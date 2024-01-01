Эмболия околоплодными водами - клинический синдром, характеризующийся гипоксией, гипотензией и коагулопатией в результате попадания плодовых антигенов в кровоток матери.
Эмболия околоплодными водами – редкая акушерская патология, согласно оценкам, составляет от 2 до 6 случаев на 100 000 беременностей (1). Патология обычно развивается на поздних сроках беременности, но может произойти и во время проведения искусственного аборта в первом или втором триместре беременности.
Несмотря на то, что оценка смертности варьирует в широких пределах (приблизительно от 20 до 90%), синдром явно представляет значительный риск и среди женщин, внезапно умерших при родах, эмболия околоплодными водами является одной из наиболее вероятных причин (2, 3). Выживаемость зависит от ранней диагностики и безотлагательного лечения.
Общие справочные материалы
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Патофизиология эмболии амниотической жидкостью
Устоявшийся термин «эмболия» околоплодными водами подразумевает, в первую очередь, механическое, обструктивное расстройство, как это происходит в случае тромбоэмболии или воздушной эмболии. Однако, поскольку амниотическая жидкость полностью растворима в крови, она не может привести к обструкции. Кроме того, то незначительное количество плодовых клеток и тканевой субстанции, которое может проникнуть вместе с амниотической жидкостью в материнский кровоток, слишком мало, чтобы вызвать механическую обструкцию сосудистой сети легких в достаточной степени для того, чтобы послужить причиной выраженных гемодинамических изменений, которые наблюдаются при данном синдроме.
Вместо этого, в настоящее время считается, что в процессе родов под воздействием плодовых антигенов активируются противоспалительные медиаторы, которые запускают неконтролируемый воспалительный каскад и высвобождение вазоактивных веществ (например, норэпинефрина), подобно тому, как это происходит при синдроме системного воспалительного ответа (ССВО) при сепсисе и септическом шоке.
Воспалительный ответ вызывает повреждение органов, особенно легких и сердца, и запускает коагуляционный каскад, который приводит к диссеминированному внутрисосудистому свертыванию (ДВС-синдром). В результате гипоксия и гипотония матери оказывают глубокое неблагоприятное воздействие на плод.
Поскольку воздействие плодовых антигенов на материнских организм во время родов и родоразрешения, по всей видимости, происходит нередко, неясно, почему эмболия околоплодными водами развивается лишь у немногих женщин. Считается, что, по всей вероятности, различные плодовые антигены в разнообразных количествах взаимодействуют с неизвестными материнскими факторами восприимчивости.
Факторы риска
Многие факторы ассоциированы с повышенным риском эмболии амниотической жидкости, однако данные противоречат друг другу. Как и в случае воздействия плодовых антигенов, многие факторы риска стали обычным явлением или, по крайней мере, гораздо более вероятны, чем случаи эмболии околоплодными водами, и нет ясного патофизиологического понимания почему только у некоторых женщин с факторами риска развивается этот синдром. Тем не менее, обычно считается, что риск увеличивается при следующих условиях:
Немолодой возраст матери
Травма живота
Эклампсия
разрывы шейки матки;
Симптомы и признаки эмболии амниотической жидкостью
Эмболия околоплодными водами обычно возникает во время родов и родоразрешения или сразу после них. Первым признаком может быть внезапная остановка сердца. У других пациентов внезапно развивается одышка, тахикардия, тахипноэ и гипотония. Часто вскоре следует нарушение дыхания, со значительным цианозом, гипоксией и с влажными хрипами в легких. Существует высокий риск летального исхода.
Коагулопатия проявляется маточным кровотечением и/или кровотечением из мест разрезов и венепункции.
Маточная гипоперфузия приводит к атонии матки и дистрессу плода.
