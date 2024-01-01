Введение в интранатальные осложнения

Патология и осложнения родов и родоразрешения должны быть диагностированы и устранены как можно раньше.

Во время беременности интранатальные осложнения могут быть вызваны известными факторами риска, которые предшествуют текущей беременности или возникают во время нее. Если ожидается осложнение, то профилактика или подготовка к нему могут минимизировать осложнения.

Некоторые из следующих осложнений могут развиться или проявиться в процессе родов:

Некоторые осложнения представляют собой экстренные ситуации, требующие срочного родоразрешения с помощью оперативных вагинальных родов или кесарева сечения. Может возникнуть необходимость поддержать гемодинамический статус матери с помощью инфузионной терапии или переливания продуктов крови. Бригаду неонатальной помощи следует проинформировать о том, когда следует использовать альтернативные методы родоразрешения, чтобы они могли быть готовы, если потребуется реанимация новорожденных.