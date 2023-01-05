Введение в нарушения менструального цикла

Некоторые распространенные нарушения менструального цикла включают:

Нерегулярные или отсутствующие менструации и неменструальные влагалищные кровотечения имеют много причин. У женщин репродуктивного возраста следует всегда подозревать беременность.

Аномальное вагинальное кровотечение у небеременных женщин оценивается иначе, чем вагинальное кровотечение у беременных женщин (см. Вагинальное кровотечение на ранних сроках и Вагинальное кровотечение на поздних сроках).

Синдром поликистоза яичников может вызывать некоторые из тех же симптомов, что и нарушения менструального цикла.

Синдром тазового венозного полнокровия – распространенная причина хронической тазовой боли, иногда сопровождается болезненным менструальным кровотечением.

(Подробное описание менструального цикла, см. Менструальный цикл.)