Разрыв матки – это разрыв миометрия на поздних сроках беременности перед родами или во время родов, который обычно происходит у пациенток, перенесших хирургическое вмешательство на матке (например, кесарево сечение или миомэктомия), но может произойти и в не имеющей рубцов матке. Это может привести к кровотечению у матери, разрыву мочевого пузыря или гистерэктомии.

Разрыв матки случается редко. Это может произойти на поздних сроках беременности перед родами или во время родов.

Разрыв матки чаще всего происходит вдоль заживших разрезов матки у женщин, ранее перенесших кесаревы сечения. Другие предрасполагающие факторы включают врожденные пороки развития матки, травму и другие операции на матке, например миомэктомию или открытое материнско-фетальное хирургическое вмешательство.

Причины разрыва матки Причины разрыва матки включают: маточное перерастяжение (из-за многоплодной беременности, многоводия, плодовых аномалий);

наружный или внутренний акушерские повороты;

ятрогенная перфорация;

избыточное использование утеротоников;

неумение распознать признаки дискоординированной родовой деятельности с чрезмерными маточными сокращениями на фоне ретракционного кольца в области нижнего маточного сегмента Если женщины, которые имели предварительное кесарево сечение хотите попробовать вагинальные роды, простагландины, не должны использоваться, поскольку они увеличивают риск разрыва матки.

Симптомы и признаки разрыва матки Симптомы и признаки разрыва матки включают брадикардию у плода, вариабельные децелерации, гиповолемию, отсутствует продвижение головки (при ручном исследовании шейки матки), а также сильную и постоянную боль в животе. Если плод находится не в полости матки, а в брюшной полости, то прогноз для матери и плода неблагоприятный.

Диагностика разрыва матки Лапаротомия Диагноз разрыв матки подтверждают при лапаротомии.