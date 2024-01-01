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Эмболия околоплодными водами

Авторы:Julie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia
Проверено/пересмотрено янв. 2024

Эмболия околоплодными водами - клинический синдром, характеризующийся гипоксией, гипотензией и коагулопатией в результате попадания плодовых антигенов в кровоток матери.

Эмболия околоплодными водами – редкая акушерская патология, согласно оценкам, составляет от 2 до 6 случаев на 100 000 беременностей (1). Патология обычно развивается на поздних сроках беременности, но может произойти и во время проведения искусственного аборта в первом или втором триместре беременности.

Несмотря на то, что оценка смертности варьирует в широких пределах (приблизительно от 20 до 90%), синдром явно представляет значительный риск и среди женщин, внезапно умерших при родах, эмболия околоплодными водами является одной из наиболее вероятных причин (2, 3). Выживаемость зависит от ранней диагностики и безотлагательного лечения.

Общие справочные материалы

  1. 1. Knight M, Berg C, Brocklehurst P, et al: Amniotic fluid embolism incidence, risk factors and outcomes: a review and recommendations. BMC Pregnancy Childbirth 12:7., 2012. Published 2012 Feb 10. doi:10.1186/1471-2393-12-7

  2. 2. Clark SL: Amniotic fluid embolism. Obstet Gynecol 123:337-348, 2014. doi: 10.1097/AOG.0000000000000107

  3. 3. Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM), Pacheco LD, Clark SL, Klassen M, Hankins GD: Amniotic fluid embolism: Principles of early clinical management. Am J Obstet Gynecol 222 (1):48–52, 2020. 222(1):48-52. doi: 10.1016/j.ajog.2019.07.036

Патофизиология эмболии амниотической жидкостью

Устоявшийся термин «эмболия» околоплодными водами подразумевает, в первую очередь, механическое, обструктивное расстройство, как это происходит в случае тромбоэмболии или воздушной эмболии. Однако, поскольку амниотическая жидкость полностью растворима в крови, она не может привести к обструкции. Кроме того, то незначительное количество плодовых клеток и тканевой субстанции, которое может проникнуть вместе с амниотической жидкостью в материнский кровоток, слишком мало, чтобы вызвать механическую обструкцию сосудистой сети легких в достаточной степени для того, чтобы послужить причиной выраженных гемодинамических изменений, которые наблюдаются при данном синдроме.

Вместо этого, в настоящее время считается, что в процессе родов под воздействием плодовых антигенов активируются противоспалительные медиаторы, которые запускают неконтролируемый воспалительный каскад и высвобождение вазоактивных веществ (например, норэпинефрина), подобно тому, как это происходит при синдроме системного воспалительного ответа (ССВО) при сепсисе и септическом шоке.

Воспалительный ответ вызывает повреждение органов, особенно легких и сердца, и запускает коагуляционный каскад, который приводит к диссеминированному внутрисосудистому свертыванию (ДВС-синдром). В результате гипоксия и гипотония матери оказывают глубокое неблагоприятное воздействие на плод.

Поскольку воздействие плодовых антигенов на материнских организм во время родов и родоразрешения, по всей видимости, происходит нередко, неясно, почему эмболия околоплодными водами развивается лишь у немногих женщин. Считается, что, по всей вероятности, различные плодовые антигены в разнообразных количествах взаимодействуют с неизвестными материнскими факторами восприимчивости.

Факторы риска

Многие факторы ассоциированы с повышенным риском эмболии амниотической жидкости, однако данные противоречат друг другу. Как и в случае воздействия плодовых антигенов, многие факторы риска стали обычным явлением или, по крайней мере, гораздо более вероятны, чем случаи эмболии околоплодными водами, и нет ясного патофизиологического понимания почему только у некоторых женщин с факторами риска развивается этот синдром. Тем не менее, обычно считается, что риск увеличивается при следующих условиях:

Симптомы и признаки эмболии амниотической жидкостью

Эмболия околоплодными водами обычно возникает во время родов и родоразрешения или сразу после них. Первым признаком может быть внезапная остановка сердца. У других пациентов внезапно развивается одышка, тахикардия, тахипноэ и гипотония. Часто вскоре следует нарушение дыхания, со значительным цианозом, гипоксией и с влажными хрипами в легких. Существует высокий риск летального исхода.

