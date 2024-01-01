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Инверсия матки (выворот матки),

Авторы:Julie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia
Проверено/пересмотрено янв. 2024

Инверсия матки — редкое осложнение, при котором требуется неотложная акушерская помощь, при этом тело матки выворачивается наизнанку и выпячивается во влагалище или за пределы входа во влагалища, что может привести к кровотечению, шоку, или даже смерти матери. Лечение заключается в немедленном вправлении матки, чтобы вернуть ее в нормальное анатомическое положение.

Наиболее частой причиной выворота матки является чрезмерное растяжение пуповины в попытке родоразрешения плаценты. Следующие состояния могут способствовать:

  • Чрезмерное давление на дно матки при выделении последа

  • Атония матки

  • Приращение плаценты (аномально прикрепленная плацента)

Диагностика инверсии матки

  • Клиническая оценка

Диагноз выворота матки ставится на основании клинических проявлений. Пациентки могут иметь послеродовое кровотечение и гипотензию. При осмотре брюшной полости дно желудка может не пальпироваться или может быть ниже ожидаемого. Вывернутое дно матки визуализируется у входа во влагалище или за ним.

Лечение инверсии матки

  • Ручное вправление матки до ее нормального положения

  • Внутривенное введение жидкости или переливание продуктов крови, при необходимости при гиповолемии или кровотечении

Выворот матки является неотложным состоянием и клиницисты должны при необходимости вызвать дополнительный персонал, имеющий опыт работы при акушерских неотложных состояниях, и анестезиологов или персонал операционной. При необходимости поддержания гемодинамического статуса следует проводить внутривенную регидратационную терапию. Если наблюдается послеродовое кровотечение, необходимо выполнить общий анализ крови и коагуляционные тесты, а при необходимости провести переливание продуктов крови.

Лечение заключается в немедленном ручном вправлении матки путем надавливания на внутреннюю сторону ее дна до тех пор, пока матка не вернется в свое нормальное положение. Если плацента остается прикрепленной, матку необходимо вправить до выделения плаценты.

Из-за дискомфорта иногда необходимо введение анальгетиков и седативных средств или применение анестезирующего средства общего действия. Может также потребоваться введение 0,25 мг тербуталина или 50 мкг нитроглицерина внутривенно.

Манипуляции с дном матки проводят влагалищным путем и абдоминально, чтобы вернуть матку в ее нормальное положение. После того, как матка возвращена на место, женщинам следует назначить утеротонический препарат (например, введение окситоцина), чтобы уменьшить вероятность повторного выворота и кровотечения.

Если попытки вернуть матку на место не увенчались успехом, может потребоваться лапаротомия для проведения вагинальных и абдоминальных манипуляций для возврата матки в ее нормальное анатомическое положение.

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