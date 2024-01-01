Инверсия матки (выворот матки),

Ручное вправление матки до ее нормального положения

Внутривенное введение жидкости или переливание продуктов крови, при необходимости при гиповолемии или кровотечении

Выворот матки является неотложным состоянием и клиницисты должны при необходимости вызвать дополнительный персонал, имеющий опыт работы при акушерских неотложных состояниях, и анестезиологов или персонал операционной. При необходимости поддержания гемодинамического статуса следует проводить внутривенную регидратационную терапию. Если наблюдается послеродовое кровотечение, необходимо выполнить общий анализ крови и коагуляционные тесты, а при необходимости провести переливание продуктов крови.

Лечение заключается в немедленном ручном вправлении матки путем надавливания на внутреннюю сторону ее дна до тех пор, пока матка не вернется в свое нормальное положение. Если плацента остается прикрепленной, матку необходимо вправить до выделения плаценты.

Вправление матки при ее вывороте Скрыть подробности Procedure by Kate Leonard, MD, and Will Stone, MD, Walter Reed National Military Medical Center Residency in Obstetrics and Gynecology; and Shad Deering, COL, MD, Chair, Department of Obstetrics and Gynecology, Uniformed Services University. Assisted by Elizabeth N. Weissbrod, MA, CMI, Eric Wilson, 2LT, and Jamie Bradshaw at the Val G. Hemming Simulation Center at the Uniformed Services University.

Из-за дискомфорта иногда необходимо введение анальгетиков и седативных средств или применение анестезирующего средства общего действия. Может также потребоваться введение 0,25 мг тербуталина или 50 мкг нитроглицерина внутривенно.

Манипуляции с дном матки проводят влагалищным путем и абдоминально, чтобы вернуть матку в ее нормальное положение. После того, как матка возвращена на место, женщинам следует назначить утеротонический препарат (например, введение окситоцина), чтобы уменьшить вероятность повторного выворота и кровотечения.

Если попытки вернуть матку на место не увенчались успехом, может потребоваться лапаротомия для проведения вагинальных и абдоминальных манипуляций для возврата матки в ее нормальное анатомическое положение.