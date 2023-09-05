Заболевания щитовидной железы во время

Нарушения функции щитовидной железы могут предшествовать беременности или развиваться во время нее. Беременность не влияет на симптомы гипо- или гипертиреоза.

Воздействия на плод различаются в зависимости от характера нарушений и используемого лечения. Но, как правило, нелеченный или неадекватно леченный гипертиреоз может приводить к

Нелеченный гипотиреоз может вызвать

Умственную отсталость у потомства

Выкидыш

Наиболее частыми причинами гипотиреоза у матери являются тиреоидит Хашимото и лечение болезни Грейвса.

Если женщина перенесла или имеет заболевание щитовидной железы, тиреоидный статус следует тщательно мониторировать во время и после беременности как у нее, так и у потомства. Зоб и узлы щитовидной железы, обнаруженные во время беременности, должны оцениваться так же, как и у других пациентов (см. Подходы к лечению пациентов с узлами щитовидной железы и Простой нетоксический зоб/Диагностика).

Базедова болезнь Материнская болезнь Грейвса контролируется клиническии с использованием высокочувствительных анализов свободного T4 и ТСГ. Лечения болезни Грейвса вариабельно. Как правило, беременным дают минимальную дозу пропилтиурацила (п/о 50–100 мг каждые 8 часов). Лечебный эффект возникает через 3–4 недели, затем дозу при необходимости меняют. Пропилтиурацил проникает через плаценту и может вызвать развитие зоба и гипотиреоза у плода. Одновременное применение L-тироксина или L-трийодтиронина противопоказано, т.к. эти гормоны могут маскировать передозировку пропилтиурацила у беременных женщин и вызывать гипотиреоз у плода. Метимазол является альтернативой пропилтиурацилу. Проявления болезни Грейвса, как правило, ослабевают к 3 триместру, позволяя снизить дозу или отменить лекарственную терапию. В центрах, где есть опытные хирурги-эндокринологи, после восстановления эутиреоза в результате лекарственной терапии во втором триместре может быть, хотя и в редких случаях, рассмотрена тироидэктомия. После тироидэктомии женщинам обеспечивают полное замещение йод-тироксина (0,15–0,20 мг перорально 1 раз в день) начиная после первых послеоперационных суток. Использование радиоактивных растворов йода (диагностических или лечебных) или йоди-да противопоказано во время беременности из-за вредного воздействия на щитовидную железу плода. Бета-блокаторы применяют только при тиреотоксическом кризе или тяжелых симптомах у матери. Если беременная женщина перенесла или имеет болезнь Грейвса, у плода может развиться гипертиреоз. У клинически эутиреоидных, гипо- или гипертиреоидных женщин тиреостимулирующие или тиреоблокирующие (если есть) иммуноглобулины (Ig) проникают сквозь плаценту. Функция щитовидной железы плода отражает относительные уровни этих стимулирующих или блокирующих Ig у плода. Гипертиреоз может вызвать тахикардию у плода (>160 уд/мин), задержку роста и развитие зоба, который в редких случаях может привести к нарушению глотания, многоводию и преждевременным родам. Для оценки роста плода, состояния его щитовидной железы и сердца используют УЗИ.

Врожденная болезнь Грейвса У беременных, получавших пропилтиурацил, болезнь Грейвса у плода может протекать скрыто до 7–10 дней после родов, когда действие препарата ослабевает.

Гипотиреоз у матери У женщин с легким или умеренным гипотиреозом часто нормальный менструальный цикл и возможна беременность. Во время беременности продолжают лечение L-тироксином в обычных дозах. По мере прогрессирования беременности может понадобиться небольшая корректировка дозы, желательно на основании измерения уровня ТСГ спустя несколько недель. Если гипотиреоз впервые выявлен во время беременности, начинают прием L-тироксина; доза рассчитывается по массе. Обычно беременным женщинам необходима более высокая доза, чем небеременным.

Болезнь Хашимото Иммуносупрессия во время беременности часто улучшает течение тиреоидита Хашимото; однако иногда развивается гипо- или гипертиреоз, требующие лечения.

Острый (подострый) тиреоидит Острый тиреоидит достаточно часто возникает во время беременности, вызывая появление болезненного зоба во время или после респираторной инфекции. Может возникнуть транзиторный симптомный гипертиреоз с повышением T4 приводящий к ложному диагнозу болезни Грейвса. Как правило, лечения не требуется.