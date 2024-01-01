Выпадение пуповины

При скрытом выпадении пуповина часто сжата плечиком или головкой плода. Единственным признаком, указывающим на сдавление пуповины и прогрессирование гипоксии плода, может быть график частоты сердечных сокращений (зарегистрированный на кардиотокографии, например, тяжелая брадикардия или тяжелые вариабельные децелерации).

Изменение положения матери может снизить давление на пуповину, однако при персистенции аномальной ЧСС требуется немедленное кесарево сечение.