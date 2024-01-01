Приращение плаценты

Основным фактором риска приращения плаценты является

Предшествующее кесарево сечение

В США увеличилась частота выполнения кесарева сечения, а также увеличилась частота случаев приращения плаценты. В одном крупном исследовании выписок из стационара сообщалось о следующей частоте случаев приращения плаценты: 1 на 2510 родов в 1970-х годах, 1 на 4027 родов в 1980-х годах и 1 на 533 родов с 1982 по 2002 годы (1). Исследование клинической базы данных показало, что в период с 1998 по 2011 годы частота приращения плаценты составляла 1 случай на 272 родов (2).

Расстройства спектра приращения плаценты чаще всего встречаются у женщин с предлежанием плаценты при текущей беременности и ранее перенесших кесарево сечение. При беременностях с предлежанием плаценты риск развития расстройств спектра приращения плаценты увеличивается с увеличением числа предыдущих кесаревых сечений (3):

Отсутствие предыдущих родов путем кесарева сечения — 3%

1 предшествующее кесарево сечение — 11%

2 предшествующих кесарева сечения — 40%

3 предшествующих кесарева сечения — 61%

4 предшествующих кесарева сечения — 67%

Другие факторы риска включают следующее: