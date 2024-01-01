skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Приращение плаценты

(Спектр приращения плаценты)

Авторы:Julie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia
Проверено/пересмотрено янв. 2024

Приращение плаценты представляет собой аномально прикрепленную плаценту, что проявляется отсроченным отделением последа. Плацентарная функция в норме, но трофобластическая инвазия выходит за нормальную границу между эндометрием и миометрием (слой Нитабуха). В таких случаях ручное отделение плаценты, если только не выполнено с особой осторожностью, может спровоцировать массивное кровотечение. Пренатальный диагноз устанавливают путем УЗИ. Лечение обычно заключается в проведении кесарева сечения с последующим удалением матки.

При приросшей плаценте плацентарные ворсины не удерживаются децидуальными клетками матки, как это происходит в норме, а прикрепляются к миометрию.

Спектр приращения плаценты включает 2 дополнительных подтипа (1):

  • врастание плаценты: инвазия ворсин хориона в миометрий

  • прорастание плаценты: проникновение ворсин хориона в или сквозь серозную оболочку матки

Все три подтипа являются причинами схожих осложнений.

Общие справочные материалы

  1. 1. American College of Obstetricians and Gynecologists; Society for Maternal-Fetal Medicine: Obstetric Care Consensus No. 7: Placenta Accreta Spectrum. Obstet Gynecol 132(6):e259-e275, 2018. doi:10.1097/AOG.0000000000002983

Этиология развития вросшей плаценты

Основным фактором риска приращения плаценты является

В США увеличилась частота выполнения кесарева сечения, а также увеличилась частота случаев приращения плаценты. В одном крупном исследовании выписок из стационара сообщалось о следующей частоте случаев приращения плаценты: 1 на 2510 родов в 1970-х годах, 1 на 4027 родов в 1980-х годах и 1 на 533 родов с 1982 по 2002 годы (1). Исследование клинической базы данных показало, что в период с 1998 по 2011 годы частота приращения плаценты составляла 1 случай на 272 родов (2).

Расстройства спектра приращения плаценты чаще всего встречаются у женщин с предлежанием плаценты при текущей беременности и ранее перенесших кесарево сечение. При беременностях с предлежанием плаценты риск развития расстройств спектра приращения плаценты увеличивается с увеличением числа предыдущих кесаревых сечений (3):

  • Отсутствие предыдущих родов путем кесарева сечения — 3%

  • 1 предшествующее кесарево сечение — 11%

  • 2 предшествующих кесарева сечения — 40%

  • 3 предшествующих кесарева сечения — 61%

  • 4 предшествующих кесарева сечения — 67%

Другие факторы риска включают следующее:

  • Возраст матери >35 лет

  • Многоплодная беременность (риск возрастает по мере увеличения плодности)

  • Подслизистая миома матки

  • Предшествующие хирургические вмешательства на матке, кроме кесарева сечения, включют миомэктомию

  • Патология матки, например, синдром Ашермана

Справочные материалы по этиологии

  1. 1. Wu S, Kocherginsky M, Hibbard JU: Abnormal placentation: twenty-year analysis. Am J Obstet Gynecol 192(5):1458-1461, 2005. doi:10.1016/j.ajog.2004.12.074

  2. 2. Mogos MF, Salemi JL, Ashley M, et al: Recent trends in placenta accreta in the United States and its impact on maternal–fetal morbidity and healthcare-associated costs, 1998–2011. J Matern Fetal Neonatal Med 29 (7):1077–1082, 2016, 2016. doi: 10.3109/14767058.2015.1034103

  3. 3. Silver RM, Landon MB, Rouse DJ, et al: Maternal morbidity associated with multiple repeat cesarean deliveries. Obstet Gynecol 107(6):1226-1232, 2006. doi:10.1097/01.AOG.0000219750.79480.84

Симптомы и признаки приросшей плаценты

Кровотечение может быть минимальным или отсутствовать, но врастание плаценты часто подозревают, когда плацента не выходит в течение 30 минут после рождения плода. Как правило, приращение плаценты проявляется профузным влагалищным кровотечением во время ручного отделения плаценты.

