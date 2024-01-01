Выпадение пуповины представляет собой аномальное расположение пуповины спереди от предлежащей части плода, вследствие чего происходит пережатие пуповины в родах, вызывающее гипоксию плода.
Выпавшая пуповина может быть:
скрытой: находится в матке;
явной: выступающая из половых путей
Оба варианта редки.
Скрытое выпадение
При скрытом выпадении пуповина часто сжата плечиком или головкой плода. Единственным признаком, указывающим на сдавление пуповины и прогрессирование гипоксии плода, может быть график частоты сердечных сокращений (зарегистрированный на кардиотокографии, например, тяжелая брадикардия или тяжелые вариабельные децелерации).
Изменение положения матери может снизить давление на пуповину, однако при персистенции аномальной ЧСС требуется немедленное кесарево сечение.
Явное выпадение
Явное выпадение возникает после разрыва оболочек и наиболее часто при ягодичном предлежании или поперечном положении плода. Явное выпадение также может произойти и при затылочном предлежании, особенно если разрыв оболочек (спонтанный или ятрогенный) случился до прижатия головки.
Лечение явного выпадения начинают с бережного приподнимания предлежащей части плода с последующим поддерживанием ее на расстоянии от пуповины до восстановления плодового кровотока и одновременным кесаревым сечением. Схватки можно ослабить приведением колен роженицы к груди и однократным введением 0,25 мг тербуталина.