Инверсия матки (выворот матки),

Инверсия матки — редкое осложнение, при котором требуется неотложная акушерская помощь, при этом тело матки выворачивается наизнанку и выпячивается во влагалище или за пределы входа во влагалища, что может привести к кровотечению, шоку, или даже смерти матери. Лечение заключается в немедленном вправлении матки, чтобы вернуть ее в нормальное анатомическое положение.
Наиболее частой причиной выворота матки является чрезмерное растяжение пуповины в попытке родоразрешения плаценты. Следующие состояния могут способствовать:
Чрезмерное давление на дно матки при выделении последа
Атония матки
Приращение плаценты (аномально прикрепленная плацента)
Диагностика инверсии матки
Клиническая оценка
Диагноз выворота матки ставится на основании клинических проявлений. Пациентки могут иметь послеродовое кровотечение и гипотензию. При осмотре брюшной полости дно желудка может не пальпироваться или может быть ниже ожидаемого. Вывернутое дно матки визуализируется у входа во влагалище или за ним.
Лечение инверсии матки
Ручное вправление матки до ее нормального положения
Внутривенное введение жидкости или переливание продуктов крови, при необходимости при гиповолемии или кровотечении
Выворот матки является неотложным состоянием и клиницисты должны при необходимости вызвать дополнительный персонал, имеющий опыт работы при акушерских неотложных состояниях, и анестезиологов или персонал операционной. При необходимости поддержания гемодинамического статуса следует проводить внутривенную регидратационную терапию. Если наблюдается послеродовое кровотечение, необходимо выполнить общий анализ крови и коагуляционные тесты, а при необходимости провести переливание продуктов крови.
Лечение заключается в немедленном ручном вправлении матки путем надавливания на внутреннюю сторону ее дна до тех пор, пока матка не вернется в свое нормальное положение. Если плацента остается прикрепленной, матку необходимо вправить до выделения плаценты.
Из-за дискомфорта иногда необходимо введение анальгетиков и седативных средств или применение анестезирующего средства общего действия. Может также потребоваться введение 0,25 мг тербуталина или 50 мкг нитроглицерина внутривенно.
Манипуляции с дном матки проводят влагалищным путем и абдоминально, чтобы вернуть матку в ее нормальное положение. После того, как матка возвращена на место, женщинам следует назначить утеротонический препарат (например, введение окситоцина), чтобы уменьшить вероятность повторного выворота и кровотечения.
Если попытки вернуть матку на место не увенчались успехом, может потребоваться лапаротомия для проведения вагинальных и абдоминальных манипуляций для возврата матки в ее нормальное анатомическое положение.