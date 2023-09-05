Аутоиммунные нарушения при беременности

Системная красная волчанка (СКВ) впервые может появиться во время беременности; у женщин, у которых в анамнезе было необъяснимое мертворождение во 2-м триместре, задержка роста плода, преждевременные роды или повторные самопроизвольные аборты, позже может быть диагностирована СКВ.

Нельзя предсказать течение СКВ во время беременности, но оно может ухудшиться, особенно сразу после родов. Исходы могут улучшаться, если зачатие будет отсрочено до купирования заболевания в течение как минимум 6 месяцев, схема лечения будет скорректирована заранее, и АД и функция почек будут в пределах нормы.

Могут возникнуть следующие осложнения (1)

Задержка внутриутробного развития

Преждевременное родоразрешение по причине преэклампсии

Врожденная блокада сердца вследствие проникновения материнских антител через плаценту

Существовавшие до беременности серьезные почечные и сердечные заболевания увеличивают риск материнской заболеваемости и смертности. Диффузный нефрит, гипертензия или наличие циркулирующих антифосфолипидных антител (чаще антикардиолипидных антител или волчаночного антикоагулянта) увеличивают риск перинатальных потерь. У новорожденных может быть анемия, тромбоцитопения или лейкопения, эти нарушения исчезают в течение первой недели после рождения с исчезновением материнских антител.

Если до зачатия применялся гидроксихлорохин, его прием может быть продолжен в течение всей беременности. При обострениях системной красной волчанки (СКВ) обычно назначают низкодозовый преднизон, внутривенную пульс-терапию метилпреднизолоном, гидроксихлорохин и/или азатиоприн. Высокие дозы преднизона и циклофосфамида увеличивают риск акушерских осложнений, поэтому они применяются только при тяжелых осложнениях волчанки.