Диагностика приросшей плаценты

  • УЗИ у женщин высокого риска

Тщательная ревизия маточно-плацентарной границы с помощью ультрасонографии (трансвагинальной или трансабдоминальной) оправдана у женщин из группы риска; был опубликован консенсус по определению маркеров. Если есть диагностическая неопределенность, ультрасонографию можно периодически повторять, начиная с 20–24 недели беременности (1). Если результаты УЗИ в В-режиме (по серой шкале) неоднозначны, следует выполнить МРТ или допплеровское исследование кровотока.

Следует заподозрить приращение плаценты, если во время родов:

  • Плацента не отошла в течение 30 минут после рождения младенца.

  • Попытки ручного удаления не позволяют создать плоскость разделения.

  • Тракция плаценты вызывает кровоизлияние большого объема.

При подозрении на приращение плаценты следует предпринять лапаротомию и иметь готовность к крововосполнению.

Справочные материалы по диагностике

  1. 1. Shainker SA, Coleman B, Timor-Tritsch IE, et al: Special Report of the Society for Maternal-Fetal Medicine Placenta Accreta Spectrum Ultrasound Marker Task Force: Consensus on definition of markers and approach to the ultrasound examination in pregnancies at risk for placenta accreta spectrum [published correction appears in Am J Obstet Gynecol 2021 Jul;225(1):91]. Am J Obstet Gynecol 224(1):B2-B14, 2021. doi:10.1016/j.ajog.2020.09.001

Лечение приросшей плаценты

  • Гистерэктомия во время кесарева сечения

Если есть подозрение на приросшую плаценту, то клиницистам следует направить женщину в центр, где работают хирурги-акушеры, имеющие опыт проведения гистерэктомии во время кесарева сечения.

Если есть подозрение на приращение плаценты, лучшим вариантом лечения является запланированное кесарево сечение. Обычно гистерэктомия во время кесарева сечения выполняется на 34-35 6/7 неделе беременности; такой подход, как правило, приводит к наилучшему соотношению результатов для матери и плода.

Если выполняется кесарево сечение с гистерэктомией, то разрез дна матки с последующим немедленным пережатием пуповины после рождения ребенка поможет свести к минимуму кровопотерю. Плаценту оставляют на месте до завершения гистерэктомии.

В редких случаях (например, когда приросшая плацента располагается по задней стенке матки, в районе дна или имеет центральное предлежание), врачи могут попытаться сохранить матку, но только при отсутствии острого кровотечения. Например, матка может быть оставлена на своем месте, а для облегчения резорбции плаценты может быть введена высокая доза метотрексата. Также иногда проводят эмболизацию маточных артерий, перевязку артерий, баллонную тампонаду.

Основные положения

  • Приращение плаценты наиболее часто возникает у женщин, перенесших предлежание плаценты после предшествующего кесарева сечения, причем частота этого осложнения продолжает возрастать.

  • Периодическое УЗИ показано для скринингового обследования женщин старше 35 лет, или повторнородящих (особенно при предлежании плаценты или кесаревом сечении в анамнезе), при подслизистой миоме или поражениях эндометрия, или при наличии хирургических вмешательств на матке в анамнезе.

  • Приращение плаценты следует подозревать, если выделения последа не произошло в течение 30 минут после рождения плода, и если попытки удалить ее вручную не позволили создать плоскость разделения, а или если тракции плаценты вызывают обильное кровотечение.

  • Если диагностировано приращение плаценты, проведите гистерэктомию во время кесарева сечения на 34–35 6/7 неделе беременности, если женщина не возражает.

  • Рассмотрите возможность направления пациентки в медицинский центр, имеющий опыт лечения случаев приращения плаценты.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.