительная почечная недостаточность (креатинин сыворотки > 3 мг/дл [> 270 мкмоль/л] или азот мочевины (АМК) > 30 мг/дл [> 10,5 ммоль мочевины/л]), существующая до беременности обычно не позволяет доносить беременность до срока.

Почечная недостаточность у матери может вызвать

После трансплантации почки возможна доношенная неосложненная беременность, если:

Трансплантация была произведена > 2 лет назад

Нормальная функция почек

Не было эпизодов отторжения

Нормальное артериальное давление (АД)

Лечение почечной недостаточности во время беременности требует тщательного консультирования нефрологом. Артериальное давление и массу тела измеряют каждые 2 недели; уровни остаточного азота, креатинина и клиренс креатинина измеряют часто, с интервалами, обусловленными степенью тяжести и развитием заболевания. Фуросемид назначается только по мере необходимости для контроля артериального давления или при чрезмерном отеке; в некоторых случаях для женщин необходимприем других препаратов для контроля артериального давления. Женщинам с тяжелой почечной недостаточностью может потребоваться госпитализация после 28 недель с целью обеспечения постельного режима, контроля артериального давления и тщательного мониторинга состояния плода. Если результаты антенатального тестирования в пределах нормы и стабильны, беременность пролонгируют.

Как правило, требуется досрочное родоразрешение, т.к. развиваются преэклампсия, задержка роста плода или маточно-плацентарная недостаточность. Иногда для проверки степени зрелости легких плода и планирования сроков родоразрешения прибегают к амниоцентезу; соотношение лецитина/сфингомиелина > 2:1 или наличие фосфатидилглицерола указывает на зрелость легких. Кесарево сечение предпринимается очень часто, хотя родоразрешение через естественные родовые пути также возможно при условии зрелости шейки матки и отсутствии очевидных препятствий.

Терминальная стадия заболевания почек Успехи в лечении диализом увеличили продолжительность жизни пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, улучшили исходы беременности и повысили репродуктивную способность. Коэффициент выживаемости новорожденных у женщин, получавших гемодиализ, увеличился с 23% (примерно в 1980 г.) до почти 90% в настоящее время. Причиной, возможно, является существенное увеличение дозы гемодиализа, используемой во время беременности; в настоящее время высокопоточный и высокоэффективный гемодиализ обычно выполняется 6 раз в неделю. Диализ может быть скорректирован по результатам лабораторных, эхографических и клинических исследований (например, при тяжелой гипертензии, тошноте или рвоте, отеках, чрезмерном увеличении веса, хроническом многоводии). Хотя исходы беременности улучшились, частота осложнений для пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности остается высокой.