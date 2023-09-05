Заболевания печени при беременности

Это редкое, малоизученное заболевание наблюдается в конце беременности, иногда вместе с пре-эклампсией. У пациентов может наблюдаться наследуемый дефект митохондриального бета-окисления жирных кислот (обеспечивающего энергией скелетную и сердечную мышцы); риск жировой дистрофии печени при беременности в 20 раз выше у женщин с мутацией, затрагивающей длинноцепочечную 3-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназу (LCHAD), особенно с мутацией G1528C в одной или обеих аллелях (аутосомное наследование).

Симптомы ожирения печени включают острые приступы тошноты и рвоты, дискомфорт в животе и желтуху, за которой, в серьезных случаях, следует быстро прогрессирующая печеночная недостаточность. При тяжелом течении высоки материнская и перинатальная смертность.

По-видимому идентичное заболевание может развиться на любом сроке беременности при внутривенном введении высоких доз тетрациклинов.

Результаты клинических и лабораторных исследований такие же, как при остром вирусном гепатите, исключая то, что уровни аминотрансферазы могут быть < 500 единиц/л и может быть гиперуремия.

Диагноз жировой печени беременных основывается на

Клинические критерии

Печеночные тесты

Серологические исследования на гепатиты

Биопсия печени

При биопсии обнаруживаются диффузные мелкие включения жира в гепатоциты, обычно с минимальным сопутствующим некрозом, но в некоторых случаях гистологическая картина не отличима от таковой при вирусном гепатите.

Для женщин с симптоматикой и их младенцев следует провести исследование на наличие известных генетических вариантов LCHAD.

В зависимости от срока обычно предлагается экстренное родоразрешение или прерывание беременности, хотя улучшает ли это результаты для матери, неясно. Выжившие полностью поправляются, рецидивов не бывает.