Заболевания щитовидной железы во время

Нарушения функции щитовидной железы могут предшествовать беременности или развиваться во время нее. Беременность не влияет на симптомы гипо- или гипертиреоза.
Воздействия на плод различаются в зависимости от характера нарушений и используемого лечения. Но, как правило, нелеченный или неадекватно леченный гипертиреоз может приводить к
Нелеченный гипотиреоз может вызвать
Умственную отсталость у потомства
Наиболее частыми причинами гипотиреоза у матери являются тиреоидит Хашимото и лечение болезни Грейвса.
Если женщина перенесла или имеет заболевание щитовидной железы, тиреоидный статус следует тщательно мониторировать во время и после беременности как у нее, так и у потомства. Зоб и узлы щитовидной железы, обнаруженные во время беременности, должны оцениваться так же, как и у других пациентов (см. Подходы к лечению пациентов с узлами щитовидной железы и Простой нетоксический зоб/Диагностика).
Базедова болезнь
Материнская болезнь Грейвса контролируется клиническии с использованием высокочувствительных анализов свободного T4 и ТСГ.
Лечения болезни Грейвса вариабельно. Как правило, беременным дают минимальную дозу пропилтиурацила (п/о 50–100 мг каждые 8 часов). Лечебный эффект возникает через 3–4 недели, затем дозу при необходимости меняют. Пропилтиурацил проникает через плаценту и может вызвать развитие зоба и гипотиреоза у плода. Одновременное применение L-тироксина или L-трийодтиронина противопоказано, т.к. эти гормоны могут маскировать передозировку пропилтиурацила у беременных женщин и вызывать гипотиреоз у плода. Метимазол является альтернативой пропилтиурацилу. Проявления болезни Грейвса, как правило, ослабевают к 3 триместру, позволяя снизить дозу или отменить лекарственную терапию.
В центрах, где есть опытные хирурги-эндокринологи, после восстановления эутиреоза в результате лекарственной терапии во втором триместре может быть, хотя и в редких случаях, рассмотрена тироидэктомия. После тироидэктомии женщинам обеспечивают полное замещение йод-тироксина (0,15–0,20 мг перорально 1 раз в день) начиная после первых послеоперационных суток.
Использование радиоактивных растворов йода (диагностических или лечебных) или йоди-да противопоказано во время беременности из-за вредного воздействия на щитовидную железу плода. Бета-блокаторы применяют только при тиреотоксическом кризе или тяжелых симптомах у матери.
Если беременная женщина перенесла или имеет болезнь Грейвса, у плода может развиться гипертиреоз. У клинически эутиреоидных, гипо- или гипертиреоидных женщин тиреостимулирующие или тиреоблокирующие (если есть) иммуноглобулины (Ig) проникают сквозь плаценту. Функция щитовидной железы плода отражает относительные уровни этих стимулирующих или блокирующих Ig у плода. Гипертиреоз может вызвать тахикардию у плода (>160 уд/мин), задержку роста и развитие зоба, который в редких случаях может привести к нарушению глотания, многоводию и преждевременным родам. Для оценки роста плода, состояния его щитовидной железы и сердца используют УЗИ.
Врожденная болезнь Грейвса
У беременных, получавших пропилтиурацил, болезнь Грейвса у плода может протекать скрыто до 7–10 дней после родов, когда действие препарата ослабевает.
Гипотиреоз у матери
У женщин с легким или умеренным гипотиреозом часто нормальный менструальный цикл и возможна беременность.
Во время беременности продолжают лечение L-тироксином в обычных дозах. По мере прогрессирования беременности может понадобиться небольшая корректировка дозы, желательно на основании измерения уровня ТСГ спустя несколько недель.
Если гипотиреоз впервые выявлен во время беременности, начинают прием L-тироксина; доза рассчитывается по массе. Обычно беременным женщинам необходима более высокая доза, чем небеременным.
Болезнь Хашимото
Иммуносупрессия во время беременности часто улучшает течение тиреоидита Хашимото; однако иногда развивается гипо- или гипертиреоз, требующие лечения.
Острый (подострый) тиреоидит
Острый тиреоидит достаточно часто возникает во время беременности, вызывая появление болезненного зоба во время или после респираторной инфекции. Может возникнуть транзиторный симптомный гипертиреоз с повышением T4 приводящий к ложному диагнозу болезни Грейвса.
Как правило, лечения не требуется.
Послеродовая дисфункция щитовидной железы у матери
Гипо- или гипертиреоидная дисфункция возникает у 4–7% женщин в течение первых 6 месяцев после родов. Частота более высока среди беременных женщин:
Зоб
Болезнь Хашимото
семейным анамнезом аутоиммунных заболеваний щитовидной железы,
Инсулин-зависимый (Тип 1)
У женщин, имеющих любой из этих факторов риска, следует контролировать уровни ТСГ или свободного T4 во время 1 триместра и после родов. Дисфункция, как правило, носит преходящий характер, но может потребовать лечения. После родов болезнь Грейвса может рецидивировать как транзиторно, так и постоянно.
Безболезненный тиреоидит с транзиторным гипертиреозом недавно признан послеродовым заболеванием возможно аутоиммунной природы. Он возникает внезапно в первые несколько недель после родов, характеризуется низким поглощением радиоактивного йода и лимфоцитарной инфильтрацией. Диагноз основывается на симптомах, функциональном тестировании щитовидной железы и исключении других заболеваний. Это состояние может принять хронический характер, прогрессировать или периодически рецидивировать.