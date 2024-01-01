Устоявшийся термин «эмболия» околоплодными водами подразумевает, в первую очередь, механическое, обструктивное расстройство, как это происходит в случае тромбоэмболии или воздушной эмболии. Однако, поскольку амниотическая жидкость полностью растворима в крови, она не может привести к обструкции. Кроме того, то незначительное количество плодовых клеток и тканевой субстанции, которое может проникнуть вместе с амниотической жидкостью в материнский кровоток, слишком мало, чтобы вызвать механическую обструкцию сосудистой сети легких в достаточной степени для того, чтобы послужить причиной выраженных гемодинамических изменений, которые наблюдаются при данном синдроме.

Вместо этого, в настоящее время считается, что в процессе родов под воздействием плодовых антигенов активируются противоспалительные медиаторы, которые запускают неконтролируемый воспалительный каскад и высвобождение вазоактивных веществ (например, норэпинефрина), подобно тому, как это происходит при синдроме системного воспалительного ответа (ССВО) при сепсисе и септическом шоке.

Воспалительный ответ вызывает повреждение органов, особенно легких и сердца, и запускает коагуляционный каскад, который приводит к диссеминированному внутрисосудистому свертыванию (ДВС-синдром). В результате гипоксия и гипотония матери оказывают глубокое неблагоприятное воздействие на плод.

Поскольку воздействие плодовых антигенов на материнских организм во время родов и родоразрешения, по всей видимости, происходит нередко, неясно, почему эмболия околоплодными водами развивается лишь у немногих женщин. Считается, что, по всей вероятности, различные плодовые антигены в разнообразных количествах взаимодействуют с неизвестными материнскими факторами восприимчивости.