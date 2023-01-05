Синдром застоя в тазовом бассейне – хроническая боль, усиливающаяся в положении стоя или при половых контактах, связан с варикозным расширением яичниковых или околояичниковых вен.
Синдром застоя в тазовом бассейне – обычная причина хронической тазовой боли. Варикозное расширение и венозная недостаточность обычны для вен яичника, но часто протекают бессимптомно. Причина, по которой у некоторых женщин возникает этот синдром, неизвестна. Большинство женщин с синдромом застоя в тазовом бассейне в возрасте от 20 до 45 лет, несколько раз рожавшие. Одна из теорий заключается в том, что венозная гиперемия в яичниках приводит к растяжению интимы с деформацией эндотелия и гладкомышечных клеток в кровеносных сосудах, что приводит к высвобождению вазоактивных веществ, которые вызывают воспаление и боль.
Симптомы и признаки синдрома тазового венозного полнокровия
У женщин с синдромом тазового застоя возникает тазовая боль по крайней мере после одной беременности. Боли усиливаются с каждой последующей беременностью.
Обычно боль тупая, но может быть острой или пульсирующей. Боль усиливается в конце дня (после того как женщина находилась в сидячем или стоячем положении) и исчезает в положении лежа. Боль усиливается также во время или после полового акта. Она часто сопровождается болью в нижней части спины, болями в ногах и иногда аномальным маточным кровотечением (1).
Боль бывает односторонней, но может быть и двусторонней.
У женщин также может быть варикозное расширение вен ягодиц, бедер и влагалища или вульвы.
При влагалищном исследовании выявляется чувствительность в области яичников и при смещении шейки матки.
Справочные материалы по симптоматике
1. Bendek B, Afuape N, Banks E Desai, et al: Comprehensive review of pelvic congestion syndrome: Causes, symptoms, treatment options. Curr Opin Obstet Gynecol 32 (4):237–242, 2020.
Диагностика синдрома тазового венозного полнокровия
Клинические критерии
Варикоз яичниковых вен, выявленный с помощью методов визуализации
Для установления диагноза синдрома тазовой конгестии необходимо, чтобы наличие болевых ощущений превышало срок 6 месяцев, а яичники были чувствительны при влагалищном исследовании.
Производят УЗИ, но оно может не обнаружить варикоза у женщины в лежачем положении.
Для подтверждения тазового варикоза некоторые эксперты рекомендуют проведение дополнительных исследований (например, венографии, КТ, МРТ, магнитно-резонансной венографии). Варикозное расширение вен тазовой области может быть подтверждено путем выборочной канюляции отдельных вен и инъекции контрастного вещества (венография).
Если боль мучительна, а причина ее неизвестна, можно провести лапароскопию.
Лечение синдрома тазового венозного полнокровия
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
Агонисты медроксипрогестерона ацетата или гонадотропин-рилизинг гормона (ГнВГ)
Лечение синдрома застоя в тазовой области включает применение НПВС, иногда с применением высоких доз медроксипрогестерона ацетата или агонистов ГнВГ. Внутривенно вводились дигидроэрготамин и медроксипрогестерон. Качественные данные о вариантах лечения отсутствуют.
Если эти препараты неэффективны и боль сохраняется и имеет выраженный характер, может быть рассмотрена эндоваскулярная эмболизация или склеротерапия.
Варикозные вены, обнаруженные во время венографии, могут быть эмболизированы небольшими спиралями или эмболизирующим веществом после использования местной анестезии и в/в седации. Применение стимулятора блуждающего нерва сокращает потребность в анальгетиках на 80%.
Основные положения
Синдром тазового застоя является результатом расширения сосудов таза.
Симптомы развиваются только у некоторых женщин с варикозным расширением вен таза.
Боль, как правило, односторонняя и усиливается в положении стоя и при половом акте; другие симптомы включают боль в пояснице, боль в ногах, а иногда и патологические менструальные кровотечения.
Данные визуализирующих исследований не являются диагностически значимыми; не следует лечить изолировано выявленное расширенных тазовых вен.
Лечение ацетатом медроксипрогестерона с НПВП или агонистами ГнВГ.
Если боль персистирует и является тяжёлой, следует рассмотреть вариант эндоваскулярной эмболизации или склеротерапии.