Диагностика эмболии амниотической жидкостью
Акушерский анамнез и показатели жизненно важных функций
Анализы крови на свертываемость
Дифференциальный диагноз, исключающий прочие причины
Диагноз эмболии околоплодными водами предполагается при появлении "классической триады" симптомов во время родов или сразу после родоразрешения:
Внезапная гипоксия
Гипотензия
Коагулопатия
Диагноз эмболии амниотической жидкостью ставится на основании клинических данных и путем исключения следующих причин:
Внезапная остановка сердца у молодых женщин (например, инфаркт миокарда, расслоение коронарной артерии, врожденный порок сердца)
Острая дыхательная недостаточность (эмболия легочной артерии, пневмония, высокая спинальная блокада)
коагулопатия (например, сепсис, послеродовое кровотечение, атония матки)
При аутопсии можно обнаружить волосы и сквамозные клетки плода в малом круге кровообращения, однако эти находки не подтверждают диагноз. Фетальные клетки иногда обнаруживаются у пациенток, у которых отсутствуют клинические проявления эмболии амниотической жидкостью.
Лечение эмболии амниотической жидкостью
Бригада реаниматологов и госпитализация в отделение интенсивной терапии
Сердечно-легочная реанимация
Утеротоники
Обычно переливание эритроцитарной массы и криопреципитата
Эмболия амниотической жидкостью –угрожающая жизни ситуация, требующая неотложного лечения со стороны медицинского персонала, имеющего опыт в акушерстве и реанимации, с доступом к оборудованию для проведения интенсивной терапии. Медицинское общество матери и плода (Society for Maternal-Fetal Medicine) предоставило краткий перечень показаний для немедленного лечения эмболии амниотической жидкостью, чтобы помочь акушерам быстро и эффективно реагировать на ситуацию (1).
Остановка дыхания устраняется путем эндотрахеальной интубации и поддержания проходимости дыхательных путей и потока кислорода. Контролируется пульс, часто требуется сердечно-легочная реанимация. Для улучшения венозного возврата из полой вены пациентку укладывают набок, либо же положение матки можно изменить вручную. Следует избегать перегрузки жидкостью, могут потребоваться вазопрессоры. Если остановка сердца у матери не разрешается с помощью других реанимационных вмешательств, рекомендовано оперативное родоразрешение (так называемое кесарево сечение на умирающей) на 4-й минуте, а извлечение плода – к 5-й минуте. В результате оперативных родов происходит аутотрансфузия крови в миометриальные вены, а после кюретажа матка больше не ограничивает венозный возврат. Оперативные роды могут иметь решающее значение для выживания беременной женщины и плода с жизнеспособным гестационным возрастом.
Окситоцин и другие утеротоники назначаются с профилактической целью, поскольку могут развиться атония матки и кровоизлияния. Назначаются переливание эритроцитов (по мере необходимости, чтобы восполнить потерю крови) и криопреципитат (при необходимости, чтобы обратить вспять коагулопатию); криопреципитат предпочтительнее, чем свежезамороженная плазма, поскольку приводит к меньшей объемной перегрузке. Нет необходимости в рутинном использовании рекомбинантного фактора VIIa, но он может применяться у женщин, у которых, несмотря на использование других факторов свертывания крови, продолжается тяжелое кровотечение. Также при кровотечении можно назначать транексамовую кислоту (1 г внутривенно в течение 10 минут).
Справочные материалы по лечению
1. Combs CA, Montgomery DM, Toner LE, Dildy GA: Society for Maternal-Fetal Medicine special statement: Checklist for initial management of amniotic fluid embolism. Am J Obstet Gynecol 224(4):PB29-B32, 2021. doi: 10.1016/j.ajog.2021.01.001
Основные положения
Эмболия околоплодными водами обычно развивается во время родов и родоразрешения, и проявляется триадой симптомов, таких как гипоксия, гипотония и коагулопатия.
Расстройство представляет собой не механическое эмболическое явление, а, вероятно, биохимическую реакцию, в ходе которой воздействие плодовых антигенов инициирует неконтролируемый воспалительный ответ у матери.
Отмечается высокий уровень смертности, и пациенткам требуется немедленная агрессивная респираторная и гемодинамическая поддержка и восполнение истощенных факторов свертывания крови.
Экстренное родоразрешение необходимо для выживания плода, находящегося в жизнеспособном гестационном возрасте; оно также может улучшить ситуацию для матери.