Коагулопатия проявляется маточным кровотечением и/или кровотечением из мест разрезов и венепункции.

Маточная гипоперфузия приводит к атонии матки и дистрессу плода.

Диагностика эмболии амниотической жидкостью

  • Акушерский анамнез и показатели жизненно важных функций

  • Анализы крови на свертываемость

  • Дифференциальный диагноз, исключающий прочие причины

Диагноз эмболии околоплодными водами предполагается при появлении "классической триады" симптомов во время родов или сразу после родоразрешения:

  • Внезапная гипоксия

  • Гипотензия

  • Коагулопатия

Диагноз эмболии амниотической жидкостью ставится на основании клинических данных и путем исключения следующих причин:

При аутопсии можно обнаружить волосы и сквамозные клетки плода в малом круге кровообращения, однако эти находки не подтверждают диагноз. Фетальные клетки иногда обнаруживаются у пациенток, у которых отсутствуют клинические проявления эмболии амниотической жидкостью.

Лечение эмболии амниотической жидкостью

  • Бригада реаниматологов и госпитализация в отделение интенсивной терапии

  • Сердечно-легочная реанимация

  • Утеротоники

  • Обычно переливание эритроцитарной массы и криопреципитата

Эмболия амниотической жидкостью –угрожающая жизни ситуация, требующая неотложного лечения со стороны медицинского персонала, имеющего опыт в акушерстве и реанимации, с доступом к оборудованию для проведения интенсивной терапии. Медицинское общество матери и плода (Society for Maternal-Fetal Medicine) предоставило краткий перечень показаний для немедленного лечения эмболии амниотической жидкостью, чтобы помочь акушерам быстро и эффективно реагировать на ситуацию (1).

Остановка дыхания устраняется путем эндотрахеальной интубации и поддержания проходимости дыхательных путей и потока кислорода. Контролируется пульс, часто требуется сердечно-легочная реанимация. Для улучшения венозного возврата из полой вены пациентку укладывают набок, либо же положение матки можно изменить вручную. Следует избегать перегрузки жидкостью, могут потребоваться вазопрессоры. Если остановка сердца у матери не разрешается с помощью других реанимационных вмешательств, рекомендовано оперативное родоразрешение (так называемое кесарево сечение на умирающей) на 4-й минуте, а извлечение плода – к 5-й минуте. В результате оперативных родов происходит аутотрансфузия крови в миометриальные вены, а после кюретажа матка больше не ограничивает венозный возврат. Оперативные роды могут иметь решающее значение для выживания беременной женщины и плода с жизнеспособным гестационным возрастом.

Окситоцин и другие утеротоники назначаются с профилактической целью, поскольку могут развиться атония матки и кровоизлияния. Назначаются переливание эритроцитов (по мере необходимости, чтобы восполнить потерю крови) и криопреципитат (при необходимости, чтобы обратить вспять коагулопатию); криопреципитат предпочтительнее, чем свежезамороженная плазма, поскольку приводит к меньшей объемной перегрузке. Нет необходимости в рутинном использовании рекомбинантного фактора VIIa, но он может применяться у женщин, у которых, несмотря на использование других факторов свертывания крови, продолжается тяжелое кровотечение. Также при кровотечении можно назначать транексамовую кислоту (1 г внутривенно в течение 10 минут).

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Combs CA, Montgomery DM, Toner LE, Dildy GA: Society for Maternal-Fetal Medicine special statement: Checklist for initial management of amniotic fluid embolism. Am J Obstet Gynecol 224(4):PB29-B32, 2021. doi: 10.1016/j.ajog.2021.01.001

Основные положения

  • Эмболия околоплодными водами обычно развивается во время родов и родоразрешения, и проявляется триадой симптомов, таких как гипоксия, гипотония и коагулопатия.

  • Расстройство представляет собой не механическое эмболическое явление, а, вероятно, биохимическую реакцию, в ходе которой воздействие плодовых антигенов инициирует неконтролируемый воспалительный ответ у матери.

  • Отмечается высокий уровень смертности, и пациенткам требуется немедленная агрессивная респираторная и гемодинамическая поддержка и восполнение истощенных факторов свертывания крови.

  • Экстренное родоразрешение необходимо для выживания плода, находящегося в жизнеспособном гестационном возрасте; оно также может улучшить ситуацию для матери.

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