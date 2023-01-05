Синдром застоя в тазовом бассейне

У женщин с синдромом тазового застоя возникает тазовая боль по крайней мере после одной беременности. Боли усиливаются с каждой последующей беременностью.

Обычно боль тупая, но может быть острой или пульсирующей. Боль усиливается в конце дня (после того как женщина находилась в сидячем или стоячем положении) и исчезает в положении лежа. Боль усиливается также во время или после полового акта. Она часто сопровождается болью в нижней части спины, болями в ногах и иногда аномальным маточным кровотечением (1).

Боль бывает односторонней, но может быть и двусторонней.

У женщин также может быть варикозное расширение вен ягодиц, бедер и влагалища или вульвы.

При влагалищном исследовании выявляется чувствительность в области яичников и при смещении шейки матки.